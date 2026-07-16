בכ-20 מיליארד דולר: תמר תייצא גז למצרים

על פי מזכר הבנות ראשוני שנחתם בין ישראמקו ומובאדלה האמירתית, שתיים משותפות תמר, הן ייצאו למצרים גז בעסקת הייצוא הגדולה ביותר של תמר אי פעם. שאר השותפות כרגע עוד לא נכנסו, אך שוקלות את צעדיהן. אם כולן ישתתפו, ישראמקו מעריכים שייוצא למצרים גז בשווי של 20 מיליארד דולר. עסקת היצוא, אם תתממש, תדרוש גם היתר יצוא של משרד האנרגיה. לפני מספר חודשים בלבד משרד האנרגיה עיכב את עסקת הגז הגדולה עוד יותר (35 מיליארד דולר) של לוויתן עם מצרים, ואפשר את היצוא רק בתמורה להתחייבות לספק גז זול למשק המקומי.

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על פי ההודעה של ישראמקו לבורסה, "בכפוף לחתימת הסכם מפורט מחייב ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, לרבות היתר ייצוא ממשרד האנרגיה, המוכרים (ויתר שותפי תמר ש יבחרו להצטרף לעסקה, ככל ויבחרו להצטרף) יתחייבו לספק לרוכש גז בכמות מצטברת של עד כ-80 BCM ". עוד הם אומרים שהעסקה תהיה בתנאי Take or Pay (לפיהם הקונה מתחייב לצרוך את מלוא הכמות המסופקת או לשלם עליה בכל מקרה) ותוצמד למחיר הברנט.

אלו תנאים דומים מאוד לעסקה המקבילה שנחתמה בין מאגר לוויתן למצרים, אך המחיר המשתמע נמוך במעט: כ-7 דולר לעומת כ-7.35 דולר ליחידת חום. בכל מקרה, שני המחירים הללו גבוהים משמעותית ממה שנמכר במשק הישראלי (כ-4.5 דולר ליחידת חום) ונמוך משמעותית מכל מה שמצרים יכולה להשיג ממקורות אחרים (כ-15 דולר ליחידת חום). הגז יחל לזרום, על פי התכנית, רק בשנת 2031, אז גם יושלמו מספר צינורות יצוא כמו ניצנה שכעת נמצאים בבניה.

השותפות הפוטנציאליות שעשויות להצטרף

כרגע, רק ישראמקו ומובאדלה (קרן השקעות של איחוד האמירויות), המחזיקות יחד בכמעט 40% ממאגר תמר שותפות לעסקה. ישראמקו מדווחת שחלקה בעסקה עומד על 5.75 מיליארד דולר. השותפות האחרות, לרבות שברון, כמו גם תמר פטרוליום ואחזקות אחרות של איש העסקים אהרון פרנקל, טרם הצטרפו לעסקה ושוקלות את צעדיהן. פרנקל הצטרף לתמר בין השאר מתוך מחשבה שהוא יצליח להגדיל את שיעור היצוא שלה, מה שלכאורה הופך את העסקה לקורצת יחסית.

על פי גורמים בשוק, מזכר ההבנות הוא שלב ראשוני מאוד בעסקה, ולראיה תמר גם חתמה על מזכר הבנות דומה מול חברת החשמל, בטרם העסקה התפוצצה בשל מחלוקות עזות על המחיר, והצדדים נשלחו לבית הדין לבוררות בלונדון, בהליך שעוד נמשך. על פי שותפי תמר, יהיה ניתן למכור גז הן לחברת החשמל והן למצרים, אך כמובן - הכל שאלה של מחירים וחלופות.

בעסקה הגדולה עוד יותר של לוויתן עם מצרים, שר האנרגיה אלי כהן התנה את היתר היצוא בהתחייבות של לוויתן למכור במחיר זול יחסית (כ-4.5 דולר) למשק המקומי, דבר שכבר החל להתממש עם חתימת הסכם גז עם תחנת הכוח החדשה של דליה ב-6.7 מיליארד דולר. טרם ברור האם משרד האנרגיה ידרוש התחייבות דומה גם מתמר בתמורה להיתר הייצוא.