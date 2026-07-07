חברת התרופות טבע מדווחת על תוצאות חיוביות ממחקר שלב 1b מתמשך ב- TEV-'408, נוגדן שפותח בחברה ומיועד לטיפול במחלת העור ויטיליגו. החברה תמשיך לקדם את הנוגדן למחקר שלב 2b ברבעון הרביעי של 2026.

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ה-TEV-'408 מיועד למתן תת-עורי אחת ל-12 שבועות. לפי הודעת טבע, הנוגדן הדגים שיפור בפיגמנטציה של העור בקרב מטופלים עם ויטיליגו לא-סגמנטלי, לצד פרופיל בטיחות חיובי וללא אותות בטיחות חדשים שנצפו עד כה. בין הממצאים הבולטים: כ-75% מהמ​​טופלים דיווחו על שיפור בוויטיליגו בפנים, כאשר מחציתם דיווחו על שיפור ניכר או ניכר מאוד במצבם, ו-55% מהמטופלים דיווחו על שיפור בוויטיליגו בכלל שטח הגוף.

ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ"ל טבע, אמר: "TEV-'408 הוא דוגמה מובהקת לתוכניות החדשניות שטבע מפתחת ומתעדפת, במסגרת המאמצים שלנו לקידום וחיזוק צבר המוצרים שבפיתוח בתחום האימונולוגיה. על בסיס הבנה ביולוגית עמוקה שמתמקדת בצרכים רפואיים שאין להם מענה, TEV-'408 משקף את ההתקדמות של טבע באסטרטגיית חזרה לנתיב של צמיחה, ואת המחויבות שלנו לקדם חדשנות עבור המטופלים".

ד"ר אריק היוז, סמנכ"ל בכיר, ראש מחקר ופיתוח גלובלי והמנהל הרפואי הראשי של טבע, הוסיף: "מחלת הוויטיליגו משפיעה על הרבה יותר ממראה העור. היא עשויה לעצב את הדרך שבה אנשים רואים את עצמם, את האופן שבו הם מתנהלים בעולם ואת תחושת הביטחון העצמי שלהם מדי יום. הנתונים המעודדים מהמחקר מחזקים את האמונה שלנו במסלול IL-15 ומשקפים את עומק המומחיות המדעית של טבע. אנו נרגשים מהפוטנציאל של התוכנית הזו להציע בעתיד חלופה טיפולית משמעותית לאנשים החיים עם ויטיליגו".

מוקדם יותר השנה, טבע הודיעה על הסכם עם חברת רויאלטי פארמה להאצת פיתוח התרופה לוויטיליגו, כאשר ההסכם כולל העברת עד 500 מיליון דולר מרויאלטי פארמה לטבע למימון העלויות השוטפות של הפיתוח, ועל בסיס תוצאות הניסוי שלב 2b לרויאלטי יש אופציה לשלם עד 425 מיליון דולר נוספים למימון שלב 3 בניסויים. אם הניסויים יושלמו בהצלחה והתרופה תושק, טבע תשלם לרויאלטי תמלוגים על המכירות הבינלאומיות של התרופה.