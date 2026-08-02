1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובעולם נכנסים לשבוע נוסף של אי־ודאות גאופוליטית גדולה. פעם נוספת, הנשיא טראמפ ביטל מתקפה רחבת־היקף נגד איראן, בטענה כי היא הסכימה להסדר לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז - אך גורמים באיראן הכחישו שהצדדים הגיעו להסכם בעניין.

● כמעט 1.5 מיליארד דולר נמחקו בסוף שבוע אחד: הישראליות שחטפו מכה בוול סטריט

● כך ייראה העתיד לפי אילון מאסק: "כסף לא ישנה ב-2035"

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב זינקו בחדות בעקבות החלטת הריבית בארה"ב, לאחר שפגישתו השנייה במספר של יו"ר הפד קווין וורש לא התקבלה היטב בשווקים. למרות "דיבורים ניציים" מצד וורש, הוא לא הצטייר בעיני המשקיעים כמי שיעשה מה שנדרש כדי להוריד את האינפלציה בחזרה ליעד - ויש לכך משמעות לא מבוטלת גם בעבור שוקי המניות.

בגזרת עונת הדוחות בוול סטריט, צפויים לא מעט פרסומים מעניינים: ביום שני, תדווח ענקית התוכנה פלנטיר ; ביום שלישי, ידווחו ענקית השבבים AMD וחברת החלל SpaceX , שמנייתה ירדה לשפל מאז ההנפקה ההיסטורית שלה באמצע יוני; ביום רביעי, ידווחו חברות התרופות אלי לילי ונובו נורדיסק , לצד חברות שבבי הזיכרון ווסטרן דיגיטל וסנדיסק ; וביום שישי, תדווח ברקשייר האת'וויי , חברת האחזקות של וורן באפט.

גם עונת הדוחות בת"א תתחיל לצבור השבוע תאוצה: ביום שלישי, תדווח הבורסה לני"ע , לצד חברת השבבים טאואר ; יום רביעי יהיה עמוס במיוחד, עם דיווחים של נובה , אורמת , אל על , נייס , בזק ו-ICL .

בגזרת המאקרו, יפורסמו השבוע בארה"ב מדדי מנהלי הרכש במגזרי הייצור והשירותים, כמו גם מדד התעסוקה של ADP; אך תשומת הלב תתרכז בעיקר בדוח התעסוקה לחודש יולי, שייצא ביום שישי.

2 שינוי כיוון בת"א ובניו יורק, מניות השבבים עדיין בשוק דובי

במהפך של הרגע האחרון, הבורסה בת"א חתמה את חודש יולי בטריטוריה חיובית; זאת, בין היתר, על רקע התאוששות מסוימת שנרשמה בקרב סקטור הטכנולוגיה בוול סטריט, שספג לאורך החודש לחצים כבדים. בסיכום החודש, מדד ת"א 35 עלה בכ-2%, מדד ת"א 90 התקדם בכ-0.4% ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו כ-1.5%.

את העליות במהלך החודש הוביל מדד הבנקים, שזינק במעל 10%, לאחר מספר חודשים של ביצועי־חסר, ואגב כך עבר מתשואה שלילית לעלייה של כ-2% מתחילת השנה. אחריו, בלט לחיוב מדד ת"א־נפט וגז, עם קפיצה של כ-9%, שבאה בעקבות העלייה החדה במחירי הנפט, לצד החתימה על מזכר הבנות ליצוא גז למצרים, אשר עשוי להוביל לעסקה בשווי מוערך של 20 מיליארד דולר.

מנגד, מדד הבנייה היה בעל הביצועים החלשים ביותר החודש, עם ירידה של כ-5%, בין היתר, על רקע הערכות להאטה במתווה הורדות הריבית של בנק ישראל, לנוכח ההסלמה החריפה במזרח התיכון במהלך החודש. המדד הוא גם החלש ביותר מתחילת השנה, עם ירידה של כ-7.5%.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי קל של כ-0.3%. מניות השבבים הדואליות קמטק ונובה ייחלשו בכ-4.7% ובכ-2.3%, בהתאמה, וטבע תיחלש במעל 1%. מנגד, מניות התוכנה נייס ופורמולה מערכות יטפסו בכ-1.8% ובכ-2.5%, בהתאמה.

בוול סטריט, כאמור, שני ימי המסחר האחרונים הביאו עמם התאוששות ניכרת. בימים חמישי ושישי במצטבר, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה זינק בכ-3.8% וה-S&P 500 טיפס בכ-2.5%. נדמה כי המשקיעים בניו יורק קנו את הירידות בדיוק כאשר הנאסד"ק היה במרחק נגיעה מטריטוריה של תיקון - כלומר, ירידה של 10% לפחות מאז שיאו האחרון.

ההתאוששות מיוחסת גם לדיווחים על כך שקרן הגידור Situational Awareness, שעמדה בחזית המסחר בתחום ה-AI וניהלה נכון לתחילת יולי כ-45 מיליארד דולר, נאלצה למכור בהנחה את רוב אחזקותיה הממונפות לקרן סיטאדל של קן גריפין; המשקיעים פירשו את ההתפתחות כהסרת לחץ מכירה טכני שנוצר בעקבות מצוקת הנזילות אליה נקלעה Situational Awareness.

על אף שבשני ימי המסחר האחרונים נמחק חלק ניכר מהירידות של החודש, הוא הסתכם לבסוף במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד בכ-3.2%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1% בלבד והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.3%.

בעוד שמניות השבבים קפצו במעל 8% בסוף השבוע, קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר הסקטור, צנחה ביולי בכ-21% - ורשמה כך את הירידה החודשית החדה ביותר שלה מאז 2008. כלומר, גם לאחר ההתאוששות, מניות השבבים נותרו בטריטוריה של שוק דובי (ירידה של מעל 20% מהשיא).

סילביה יבלונסקי, מנהלת ההשקעות הראשית ב-Defiance, ציינה כי "הירידות האחרונות במניות השבבים אינן מעידות על היחלשות מהפכת ה-AI, אלא בעיקר על תיקון במכפילים לאחר תקופה של ציפיות כמעט בלתי־אפשריות. לדבריה, הביקוש למאיצי AI, לזיכרונות מתקדמים, לרכיבי תקשורת, לאריזה מתקדמת ולתשתיות מחשוב ממשיך להיות גבוה מההיצע, כאשר גם יצרני התעשייה עצמם מדווחים כי קיבולת הייצור עדיין מוגבלת".

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, ארבע מתוך "שבע המופלאות" פרסמו את תוצאותיהן הכספיות וביצעו תנועות משמעותיות בסוף השבוע:

מיקרוסופט זינקה ביום חמישי בכ-17% בעקבות תוצאותיה הכספיות החזקות והוסיפה לשווי השוק שלה כ-480 מיליארד דולר ביום אחד - התוספת הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם עבור חברה אמריקאית. למחרת, היא האריכה את הראלי שלה וטיפסה בכ-3%.

מטא צנחה ביום חמישי בכ-8%, לאחר שתוצאותיה פספסו את התחזיות בשורת הרווח. למחרת, היא התאוששה מעט והוסיפה מעל 3%.

אמזון המריאה ביום שישי בכ-15% אחרי הדוחות, במסגרתם הציגה רווח למניה שעומד 5.75 - פי שלושה מצפי האנליסטים.

ואפל נפלה אחרי הדוחות במעל 7%, על אף שתוצאותיה עקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. הצניחה יוחסה, בין היתר, לאזהרה שהוציאה החברה לגבי העלויות המאמירות של רכיבי זיכרון, וכן לתחזית מכירות לרבעון השלישי שנפלה מתחת לצפי האנליסטים בוול סטריט.

3 מלחמת האנרגיה מתרחבת אל מעבר למצר הורמוז

לנוכח ההסלמה במזרח התיכון והתנודתיות בוול סטריט, השקל נחלש ביולי מול הדולר בכ-2.6%, ושערו הרציף נעמד בסוף השבוע על 3.05 שקלים. זאת, על אף שהמטבע האמריקאי דווקא נחלש ברחבי העולם. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות בעולם, ירד ביולי בכ-1.3% אל מתחת לרף ה-100 נקודות.

ד"ר אילן גילדין, שותף ומנהל קרן הגידור בקרני פמילי אופיס, התייחס לשער הדולר-שקל וציין כי "אם הפד ימשיך להיתפס כמי שמאחר להגיב לאינפלציה, הדולר עשוי להמשיך להיחלש בטווח הבינוני, מה שעשוי לתמוך בהתחזקות השקל. מנגד, אם מחירי הנפט ימשיכו לעלות בעקבות המלחמה עם איראן והאינפלציה תרים ראש מחדש, הפד ייאלץ בסופו של דבר להעלות ריבית. בתרחיש כזה, במיוחד אם בנק ישראל ימשיך להפחית ריבית, הדולר עשוי דווקא לשוב ולהתחזק מול השקל".

בשוק המט"ח העולמי, נרשמה בסוף השבוע דרמה בגזרת הין היפני, שהתחזק מול הדולר בשני ימי המסחר האחרונים בכ-3.5%. בפייננשל טיימס דווח כי בתיאום עם טוקיו, משרד האוצר האמריקאי רכש ביום שישי האחרון ין במטרה לתמוך במטבע, שנסחר לאחרונה בשפל של כ-40 מול המטבע האמריקאי. מדובר בהתערבות הראשונה של וושינגטון בשוק הין מזה יותר מעשור.

בתמונה שצילם צלם רויטרס, ניתן לראות את פנקסו של שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט במהלך ישיבת קבינט בקמפ דייוויד שבמרילנד, ובה רשימת משימות שבה נכתב: "To Do - Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil" - כלומר: "לביצוע - רכישת ין יפני, 5-10 מיליארד דולר".

מחירי הנפט טיפסו ביום שישי במעל 1%, על רקע תקיפות איראניות של מכליות נפט במצר הורמוז; נפט מסוג ברנט ננעל סביב 90 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל סביב 84 דולר לחבית. כאמור, גורמים באיראן הכחישו הסכמות בינה ובין ארה"ב לפתיחתו המחודשת של מצר הורמוז, כך שלפי שעה לא ברור כיצד ההתפתחויות ישפיעו על שוק הנפט.

בסוף השבוע, מנכ"ל ענקית הנפט שברון, מייק ווירת', אמר ל-CNBC כי האיום לאספקת הנפט במזרח התיכון התרחבה אל מעבר למצר הורמוז, וכי המלאים הגלובליים מידלדלים. לדבריו, "המצב הוא תחת לחץ ואני חושש שהוא הולך להמשיך להיות ככה... הזמן אוזל לנו. כל יום שחולף, המצב הופך לקשה יותר".

דן ירגין, סגן נשיא ב-S&P Global, אמר ל-CNBC כי המפרץ הפרסי, הים האדום, הים התיכון, הים השחור, הים הבלטי והים הכספי - כולם הפכו לזירות של מלחמת נפט. הוא הסביר כי "הבעיה הגדולה היא מוצרי נפט מזוקקים". לפי הערכת S&P, כושר זיקוק בהיקף של כ-6 מיליון חביות ביום אינו פעיל. רוסיה השביתה את יצוא הדיזל שלה בעקבות המתקפות האוקראיניות על מערך הזיקוק שלה, ויצוא התזקיקים מהמזרח התיכון מושבת גם הוא בשל ההפרעות במצר הורמוז. "זה משפיע על הכלכלה כולה", אמר ירגין.

4 אמינותו של יו"ר הפד החדש חוטפת מכה

בשוק החוב האמריקאי לא התרשמו לטובה מהחלטת הריבית של יו"ר הפד הטרי קווין וורש (שנותרה ללא שינוי), ושלחו את תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לגבהים חדשים. התשואה ל-30 שנה זינקה לרמה של 5.27% - הגבוהה ביותר מאז 2007; התשואה לעשר שנים עלתה לרמה של 4.74% - הגבוהה מאז ינואר 2025.

מעבר לסגנון התקשורת המצמצם של וורש, שידרוש מהשווקים התאקלמות מסוימת, הסוחרים מתקשים להבין כיצד ניתן להוריד את האינפלציה מבלי לפעול במישור הריבית - דבר שגם וורש עצמו לא פירט באופן ברור, על אף שהדגיש מספר פעמים כי יעד יציבות המחירים של הפד הוא נוקשה ועומד על 2%.

האסטרטג הוותיק אד ירדני כתב כי וורש "נכשל במבחן האמינות הראשון שלו". לדבריו, "לנוכח הנסיבות, מסקנתנו היא שהפד חייב להרים את רמות הריבית לטווח קצר כדי להנמיך אותן בטווח הארוך. דיבור ניצי ללא פעולה מפחית את אמינותו של הפד".

עמדתו של ירדני השתקפה גם בדברים של חלק מבכירי הפד שהתבטאו בסוף השבוע, לאחר שהתנגדו להחלטת הריבית מתוך אמונה שעדיפה העלאה. נשיא הפד במיניאפוליס, ניל קשקארי, אמר ביום שישי כי לדעתו, "סדרה פוטנציאלית של מהלכי מדיניות קטנים תהיה עדיפה מאשר לחכות ובסופו של דבר להגיע למסקנה שפעולות אפילו נחרצות יותר היו נדרשות".

נשיאת הפד בקליבלנד, בת' האמאק, ציינה כי לראייתה, "עכשיו זו העת להאיץ את חזרתה של אינפלציית ה-PCE ליעד ה-2% שלנו ולעמוד במחויבות שלנו ליציבות מחירים בעבור העם האמריקאי. ככל שהאינפלציה הגבוהה נמשכת, כך עשוי להיות יותר מאתגר ויקר להחזיר אותה מטה".

באשר לדוח התעסוקה שיפורסם בארה"ב ביום שישי, בבלומברג מעריכים כי המעסיקים הגבירו את קצב גיוסי העובדים ביולי, וצופים תוספת של 85 אלף משרות. זאת, לאחר שביוני נרשמה תוספת של 57 אלף משרות, משמעותית מתחת לצפי. שיעור התעסוקה צפוי להישאר ברמה של 4.2%.

כלכלני בלומברג ציינו כי "שוק העבודה נראה פחות יציב ממה שמשקף שיעור האבטלה. גיוסים זמניים שהיו קשורים בגביע העולם בכדורגל צפויים להימחק, מה שיוביל לירידות בתעסוקה בתחומי הפנאי והאירוח, לצד חולשה בתחום הבנייה. במבט קדימה אל עונת הסתיו, גיוסי העובדים ילכו ויהפכו תויים יותר במדינות וברשויות המקומיות - ואנו לא רואים אותן כמקור איתן במיוחד של תמיכה, לנוכח תקציבים מהודקים יותר וצמיחה מואטת בהכנסות ממסים".

ויולטה טודורובה, אנליסטית המחקר של Leverage Shares, ציינה כי "לאחר נתון חלש במיוחד בחודש הקודם, כל הפתעה עלולה לשנות את ציפיות הריבית של השוק. נתון חלש יחזק את החששות מפני האטה בכלכלה האמריקאית, בעוד שנתון חזק עשוי לחזק את הגישה הניצית של הפדרל ריזרב ולתמוך באפשרות של העלאת ריבית נוספת".

5 שבע המלצות למשקיעים שרוצים לגדר את האינפלציה בארה"ב

בבנק ההשקעות הצרפתי סוסייטה ג'נרל מסמנים שבעה אפיקי השקעה מומלצים למשקיעים שמעוניינים להגן על עצמם מפני האינפלציה הגבוהה בארה"ב, שצפויה להמשיך ללוות את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

בגזרת החוב, בבנק המליצו על אג"ח אמריקאיות מוגנות אינפלציה (TIPS), אשר מותאמות פעמיים בשנה לקצב האינפלציה. "אג"ח אמריקאיות מוגנות אינפלציה נותרות מכשיר גידור האינפלציה הישיר המועדף עלינו", כתבו האסטרטגים בבנק. "בעוד האינפלציה בפועל עדיין גבוהה מתמחור השוק וכלכלני סוסייטה ג'נרל צופים שמדד הליבה של ה-PCE יישאר מעל 3% ב-2026, הטיעון בעד בנייה מחדש של הגנה מפני אינפלציה נותר משכנע".

עוד בגזרת החוב, בבנק המליצו כמו גם על אג"ח צמודות אינפלציה באירופה. "הערכות השווי נותרות אטרקטיביות בצרפת ובספרד, וגם באיטליה כשמדובר באג"ח צמודות ארוכות־טווח. ביקוש חזק מצד משקיעים מספק רוח גבית נוספת", כתבו בבנק.

בשוק הסחורות, הבנק סימן את הנחושת, תוך שהוא ציין כי "חשמול, תשתיות AI והתרחבות רשת החשמל ממשיכים להניע את הביקושים, בעוד שההשקעה בכרייה עדיין מרוסנת. השילוב של ביקוש מבני חזק והיצע מרוסן תומכים בתחזית חיובית ארוכת־טווח בעבור הנחושת".

הבנק גם סימן את הזהב, שספג לחצים בתקופה האחרונה, והעריך כי מרבית השינוי בציפיות הריבית כלפי מעלה כבר מגולמים במחיר המתכת. בבנק הוסיפו כי "הביקושים לקרנות סל עוקבות נותרו חיוביים, התנודתיות ירדה והגיוון המתמשך בקרב בנקים מרכזיים צפוי לספק עוגן בר־קיימא למחירים".

בשוקי המניות, הבנק סימן הזדמנויות במניות שקשורות בענפי הסחורות, התעשייה וחומרי הגלם. הוא הצביע על מדד Bloomberg Commodity Index Total Return, שעוקב אחר ביצועי סחורות בתחומי המתכות, החקלאות והאנרגיה (אליו ניתן להיחשף באמצעות קרנות סל עוקבות), שזינק מתחילת השנה בכ-23% ועוקף כך בפער את ה-S&P 500, עם תשואה של כ-9.4% בלבד. הבנק ציין כי המדד הוא המועדף עליו לחשיפה מגוונת לתחום הסחורות

הבנק ציין לחיוב גם מניות בנקים ותשתיות באירופה, לנוכח שיפור שנרשם במצב הפיסקלי בגוש האירו. "מדינות הפריפריה האירופיות (כמו פורטוגל וספרד, ר"מ) מציגות כעת עודף תקציבי ראשוני, בעוד שחלק גדול ממדינות הליבה (כמו גרמניה וצרפת) נותר בגירעון - דבר המוביל להמשך שדרוגי דירוג האשראי עבור הפריפריה".

לבסוף, הבנק סימן גם את מגזר האשראי הפרטי, על אף שהוא התקשה בתקופה האחרונה. "כאשר הלוואות ישירות מהוות כ-70% מהשוק, ריביות גבוהות יותר לזמן רב יותר מיתרגמות באופן ישיר להכנסה גבוהה יותר מתשלומי קופון, מה שהופך את האשראי הפרטי למשלים טבעי לאסטרטגיות הגנה מפני אינפלציה", מסרו בבנק.