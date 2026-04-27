מהעלייה החדה במניית אינטל נהנים בעלי המניות שלה, ביניהם הבית הלבן. באוגוסט האחרון רכש הממשל האמריקאי כמעט 10% מחברת השבבים תמורת כ־9 מיליארד דולר. מאז, הבית הלבן רשם תשואה בלתי נתפסת עם רווח על הנייר של 27 מיליארד דולר (פי 4 מההשקעה) כששווי ההחזקה עומד על 35.8 מיליארד דולר כיום.

אבל לא רק הנשיא האמריקאי יכול לחייך, גם עובדי אינטל - שראו במשך שנים את מקביליהם בחברות השבבים כמו אנבידיה וברודקום הופכים למיליונים בזמן שהם נשארו מאחור - סוף סוף מדביקים את הפער.

אמנם התגמול ההוני לעובדים בשנת 2025 ירד ל־2.4 מיליארד דולר (לעומת 3.4 ב־2024), אך הקפיצה במניה בהחלט התגלגלה לכיס של העובדים. במהלך 2025, אינטל הקצתה לעובדים מניות חסומות ומניות חסומות על בסיס ביצועים (RSU ו־PSU) שהשווי ההוגן המשוקלל שלהן בתאריך ההענקה היה 23.73 דולר. לשם השוואה, מחיר המניה היום גבוה ביותר מפי שלושה ועומד על 82.54 דולר. כמובן שהתגמול שהוקצה עוד צריך להבשיל, והחלק שעל בסיס ביצועים יינתן רק אם הביצועים יושגו, אך מדובר באינדיקציה לתועלת שעשויה לצמוח מכך לעובדים שמחזיקים במניות החסומות שחולקו.

בדוח מפורט גם על תוכנית ESPP - מסלול מקובל שמאפשר לעובדים לרכוש מניות החברה, בדרך כלל בהנחה. במהלך 2025, עובדי אינטל רכשו 34 מיליון מניות בתמורה ל־757 מיליון דולר, כלומר במחיר ממוצע של כ־22.3 דולר; ב־2023־2024 הם רכשו מניות בסכומים גבוהים יותר במחירים ממוצעים של כ־23.3־24.9 דולר. מכאן עולה שהם נהנים מהצפת ערך משמעותית מהמניות שרכשו בשנים הקודמות.