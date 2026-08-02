פתק של שר האוצר האמריקאי חשף התערבות של פעם בעשור

משרד האוצר האמריקאי רכש ביום שישי ין יפני במטרה לתמוך במטבע, שנחלש משמעותית, כך דיווח ה־Financial Times. מדובר בהתערבות הראשונה של וושינגטון בשוק הין, בתיאום עם טוקיו, זה יותר מעשור, בשעה שהמטבע היפני נסחר סמוך לשפל של כ־40 שנה.

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לפי ה־FT, הבנק הפדרלי של ניו יורק מכר אירו תמורת ין עבור משרד האוצר האמריקאי, באמצעות גולדמן זאקס ומורגן סטנלי.

מוקדם יותר ביום שישי עדכן משרד האוצר האמריקאי מספר בנקים כי ייתכן שיתערב בשוק הין, וביקש מהם "להיות ערוכים לפעולה עתידית", כך מסר מקור המעורה בנושא לרויטרס.

בתמונה שצילם צלם רויטרס, ניתן לראות את פנקסו של שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט במהלך ישיבת קבינט בקמפ דייוויד שבמרילנד, ובה רשימת משימות שבה נכתב: "To Do - Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil" - כלומר: "לביצוע - רכישת ין יפני, 5-10 מיליארד דולר".

התמונה צולמה בשעה 11:33 לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב, לאחר שרויטרס דיווחה מוקדם יותר כי משרד האוצר האמריקאי התריע בפני בנקים על אפשרות להתערבות בשוק המטבע היפני.

יפן וארה"ב עשויות להכריז כבר בשבוע הבא על מדיניות שנועדה להתמודד עם חולשת הין, כך דיווחה סוכנות הידיעות קיודו ביום שבת, בצטטה מקורות המעורים בנושא.

לפי הדיווח, ההודעה צפויה לשמש אזהרה בפני מהמרים ספקולטיביים הפועלים נגד הין ומפעילים לחץ על המטבע היפני, במטרה לייצב את השווקים.

הפעם האחרונה שבה ארה"ב תמכה באופן ישיר ביין הייתה ב־2011. אז תיאמה וושינגטון את ההתערבות עם מדינות נוספות בקבוצת שבע המדינות המתועשות (G7), במטרה לייצב את השווקים בעקבות רעידת האדמה והצונאמי שפגעו ביפן.

הדיווחים על האפשרות להתערבות משרד האוצר האמריקאי סייעו להתחזקות הין, שזינק באופן ניכר בשעות אחר הצהריים המאוחרות.

בשבועות האחרונים התחזק הדולר מול הין והגיע לכמעט 164 ין לדולר - הרמה הגבוהה ביותר מאז 1986.