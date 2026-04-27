הסיפור הזה נשמע כמעט דמיוני. ענקית שבבים יורדת מגדולתה ומידרדרת לשפל חסר תקדים. הטכנולוגיה התקדמה מהר מידי, אינטל זזה לאט מידי או בכיוון הלא נכון, והמשבר רק הלך והחריף. כך, מניית אינטל איבדה מעל 70% מהשווי שלה ובזמן שעובדי אנבידיה הפכו למיליונים, לעובדי אינטל לקחו את מכונת הקפה מהמשרדים במקרה הטוב, או הודיעו על פיטורים במקרה הרע.

אבל בחודשים האחרונים, אינטל מציגה את אחד הקאמבקים הגדולים שנראו אי פעם. אם לפני קצת יותר משנה היא נסחרה לפי שווי של פחות מ־80 מיליארד דולר, היום היא נסחרת לפי שווי שיא של קרוב ל־415 מיליארד דולר. למעשה, הפעם האחרונה שאינטל הייתה קרובה לשווי כזה היה אי שם בשנת 2000, שיא בועת הדוט.קום. מהשפל ועד היום היא זינקה בכ־355%. הזינוק העיקרי נרשם בחודש האחרון כשמאז 30 במרץ אינטל קפצה ביותר מ־100%.

המנכ"ל הפך את התמונה

מה גרם למהפך? קשה שלא לתת את הקרדיט למנכ"ל שמונה לפני כשנה: ליפ בו טאן. הוא הגיע לאינטל בשיא המשבר, חבר דירקטוריון לשעבר שעזב בסערה בשל חילוקי דעות עם המנכ"ל הקודם פט גלסינגר על היקף הקיצוצים וקצב הייצור שהיו נמוכים מדי לטעמו.

בו טאן נחשב לאחד מבכירי ענף השבבים העולמי ולמקושר מאוד בתעשייה. טאן ראה באינטל חברה שאיבדה את הדרך אך ביכולתה להתחיל מחדש: "המשימה המאתגרת שלי היא לבנות את אינטל החדשה", הוא אמר בסמוך למינויו. "נשארנו מאחור בחדשנות, הסתגלנו לאט מידי, מגיע לכם טוב יותר", הוא הבטיח למשקיעים - וקיים.

במהלך השנה האחרונה הוא חתם על עסקאות ענק עם אנבידיה, טסלה וספייס איקס של אילון מאסק, גוגל וגם - הממשל האמריקאי שקנה כמעט 10% מהחברה (הרחבה בתיבה). בנוסף, הוא ביצע קיצוצים של 23.8 אלף עובדים, מכר את השליטה בחברת הבת אלטרה, החליף חברי דירקטוריון, קידם שיתוף פעולה עם יצרנית השבבים הגדולה בעולם TSMC, והשיק שבבים חדשים ומתקדמים (18A) שהחזירו את אינטל למגרש של הגדולים. תוסיפו לכל אלו שישה רבעונים רצופים של עקיפת התחזיות ושיפור תזרימי וקיבלתם ראלי חסר מעצורים

"דיברו על האם נשרוד, היום הביקוש עצום"

הדוח הראשון לשנת 2026 פורסם בסוף השבוע האחרון, והדהים את המשקיעים שתגמלו את המניה עם זינוק של כ־24% ביום שישי - היום הכי טוב שנרשם במניה מאז שנות ה־80. המנכ"ל בו טאן סיכם זאת כך: "לפני שנה דיברו על האם אינטל תשרוד. היום מדברים על כמה מהר נוכל להוסיף קיבולת ייצור ולעמוד בביקוש העצום". ההכנסות ברבעון הראשון צמחו בכ־7% ביחס לרבעון המקביל והסתכמו ב־13.6 מיליארד דולר, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 1.5 מיליארד דולר, עלייה של 156%. אבל לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), אינטל רשמה ברבעון הראשון הפסד נקי של 3.7 מיליארד דולר, על רקע הכרה בהוצאות רה־ארגון ואחרות, בסך 4.1 מיליארד דולר.

אינטל צופה ברבעון השני עלייה נוספת בהכנסות, והן יסתכמו ב13.8־14.8 מיליארד דולר - הרבה מעל לתחזיות שעמדו על 13.6 מיליארד דולר.

האנליסטים חלוקים: האם הראלי נגמר?

האנליסטים מדגישים את החוזק בתוצאות הרבעון בכל הקשור ל־AI, אך ספקניים בנוגע להמשך. אחרי הזינוק האחרון, ניצב סימן שאלה גדול בקשר ליכולת של אינטל להחזיק את הראלי, מכפיל הרווח העתידי שלה עומד על 161, והנוכחי עומד על 904. לשם השוואה, באנבידיה הנתונים הללו עומדים על 25.6 ו־42.5 בהתאמה.

אז האם אינטל יקרה מידי? ממוצע תחזיות האנליסטים מראה שכן, אך יש גם לא מעט חילוקי דעות בעניין. אם לפני חודש פחות מחמישית מהאנליסטים שמסקרים אותה היו חיוביים, היום מדובר על יותר מרבע (הרוב ניטרליים). לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מחיר היעד הממוצע עומד על 77.5 (נמוך ב־6% מהמחיר כיום).

בבנקי ההשקעות קנטור וג'פריס הסכימו שהביקוש למעבדים לצורכי AI הוא הסיפור המרכזי בדוחות. בג'פריס אף העריכו שהמגמה החיובית תימשך ושיש עוד מקום לצמיחה. שניהם העלו את מחירי היעד, אך נותרו בהמלצות נייטרליות, "החזק". בקנטור מחיר היעד עלה ל־90 דולר (פרמיה של 9%), ובג'פריס ל־80 דולר, (נמוך ב־3% מהנוכחי).

לעומת זאת, בבנק אוף אמריקה ספקנים, ונשארו בהמלצת "תשואת חסר" על המניה, עם מחיר יעד של 56 דולר, דיסקאונט של 32.2% על המחיר הנוכחי. זאת, מתוך הנחה שהקפיצה בשוק המעבדים לשרתים כבר מתומחרת ועדיין יש לחברה "רוחות נגדיות" בשולי הרווח הגולמי ובתזרים.

אופטימיות נרשמה מבנק ההשקעות Roth, שם ממליצים על אינטל ב"קנייה" ומחיר היעד הוכפל מ־50 דולר ל־100 דולר (פרמיה של 21.2% על המחיר כיום). המהפך של בו טאן, והשיפור ביעילות הייצור - כולם עבורם מהווים נימוק להמלצה החיובית.