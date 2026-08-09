אורן פרנק, ממייסדי טוקספייס ולשעבר מנכ"ל מקאן, הלך לעולמו

אורן פרנק, ממייסדי חברת הטיפול הנפשי המקוון טוקספייס ולשעבר מנכ"ל מקאן אריקסון בישראל, הלך היום לעולמו בארה"ב בגיל 61. פרנק נפטר פחות משנה אחרי שאובחן עם סרטן המוח. הוא הותיר אחריו את אשתו רוני ואת בנותיהם שלי ומיה.

רוני פרנק ספדה לבעלה בפוסט שפרסמה בפייסבוק. היא כתבה כי השניים היו בני זוג במשך 30 שנה, מאז שהייתה בת 23. לדבריה, ההחלטה להקים יחד את טוקספייס נבעה מרצונו של פרנק לעסוק במיזם בעל משמעות. "השותף שלי בהקמת טוקספייס במשך יותר מעשור, שהחליט שהוא הולך על האתגר הזה רק כי כל-כך רצה לעשות משהו משמעותי וחשוב בחייו", כתבה.

לדבריה, פרנק מת בשעה 4:48 לפנות בוקר. "הוא נלחם בסרטן כמו שהוא חי את חייו, באלגנטיות האופיינית לו, בקבלה מעוררת השראה, בלי דרמה, בלי קורבנות", כתבה. "אני והבנות אוהבות אותך אהבה שאין לה סוף".

מתפקידים בולטים בענף הפרסום עד למיזם הפרטי

לפני שפנה לעולם הטכנולוגיה, מילא פרנק שורה של תפקידים בכירים בענף הפרסום. הוא הצטרף למקאן בשנת 1997, לאחר שגויס בידי אילן שילוח, ומונה לסמנכ"ל הקריאייטיב. לאחר תקופה בלונדון כסמנכ"ל הקריאייטיב של מקאן אירופה, הוא שב לישראל בשנת 2001 ומונה למנכ"ל משותף של המשרד לצד שירה מרגלית.

עמית משיח, מנכ"ל מקאן, כתב בהודעה לעובדי הקבוצה כי בתקופתם של פרנק ומרגלית התבססה מקאן כמשרד מוביל בישראל, ונבנה בה צוות שחלק מחבריו ממשיכים להוביל את החברה גם כיום. לדבריו, פרנק היה גורם מרכזי בגיבוש התרבות הקריאטיבית והאסטרטגית של המשרד.

בשנת 2006 קיבל פרנק לידיו את תחום הדיגיטל של מקאן ושימש כיו"ר הפעילות. משיח ציין כי בתוך כשנתיים הפכה הפעילות לאחת מחברות הדיגיטל המובילות בישראל, וכי פרנק הניח את התשתית למקאן דיגיטל כפי שהיא פועלת כיום.

משיח תיאר את פרנק כאדם כריזמטי, חד ובעל חוש הומור, שמאחורי הציניות שלו הסתתר "לב רך וטוב". לדבריו, "מקאן לא הייתה מקאן ללא אורן. זו אבידה גדולה של אדם שקשה להאמין שהלך".

במהלך 18 השנים האחרונות התגורר פרנק בארה"ב. יחד עם אשתו הוא הקים כאמור את טוקספייס, שפיתחה פלטפורמה המאפשרת לקבל טיפול נפשי באמצעות שיחות וידאו וצ’אט. החברה מחברת בין מטופלים לבין פסיכולוגים ופסיכיאטרים, וכיום היא פועלת בעיקר באמצעות ביטוחי בריאות ותוכניות הטבות לעובדים.

בשנת 2021 הובילו בני הזוג פרנק את טוקספייס למיזוג עם חברת ספאק בוול סטריט, לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר. בשנים האחרונות שינתה טוקספייס את האסטרטגיה העסקית שלה ועברה להתמקד בשיתופי-פעולה עם חברות ביטוח ומעסיקים. בשנת 2025 סיפקו אנשי המקצוע בפלטפורמה יותר מ-1.6 מיליון טיפולים, והכנסות החברה הסתכמו ב-229 מיליון דולר.

במרץ השנה הודיעה חברת שירותי הבריאות האמריקאית Universal Health Services על רכישת טוקספייס בעסקה המשקפת לה שווי פעילות של 835 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון השלישי של 2026.