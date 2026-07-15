מכרז רשות החשמל: רק 5% מהחשמל המוזל יגיע למשקי הבית

רשות החשמל הכריזה על הזוכים במכרז "תעודות זמינות" לחשמל מוזל עבור ספקי החשמל הפרטיים בישראל. אך רק 5% מהחשמל שהוצע יגיע לספק ביתי אחד ויחיד - סלקום אנרג'י.

כל שאר הספקים, לרבות הגדול ביותר (בזק אנרג'י), לא קיבלו אפילו קילוואט יחיד. המשמעות: הספקים הפרטיים יתקשו להתרחב ולהמשיך להציע 6-7 אחוזי הנחה על החשמל, ובענף האספקה מדברים על כשלון של המכרז.

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מקורות, צרכן החשמל הגדול ביותר בישראל, השיגו 40 מגהוואט. הזוכה הגדולה היא חברת OPC, שלקחה 200 מגהוואט מתוך 500 שהוצעו. המכרז נסגר במחיר של 10.2 אגורות לקילוואט. מחיר זול מהרגיל, אך גבוה יותר מזה שנסגר במכרז הקודם - 9.3 אגורות לקילוואט.

המכרז של רשות החשמל הוא "פלסטר" שנועד לגשר על פער בין הביקוש האדיר לחשמל מוזל, שנמכר על ידי ספקים פרטיים מיצרני חשמל זולים, לבין האיסור הנוכחי של רשות החשמל על תחנות כוח המונעות בגז למכור את החשמל הזה לספקים הפרטיים.

כיום, הספקים הפרטיים יכולים לרכוש חשמל מוזל אך ורק מיצרני חשמל בסולארי ואגירה, וכמובן ממנהל רשת החשמל "נגה", במחיר זהה לכולם. רק בהמשך, אומרים ברשות החשמל, יוכל להיות שוק חופשי של ספקי חשמל ויתאפשר ליצרני החשמל בגז למכור אותו לצרכנים דרך ספקים פרטיים. עד אז, הספקים הפרטיים (מלבד סלקום) יתקשו להתרחב.

זעם בענף על צמצום מספר המכרזים

הזוכה הגדולה במכרז, כאמור, היא יצרנית האנרגיה OPC עם 200 מגהוואט, שתוכל להתרחב ולמכור חשמל מוזל ללקוחות עסקיים. 'דליה' (בבעלות משק אנרגיה) זכתה ב-100, אדלטק (יצרנית החשמל הגדולה בישראל, בבעלות איש העסקים אורי אדלסבורג) ב-80, אינובה (ספקית מסחרית שעובדת בעיקר עם היצרנית הסולארית נופר) ב-55, וחברת מקורות עם 40 מגהוואט.

מקורות היא החברה היחידה ברשימה שלא מספקת חשמל לאחרים, אלא צפויה לצרוך את כל החשמל המוזל בעצמה. מקורות, חברת המים הלאומית, היא גם צרכנית החשמל הגדולה בישראל וצורכת אחוזים שלמים מכלל צריכת החשמל במשק. כך שהיא תוכל ליהנות ממלוא ההנחה בעצמה. סלקום אנרג'י הגיעה למקום האחרון מבין אלו שזכו במכרז, עם 25 מגהוואט. היא הספק הביתי היחיד שזכה במכרז.

רק באמצעות מכרזי אספקה כאלה, יחד עם קניית חשמל מוזל מהיצרנים הסולאריים, הספקים הפרטיים יכולים להתרחב ולהציע חשמל מוזל ללקוחות נוספים. בענף זועמים לאחר שרשות החשמל החליטה שזה יהיה המכרז האחרון מתוך שניים, אחרי שבמקור היו אמורים להיערך לפחות 4 מכרזים.

במכרז הנוכחי הוצע תנאי נוסף, שכל מי שיצליח להביא לקוח מחברת החשמל (ספק ברירת המחדל) יקבל הנחה של אגורה נוספת במחיר. אך אלא אם הספקים המסחריים הגדולים יסחרו בזכייה שלהם מול ספקים ביתיים אחרים, נראה שזה לא יהווה תמריץ מספיק.

על פי רשות החשמל, רק ב-2027 תתחיל אסדרת-ביניים שתאפשר לתחנות הכוח מונעות הגז, שמתחילים להקים כעת, למכור לספקים, משום שהן כבר נהנות מ"תשלומי זמינות" על עצם הפוטנציאל להפעלתן.

רק בדור הבא של תחנות הכוח - שהאסדרה עבורן טרם גובשה - אמור להיות מעבר לשיטת שוק, שבה תחנות הכוח יבטיחו מראש חשמל מוזל לספקים פרטיים. זאת במקום שרשת החשמל הלאומית תבטיח להם תשלומי זמינות עבור הבסיס הפיננסי להקמת תחנת הכוח.

כעת, נראה שמרוב אסדרות-ביניים ותקופות גישור, המהפכה של ספקי חשמל פרטיים מוזלים לציבור מתקשה להתקדם.