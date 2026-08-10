מנכ"ל ומייסד חברת מטא , מארק צוקרברג, פרסם פוסט המציג את תפיסת עולמו לגבי עתיד הבינה המלאכותית והמעבר לעידן ה-Superintelligence. צוקרברג יוצא נגד נרטיב ה"אפוקליפסה" שמובילות חלק מחברות הטכנולוגיה המתחרות, ובעיקר מבקר את העיסוק הבלתי פוסק סביב אובדן מקומות עבודה המוני וביטול הרלוונטיות האנושית. "זה מפתיע שהשיח מצד רבים שמפתחים AI, מלא בכל כך הרבה אבדון. אני לא מבין מדוע מי שמאמין ש-AI יחסל את מרבית המשרות ואת רוב הרלוונטיות של האנושות, ימהר בכלל לבנות את העתיד הזה", כתב בבלוג. לטענתו, ההיסטוריה מוכיחה שטכנולוגיות מהפכניות דווקא מביאות לשגשוג, להתרחבות שוק העבודה ולעבודה בעלת ערך גבוה יותר.

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לפי צוקרברג, התרומה הגדולה של ה-AI לא תהיה אוטומציה של עבודה שגרתית וקיצוץ משרות, אלא הרחבת היכולות של העובדים. הוא מעריך כי הטכנולוגיה תאפשר לאנשים ולעסקים קטנים ליצור מוצרים ושירותים חדשים שהיו יקרים או מורכבים מדי בעבר, מה שיכול להוביל לצמיחה כלכלית ולגידול בביקוש לעובדים. הדברים האלו מגיעים לאחר שבארה"ב דווח על ירידה בלתי צפויה במשרות בחודש יולי והאטה בצמיחת השכר.

לדבריו, הניסיון לרכז את היכולות בידי מספר מצומצם של תאגידים או גופים ממשלתיים תחת אצטלה של בטיחות הוא שגוי ומסוכן. לטענתו, הדרך הבטוחה והנכונה ביותר להבטיח את עתיד האנושות היא ביזור הכוח והנגשת הכלים המתקדמים ביותר לציבור הרחב. "הרעיון ש-AI הוא כל כך מסוכן עד שהנתיב הבטוח היחיד הוא ריכוז קיצוני של כוח, נראה בעייתי מיסודו. היסטורית, התקווה ששלטון מוחלט יכלכל את האנושות בנדיבות אם רק יהיה נאור מספיק, לא הובילה לתוצאות חיוביות", תקף צוקרברג.

סבבי הפיטורים במטא

לכן, במרכז החזון של מטא עומד פיתוח "סוכן אישי" חכם עבור כל אדם, שיוכל לסייע בניהול חיי היומיום. כחלק ממדיניות זו, הכריז צוקרברג כי מטא, באמצעות מעבדת Meta Superintelligence Labs, תחדש בקרוב את שחרורם של מודלים מתקדמים בקוד פתוח. עוד הזהיר צוקרברג כי האמריקאים עלולים להפסיד במרוץ הבינה המלאכותית נגד סין. צוקרברג הציע מודל שיתוף פעולה ייחודי עם הממשל האמריקאי, במסגרתו יינתן לגורמי הביטחון גישה מוקדמת לשלבי אימון המודלים.

אמנם צוקרברג מתייחס לתרחישי האסון של AI בו מחליפים עובדים, ואכן גם במטא פוטרו עובדים בסבבים שונים, אבל במקרה של מטא הקיצוצים נעשו כדי לייעד יותר עובדים לעסוק ב-AI. מטא פיטרה עשרות אלפי עובדים במספר גלים משמעותיים בשנים האחרונות: 11 אלף עובדים בנובמבר 2022, עוד 10,000 ב-2023, כ-3,600 בתחילת 2025, ובמאי 2026 ביצעה סבב נרחב נוסף של כ-8,000 עובדים (כ-10% מהחברה) לצד הסטת 7,000 עובדים נוספים לצוותי בינה מלאכותית.

גלי הפיטורים הללו קשורים לבינה מלאכותית: ראשית, מדובר בשיקול תקציבי פיננסי, שכן מטא נדרשת לפנות עשרות מיליארדי דולרים להשקעות עתק בתשתיות AI (כמו חוות שרתים, מעבדים ורכישת שירותי ענן) כדי להתחרות בענקיות כמו גוגל. שנית, קיים שינוי מבני וארגוני במסגרתו החברה מקצצת בתקנים מסורתיים שלא מביאים ערך ישיר ל-AI (כמו גיוס, ניהול ביניים וצוותי פיתוח כלליים) על מנת להפנות את המשאבים והתקנים שנותרו לגיוס מומחי בינה מלאכותית.