SpaceX מצטרפת למדד נאסד"ק 100. עד כמה תהיו חשופים אליה?

SpaceX תצטרף באופן רשמי למדד נאסד"ק 100 היום (ג'), ומשקיעים המחזיקים בקרנות העוקבות אחר המדד ייחשפו למניה בין שירצו בכך ובין שלא.

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קרנות נאמנות וקרנות סל המנהלות יחד נכסים בהיקף של כ־800 מיליארד דולר ועוקבות אחר מדד הטכנולוגיה המוביל של נאסד"ק, ובהן גם קרן הסל הפופולרית QQQ של אינווסקו, צפויות לרכוש מניות של SpaceX במחיר הסגירה של יום שני, כדי לשקף את ביצועי המדד.

המהלך מגיע לאחר שחברת הבינה המלאכותית והחלל של אילון מאסק צורפה במסלול מואץ למדד נאסד"ק 100, במסגרת כללים חדשים שנועדו לאפשר לחברות ענק שהונפקו לאחרונה להיכלל במדד מוקדם יותר. הנה מה שצריך לדעת:

בינתיים, SpaceX תהיה רכיב קטן במדד

על אף ששווי השוק של SpaceX, העומד על 2.1 טריליון דולר, הופך אותה לאחת החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בארה"ב, היא לא תצטרף למדד המשוקלל לפי שווי שוק כאחת מהמניות בעלות המשקל הגבוה ביותר.

הסיבה לכך היא שבהנפקה שביצעה SpaceX בחודש שעבר נמכרו פחות מ־5% מכלל מניותיה. נוסף על כך, כללי תקופת החסימה (Lock-up) מונעים מהעובדים למכור את מניותיהם במשך כמה חודשים לפחות, כך שכיום רק חלק קטן ממניות החברה נסחר בציבור.

נאסד"ק מתאימה את משקלן של המניות במדד לפי שיעור ה"ציפה" שלהן (Free Float), כלומר מספר המניות הזמינות למסחר ציבורי, ומגבילה את משקלן במדד לעד פי שלושה משווי השוק המותאם לציפה. במקרה של SpaceX, המשמעות היא שבשלב הראשון היא תטופל כאילו שוויה עומד על כ־300 מיליארד דולר, ולא על 2 טריליון דולר, ומשקלה הראשוני במדד יעמוד על פחות מ־1%.

QQQ היא הקרן הגדולה ביותר שתוסיף את SpaceX, אך אינה הזולה ביותר

עם נכסים בהיקף של כחצי טריליון דולר, קרן הסל QQQ של אינווסקו היא הקרן הגדולה ביותר העוקבת אחר מדד נאסד"ק 100, והחמישית בגודלה מבין כלל קרנות הסל. קמפיין שיווקי ממושך הפך את QQQ לאחת הקרנות המועדפות על משקיעים פרטיים, אך כיום משקיעים המחפשים דמי ניהול נמוכים יותר יכולים למצוא חלופות זולות יותר.

קרן הסל SPDR Portfolio Nasdaq 100 של סטייט סטריט, שהושקה לאחרונה, גובה דמי ניהול שנתיים של 0.1% מהנכסים המנוהלים, כלומר 10 דולר על השקעה של 10,000 דולר, לעומת דמי הניהול של QQQ העומדים על 0.18%. גם בלאקרוק צפויה להשיק בקרוב קרן חדשה העוקבת אחר המדד, ואינווסקו מציעה גם את קרן הסל QQQM שגובה דמי ניהול שנתיים של 0.15%.

הכללה במדד יכולה להקפיץ מניה

ליועציה של SpaceX הייתה סיבה טובה לפנות מוקדם יותר השנה לספקיות המדדים בבקשה להכליל את החברה במדדים בשלב מוקדם: טריליוני הדולרים המושקעים בקרנות פסיביות העוקבות אחר מדדים יוצרים ביקוש אוטומטי למניות הנכללות בהם, ומהווים מקור תמיכה משמעותי למחירי המניות.

כאשר לקרן סל יש יותר קונים ממוכרים, מנהל הקרן מנפיק יחידות חדשות כדי לענות על הביקוש. כך למשל, קרן הסל QQQM רשמה מתחילת השנה זרימת כספים נטו של 16 מיליארד דולר, כלומר הקרן רכשה מניות נוספות של החברות הכלולות במדד בהיקף של מיליארדי דולרים.

כמובן, כאשר קרן חווה פדיונות נטו מתרחש התהליך ההפוך. עם זאת, קרנות הסל האמריקאיות המשקיעות במניות רשמו בשנים האחרונות שיאים חדשים של זרימות כספים נטו.

אבל עליות במחיר המניה אינן מובטחות

ככל שתקופות החסימה של עובדי SpaceX יסתיימו במהלך השנה הקרובה, קרנות העוקבות אחר המדדים צפויות לספוג חלק מהמכירות של עובדים שיבקשו לממש את אחזקותיהם. לדברי אנליסטים, תופעה זו הכבידה בעבר על מניות של חברות מיד לאחר הפיכתן לציבוריות, כמו במקרה של פייסבוק.

עם זאת, התאמות הציפה מגבילות את היקף הרכישות שקרנות העוקבות אחר מדד נאסד"ק 100 יידרשו לבצע במניית SpaceX, והחברה גם לא צפויה להצטרף למדד הנעקב ביותר בשוק, ה-S&P 500, לפחות בשנה הקרובה.

אנליסטים אומרים כי אף שהכללה במדד יכולה לספק תמיכה משמעותית למניה בשלבים הראשונים שלאחר ההנפקה, בטווח הארוך הגורמים החשובים יותר לביצועי המניה יהיו ביצועיה הפיננסיים של החברה ומספר המשקיעים שירצו לרכוש את מניותיה באופן ישיר.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.