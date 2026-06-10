טבע לא הצליחה למכור חטיבה, וצפויה לפטר 250 עובדים בישראל

חטיבת חומרי הגלם של טבע , TAPI - שהייתה אמורה להימכר, אך עסקה למכירתה לא הבשילה - מודיעה על "התאמות בפעילותה במטרה לתמוך באסטרטגיית צמיחה לטווח הארוך". מדובר בחטיבה שמשום שהועמדה למכירה, פועלת כיום כחברה עצמאית ונפרדת מטבע, עם הנהלה ואסטרטגיה משלה. התהליך יכלול גם צמצום בכוח-האדם.

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לפי הודעת החברה, במהלך השנתיים הקרובות צפויות להתייתר באופן הדרגתי כ-250 משרות בכל חטיבת TAPI בישראל, והיא מציינת כי "המהלך מתבצע בתיאום ובשיתוף-פעולה מלא עם נציגות העובדים וההסתדרות, מתוך ראייה ארוכת-טווח של חיזוק יציבותה התפעולית של החטיבה בישראל".

החטיבה מעסיקה כיום בארץ כ-650 עובדים, מתוך כ-4,100 עובדים ברחבי העולם.

לפי ההודעה, במוקד השינוי יהיו "ביצוע התאמות הכרחיות לנסיבות עסקיות משתנות, חיזוק התחרותיות, הגברת המיקוד העסקי ויצירת בסיס איתן לעתיד החברה". מדובר בתהליך שייושם בהדרגה בשנתיים הקרובות, והוא נערך כאשר במקביל טבע ממשיכה לבחון אפשרות למכירתה של TAPI, "בהתאם להזדמנויות בשוק".

המהלך ישפיע בעיקר על אתר טבע טק בנאות חובב, המייצר חומרים פעילים לתעשיית התרופות. האתר יתמקד בתחומי צמיחה כמו ייצור פפטידים, הרחבת פעילות בתחומי הוויטמינים ועוד.

פלנטקס - יחידה נוספת של TAPI בישראל - שהוכרז על סגירת אתרה עוד בשנת 2018 במסגרת תוכנית הרה-ארגון של טבע - תחדול מפעילותה בסוף 2027, ומוצריה יעברו לטבע טק.

בהודעה צוין כאמור כי תהליך פיטורי 250 העובדים בשנתיים הבאות מתבצע בתיאום ובשיתוף-פעולה מלא עם נציגות העובדים וההסתדרות. טבע מציינת כי היא מחויבת לסייע לעובדים בליווי אישי, הכוונה תעסוקתית, מימון הכשרות ותנאי פרישה ומענקים מוגדלים.

טבע הודיעה כבר לפני כ-3 שנים על כוונתה למכור את חטיבת TAPI, וציפתה להשלים את המהלך בשנת 2025. בשוק העריכו כי טבע תוכל לקבל עבור החטיבה מעל 2 מיליארד דולר. עם זאת, עסקה כזו כאמור לא הבשילה, ובנובמבר שעבר, עם פרסום דוחות הרבעון השלישי של 2025, טבע עדכנה כי שיחות עם רוכש פוטנציאלי הופסקו, וכי החברה תתחיל בתהליך מכירה חדש, כשהכוונה האסטרטגית היא לפצל את הפעילות.