הדמות של אילון מאסק מורכבת מניגודים. זאת המסקנה העיקרית שעולה מהראיון המדובר שהעניק לא מכבר לזאני מינטון בדוס, עורכת המגזין הכלכלי האקונומיסט. בראיון נשאל מאסק בין היתר על גזע; על עבודתו בממשל, כולל פירוק הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי; ועל קידום מידע כוזב ב־X, רשת המדיה החברתית שבשליטתו.

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מהראיון עולה פער בין האמירות למעשים של מאסק: האיש העשיר בעולם שמאמין שבעוד 10 שנים לכסף לא יהיה שום ערך, ובמקביל משיק אפליקציה להעברת כספים; הסקפטי בנוגע לבינה מלאכותית על אף שהפך לאחד המובילים בתחום; והמנכ"ל שהתיישב לשיחה של שעה וחצי עם האקונומיסט, אחרי פנייה של העורכת מינטון ברוס ברשת החברתית שלו - ולאחר הראיון השתמש באותה פלטפורמה להתנגח בה.

בחנו חלק מהדברים, שנאמרו בראיון בניסיון לצלול לתוך הראש של האיש העשיר בעולם.

בינה מלאכותית: "קשה לדמיין עתיד שבו ה-AI לא עולה בהרבה על הבינה האנושית"

מהראיון עולה כי מאסק הוא מאמין גדול בשיטת ה־אם אתה לא יכול לנצח אותם, תצטרף אליהם ותהנה מהדרך. ב־2015 מאסק היה בין המתנגדים הגדולים ל־AI, ובפודקאסט בו התארח הביע חשש מעתיד בו האנושות משמשת כחיית מחמד לרובוטים.

10 שנים אחרי, לא רק שמאסק מחזיק בעצמו בחברת בינה מלאכותית, גם כל השיח שלו סביב הנושא השתנה. והסיבה לכך ברורה - מאסק אומר בראיון בפה מלא ש"עברנו את נקודת האל חזור. אי אפשר לעצור את ה־AI, ולא רק זה - היא גם הולכת לשלוט בנו". אז מה נותר? ליהנות מהדרך.

זו לא האמירה היחידה של מאסק על בינה מלאכותית. בראיון הוא מכריז, כי על כל חברות ה־AI להקים קואליציה מקצועית מנותקת מהממשל, לה ישלחו פיתוחים ופריצות דרך במודלים, לפני הפצתם לציבור, כדי שיבחנו את הסיכון בהם. כלומר, לפי מאסק, אנשים היחידים שיהיו להם כלים לפקח על כלי הבינה המלאכותית, הם אלה שמרוויחים ממנה.

ההצעה הזאת של מאסק משתלבת במאבק של ענקיות הטכנולוגיה מול הממשל האמריקאי, שהגיע בשבוע האחרון לנקודת רתיחה. במכתב שפרסם ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, ועליו חתמו יותר מ־50 חברות וארגונים, הוא קורא לממשל האמריקאי שלא להטיל הגבלות מראש על מודלים פתוחים של בינה מלאכותית, שבעצם יעקרו את יכולת הפיתוח והלמידה של המודלים.

לפי המכתב, רוב השחקניות הגדולות מסכימות על עיקרון אחד: מודלים פתוחים הם חלק בלתי נפרד מהיכולת של ארה"ב להמשיך להוביל את תחום הבינה המלאכותית.

כסף: "לכסף לא תהיה משמעות ב-2035"

בראיון הצהיר מאסק שהכלכלה הולכת להשתנות כל כך, שאין אף דרך להשוות אותה לשום דבר שאנחנו מכירים. "(כלכלת) העתיד תהיה שונה מאוד מהעבר. אין מטאפורה שתמחיש את מה שהולך לקרות". הוא מסביר כי בעולם בו יש שפע שמיוצר ע"י רובוטים, בני אדם לא יצטרכו כסף.

החלק הזה בראיון עורר עניין רב ברשתות, וגרר תגובות רבות, חלקן תומכות בגישת מאסק, וחלקן מבקרות אותו. אחת המעניינות בהן היא של הכלכלן זוכה פרס הנובל דרון אג'מולו, שאיתגר את מאסק.

"הצעה להתחייבות מצד אילון מאסק", כתב אג'מולו בפוסט ב־X . "זו הזדמנות לשים את הכסף במקום שבו נמצאות ההצהרות שלך. אם כסף לא יהיה חשוב ב־2036, מדוע שלא תתחייב לתרום את הונך הנוכחי - כטריליון דולר - לצדקה עד 2036 לכל המאוחר. כך תבסס בצורה אמינה את אמונתך בכוחה של הבינה המלאכותית והטכנולוגיה".

אג'מולו טען גם כי מהלך כזה ירגיע אנשים ברחבי העולם המודאגים מהכוח הפוליטי והחברתי של מיליארדרים וטריליונרים. "את העמותות שייבחרו לכך צריך לאשר גוף בלתי תלוי כיעילות ולא־אידיאולוגיות", הוסיף.

בתגובה מפתיעה למדי, מאסק השיב לאג'מולו: "למעשה, אני עומד לעשות משהו בכיוון הזה!". הוא לא פירט למה התכוון, אך מדובר בתפנית חדה לעומת האופן שבו מנכ"ל טסלה ו־SpaceX התייחס בעבר לפילנתרופיה.

אף שהקרן של מאסק החזיקה בכ־14 מיליארד דולר בסוף 2025, לפי מסמכים שהגיעו לידי ניו יורק טיימס, הוא תרם בעיקר לארגונים ש"תואמים מקרוב" את האינטרסים של עסקיו. כך למשל, שלושה רבעים מסך התרומות של מאסק ב־2024 - 370 מיליון דולר - הועברו לעמותה בטקסס שבראשה עומד אחד מעוזריו הבכירים.

לכן, על רקע אמירותיו של מאסק בעבר בנושא, יהיה מעניין לראות אם האיש העשיר בעולם יעמוד במה שכתב השבוע בפלטפורמה שלו.

חלל: "אני עדיין רוצה לפתח ציוויליזציה בירח, במאדים, ובכל מקום אחר במערכת הכוכבים שלנו"

אבל לא הכול ורוד בכלכלת מאסק. בזמן שהוא עדיין מדבר על עתיד שנלקח מספרי מדע בדיוני, בו חברת הענק שלו, SpaceX, תוביל את כלכלת החלל, החברה עולה לו ביוקר.

מאז הנפקת החברה, הונו הנקי של מאסק ירד משיא של כ־1.45 טריליון דולר לכ־700 מיליארד דולר - ירידה של כ־48%. לפי מדד המיליארדרים של בלומברג, זו הנסיגה החדה ביותר שתועדה אי פעם עבור אדם יחיד.

לאן נעלם הכסף?

הגורם המרכזי למחיקה היה SpaceX. מניות החברה ירדו בכ־28% מאז ההנפקה, ומחקו יותר מטריליון דולר משווי השוק, כאשר ביטול שיגור החללית Starship האיץ את הירידה.

טסלה השלימה את התמונה. ב־22 ביולי 2026 דיווחה טסלה על הכנסות של 28.2 מיליארד דולר ברבעון השני, ועל רווח מתואם שנמוך ב־38% מהציפיות בשוק. מאז הדוחות איבדה המניה כ־25% ורשמה ירידה של 31% מתחילת השנה.

גיאו־פוליטיקה: "אני קורא לשלום, אבל חייבים להיות פרגמטים"

חוץ מחלומות על AI ומסעות לחלל, מאסק משתמש בכוח שלו כדי לשנות את המציאות כבר היום. סטארלינק, חברת התקשורת הלוויינית שלו, מאפשרת לאוקראינה להמשיך להילחם ברוסיה, למרות הפצצת התשתיות.

ההשפעה של סטארלינק כה גדולה, שבתחקיר שערכו לאחרונה ה"דר שפיגל" הגרמני, "אינסיידר" האירופי ו"לה מונד" הצרפתי - התגלתה תוכנית לייצר "ברית אנטי־סטארלינק" בין רוסיה וסין. זאת כיוון שהרשת מעניקה יתרון מובנה לאוקראינים או לכל צבא אחר ומהווה "מהפכה בתקשורת בשדה הקרב".

המדינות הציעו בין היתר לנהל קמפיין דיפלומטי ובינלאומי כדי לצמצם את היכולת של SpaceX (שסטארלינק היא מיזם בתוכה). בין ההצעות הקיצוניות יותר להתמודד עם היתרון הזה, לפי הסינים, נמצאים שיבוש טכנולוגי, האטה של התקשורת ואפילו "הרס של לווייני האויב בעודם במסלול".

ולמרות התמיכה שמספק מאסק, והמחיר שהוא משלם עליה, הוא לא חושב שיש לאוקראינים סיבה להמשיך להילחם. "אני מקווה שיושג הסכם שלום", אמר מאסק בראיון. "כי ב־3־4 שנים האחרונות, הגבול בקושי זז, ואנשים רבים מתים בשדה הקרב. אוקראינה לא תכבוש את השטחים שלה בחזרה".

בסוף הראיון, מאסק אומר משהו מעניין במיוחד. הוא קורא לעצמו קסנדרה, אותה דמות מהמיתולוגיה היוונית שקוללה ע"י האלים ביכולת לחזות את העתיד, רק שאף אחד לא יאמין לה.

קשה לא להאמין למאסק אחרי שעה וחצי בהן מקשיבים לו. למרות התפיסה שלו בתקשורת כאדם לא יציב, הוא רהוט, מתודי, וככל הנראה באמת מאמין שרובוטים ישלטו בעולם עוד עשר שנים. אבל המציאות בה אנחנו חיים, וגם הבטחות חוזרות ונשנות שלו שלא התגשמו, כמו ההבטחה שטסלה תייצר רכבים אוטונומיים לחלוטין, עליה הוא חוזר כבר עשור - מחייבת אותנו לקחת את האיש ואת האמירות שלו, בעירבון מוגבל.