לא עדכנה על העלאת תעריף כנדרש: אושרה הגשת ייצוגית נגד פלאפון

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר בקשה לניהול תביעה ייצוגית נגד פלאפון בשל העלאת מחירים ללקוחות ללא הודעה כנדרש בחוק הגנת הצרכן. התובעים טוענים כי יש לחייב את פלאפון להשיב ללקוחות את ההפרש בין המחירים.

הערכת שווי הפיצוי, היה והתביעה תתקבל, עומדת על עשרות מיליוני שקלים. פלאפון חויבה לשלם 50 אלף שקל הוצאות משפט.

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בתביעות שהוגשו בשנים 2023-2024 טוענים התובעים הייצוגיים רם גורודיסקי ורונן בן צבי כי פלאפון מעלה תעריפים ומחדשת עסקאות למנויים תוך הפרת חוק הגנת הצרכן והפעלת רישיון ההפעלה שלה.

התובע גורודיסקי טען כי היה מנוי בתוכנית פלטניום בתשלום חודשי של 49.9 שקל לשנה הראשונה ולאחר מכן 69.9 שקל. הוא טען כי פלאפון העלתה את התעריף מבלי שנמסרה לו הודעה בכתב, נפרדת ועצמאית, אודות סיום העסקה; וכי החברה לא ציינה בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות את מועד סיום העסקה כנדרש. הוא גם טען כי לא נשלחה לו הודעת SMS 21 ימים לפני סיום העסקה.

גם התובע בן צבי טען כי החברה העלתה את התעריף לאחר ששלחה לו הודעה בסיפא של ההודעות ומבלי לשלוח לו הודעת SMS.

פלאפון ביקשה לדחות את הבקשה, וטענה כי שלחה הודעה נפרדת העומדת בפני עצמה על סיום המחיר המוזל יחד עם החשבונית - כך ששלחה שני קבצים בנפרד ושני מכתבים נפרדים באותה מעטפה. לטענתה, היא פעלה בהתאם להלכה קודמת של בית המשפט העליון.

"אפשרות סבירה שהחברה לא עמדה בהוראות החוק"

השופטת איריס רבינוביץ-ברון קבעה כי קיימת אפשרות סבירה שפלאפון לא עמדה בהוראות החוק כאשר הודיעה ללקוחות על סיום המחיר המוזל בהודעה יחד עם החשבונית. זאת בעוד קיימת הלכה של בית המשפט העליון (הלכת טמיר), לפיה יש למסור הודעה נפרדת.

נקבע כי "תכליתה של חובת היידוע היא להגביר את מודעות הצרכנים לפרטי העסקאות שבהן התקשרו, ולחייב עוסקים לפעול בשקיפות ביחס לתנאי ההתקשרות, תוך גילוי ויידוע מלאים לקראת שינוי שצפוי לחול במחיר".

הטענות להפרת תנאי הרישיון של החברה נדחו.

הצדדים גם חלוקים באשר לתחולת חוק הגנת הצרכן על לקוחות במסלול העסקי, כדוגמת אחד התובעים. פלאפון טענה כי הגנות חוק הגנת הצרכן לא חלות על לקוחות עסקיים. השופטת קבעה כי יש סיכוי סביר שייקבע כי קיימת תחולה של החוק על לקוחות עסקיים מסוימים, ולכן נכון לברר זאת במסגרת בירור התביעה לגופה.

הקבוצה הייצוגית הוגדרה ככל לקוחות פלאפון שהתקשרו עמה לתקופות קצובות, ואשר החברה חידשה את העסקה ו/או העלתה את מחירי השירותים שנכללו בעסקאות אלה מבלי לעמוד בהוראות חוק הגנת הצרכן ובהוראות הרישיון החלות על פלאפון, וזאת במהלך שבע השנים שקדמו להגשת התביעה ועד להכרעה בה.

את התובעים הייצוגיים מייצגים עורכי הדין הדין עומר פיינטוך, יונתן רפפורט, אדם לוין ורועי ביטון. את פלאפון מייצגים עורכי הדין רון ברקמן, נחום קובובסקי ושרון מרקוביץ.

מפלאפון נמסר: "ההליך מתנהל בבית המשפט, ושם נגיש את התייחסותנו".