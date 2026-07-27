בין דיווחי בורסה תדירים, דוחות כספיים מורכבים ותנודות חדות במניות, לעתים קשה למשקיע הפרטי להתמצא בשוק ההון. גלובס מציג מדור חדש שינתח פעם בשבועיים מניה ישראלית אחת, בעיקר מהשורה השנייה, בשווי של 500 מיליון שקל ומעלה. נסביר את תחומי הפעילות של החברות, את הנתונים הפיננסים שמאחוריהן, ומה כל משקיע צריך לדעת. כותב הטורים הוא ליאור וידר, מנהל השקעות ובעל רישיון ואנליסט ותיק, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח"

בשוק שבו שיבושי AI מעמידים בספק מודלים עסקיים רבים, קבוצת תיגבור מוכיחה כיצד חברה מסורתית וותיקה שהוקמה ב-1981, מסוגלת לשלב בין יציבות וצמיחה סולידית לחדשנות גוברת. את הקבוצה מובילה המנכ"לית אורית בנבנישתי, שצמחה מהשטח ומילאה שורת תפקידים תפעוליים וניהוליים עד למנהלת שיווק וסמנכ"לית, בטרם התיישבה על כס המנכ"לות. תחת הנהגתה, תיגבור עברה מהפך מרשים מחברה הממוקדת בשירותי כוח אדם וסיעוד לקבוצת שירותים תפעוליים וטכנולוגיים רב-תחומית, המספקת מעטפת של 360 מעלות ללקוחותיה. זרוע הליבה של הקבוצה - כוח אדם וסיעוד, מהווה כ-70% מהפעילות ומייצרת הכנסות שנתיות של כמיליארד שקל. תחום זה נהנה מביקוש קשיח וגדול לאור הזדקנות האוכלוסייה, ומציג צמיחה עקבית. המחזור הכספי של החברה מגיע לכ-1.5 מיליארד שקל בשנה, ומגלם צמיחה של כ-10% בממוצע בשנה ב-5 השנים האחרונות.

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מעבר לטיפול בגיל השלישי, החברה מפתחת פתרונות נרחבים בקהילה, פרויקטים של "בית בטוח" לקשישים ולנכים ברשויות המקומיות, וליווי אוכלוסיות מיוחדות. באמצעות כ-20 אלף עובדים החברה מספקת שירותים לכ-35 אלף בתי אב מדי חודש. גם ברבעון הראשון של 2026, על אף נזקי מבצע "שאגת הארי" רשם המגזר גידול של כמעט 6% בהכנסות, לכ-252 מיליון שקל.

בידול טכנולוגי

האלמנט המרכזי שמבדיל את תיגבור מחברות כוח אדם וסיעוד קלאסיות הוא ההטמעה העמוקה של פתרונות טכנולוגיים ורכיבי בינה מלאכותית. הקבוצה מחזיקה גם בטכנולוגיה ייחודית שפיתחה ומיסחרה - Step Hear. מדובר במערכת מוגנת בפטנטים בישראל, ארה"ב ואירופה, המאפשרת לאנשים עם מוגבלויות להתמצא באופן עצמאי במרחב הציבורי, באמצעות פתרון נגישות חכם הניתן להפעלה דרך אפליקציה ייעודית או שלט-צמיד אישי. המערכת כבר מוטמעת בפרויקטים משמעותיים בישראל: הרכבת הקלה בירושלים, בית חולים לניאדו ורשויות מקומיות כגון נתניה ורמת גן, ואף משווקת בעולם. שילוב של קניין רוחני, פטנטים ופרויקטים מסחריים בארץ ובחו"ל ממחיש כי לקבוצה יש פעילות טכנולוגית בעלת פוטנציאל צמיחה מעבר לעסקי השירותים המסורתיים, כשהיא גם מרחיבה את פעילותה לעולמות האבטחה החכמה ותחזוקת המבנים. באמצעות החברה הבת רשף ביטחון, הקבוצה משלבת שירותי אבטחה פיזית עם פתרונות טכנולוגיים מבוססי AI, רחפנים, בקרות כניסה ומצלמות בארגונים פיננסיים, מרכזי נתונים וגופים ציבוריים.

קבוצת תיגבור תחום פעילות: שירותי כוח אדם, סיעוד ואבטחה

מיקום מטה החברה: רמת גן

שנת הקמה: 1980

יו"ר: רמי גוזמן

מנכ"לית: אורית בנבנישתי

תוצאות החברה לרבעון הראשון של 2026 שיקפו את חוסנה של תיגבור מול זעזועים מאקרו-כלכליים וביטחוניים. מבצע "שאגת הארי" גרם לגיוס מילואים נרחב של כ-650 ממאבטחי החברה ולסגירה זמנית של מוסדות ואתרי בילוי, דבר שהכביד זמנית על הכנסות מגזר האבטחה והנגישות. עם זאת, מדובר בהשפעה חולפת, והחברה חזרה לפעילות מלאה ברבעון השני. כיום נסחרת תיגבור בשווי של 640 מיליון שקל.

החברה מציגה צבר זכיות במכרזים אסטרטגיים ארוכי טווח בגופים מובילים כמו מקורות (50% מהארץ), המוסד לביטוח לאומי, הבורסה ליהלומים, עמידר, ועדת הבחירות המרכזית, וכן זכייה במכרז "מעוף" למתן ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים עבור משרד הכלכלה. בנוסף, הקבוצה מפתחת זרוע פעילות חדשה לאספקת עובדים זרים לתעשייה ולמסחר.

רוח גבית מוסדית

לצד כל אלה, תיגבור מחזיקה במאזן חזק במיוחד עם הון עצמי של כ-212 מיליון שקל, יתרות מזומנים גבוהות של כ-75 עד 100 מיליון שקל, נדל"ן מניב בשווי של כ-77.2 מיליון שקל, ומדיניות דיבידנד עקבית של חלוקת לפחות 50% מהרווח הנקי.

הבעת אמון מוסדית מרשימה התקבלה בחודש מאי, עם הקצאה פרטית של מניות תיגבור בכ-36.5 מיליון שקל למור גמל ופנסיה, שהפכה לבעלת עניין בחברה. מהלך זה, שיכול להתרחב לכ-70 מיליון שקל כולל אופציות, מעניק לקבוצה דלק פיננסי משמעותי לביצוע רכישות סינרגטיות (M&A) בתחומי הסיעוד והטכנולוגיה ולהאצת קצב הצמיחה.

השורה התחתונה

פיזור תחומי הפעילות של תיגבור מהווה יתרון משמעותי, לצד ביקושים גוברים לפעילות האבטחה והטכנולוגיות הביטחוניות, המהוות מנועי צמיחה. מניית תיגבור נסחרת כיום במכפיל רווח חזוי של 15- תמחור הנחשב סביר ביחס לחברות דומות בענף, והמשך שיפור בתוצאות העסקיות, זכייה במכרזים והרחבת מנועי הצמיחה, עשויים לתמוך בהמשך יצירת ערך. מנגד, החברה פועלת בענפים תחרותיים המושפעים מרגולציה, מכרזים ממשלתיים, עליית שכר וממחסור בכוח אדם, שעשויים להשפיע על הרווחיות.

השילוב בין עוגן תזרימי סולידי בשוק הסיעוד לבין מנועי צמיחה טכנולוגיים בתחומי ה-AI והאבטחה החכמה, יחד עם הנהלה מנוסה, מאזן נקי מחוב, הבעת אמון מוסדית וצבר מכרזים ארוך טווח, הופכים לדעתי את תיגבור להזדמנות השקעה פונדמנטלית מעניינת וחזקה.

הדעות והמסקנות המובאות בכתבה הן בבחינת הבעת דעה של הכותב בלבד. אין לראות באמור משום המלצה או עצה, והוא אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו של כל אדם.