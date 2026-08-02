בין ג'פניקה לקיסו: התיאבון של שוק ההון לענף המסעדנות עומד למבחן

הרימונים והירי על סניפי ג'פניקה תפסו את שוק המסעדנות בישראל בשיאו של גל השקעות בתחום. אחרי שנים ארוכות שבהן הגופים הגדולים הדירו ממנו את רגליהם בשל חשש מתנודתיות ומחסור בכוח אדם, בעת האחרונה גופים פיננסים זיהו בו אפסייד משמעותי. כעת, האירועים בג'פניקה יחד עם שינוי הסנטימנט בבורסה בתל אביב מובילים לסימני שאלה סביב המשך או שווי ההשקעות בענף. האם התיאבון שפיתחו המשקיעים לתחום הלוהט, היה מוקדם ולא לקח בחשבון את כל הסיכונים?

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"שוק המסעדנות לא עניין את המשקיעים המוסדיים בכלל במשך שנים", אומר גורם ותיק בשוק ההון. לדבריו, הסיבות לכך הן בין היתר חוסר היציבות בענף. דבר שגם בא לידי ביטוי בקצב סגירה מסחרר של מסעדות, כשעל פי הלמ"ס בשנת 2024 נסגרו בישראל כ־800 מסעדות, מספר הגבוה פי שניים מכמות המסעדות שנפתחו באותה שנה. עם זאת, לדברי הגורם בשוק, "בשנים האחרונות התחום הפך להיות מאוד לגיטימי, הודות לרשתות מרובות סניפים כמו קיסו, לאנדורה, ונונו ומימי, שהראו שאפשר להציג הכנסות של מאות מיליוני שקלים לצד רווחיות שלא נופלת מהרבה עסקים אחרים.

"הן הראו שמדובר בעסק בריא עם תזרים חיובי, ויכולת לצמוח מדי שנה. זה שינה את הסתכלות של הרבה גופים, שגילו שהסטיגמות על הענף, שאמנם נכונות לגבי מסעדות בודדות, פחות רלוונטי לחלק מהרשתות מרובות הסניפים".

"אין מצב שלאומי פרטנרס עשו עסקה בלי לבדוק"

מכל הסיבות האלה ביצע לאחרונה בנק לאומי באמצעות זרוע ההשקעות שלו - לאומי פרטנרס עסקה דרמטית בתחום ורכש מידי ברק אברמוב, 20% ממניות חברת לאנדורה , בעלת רשת המסעדות האסייתיות ג'פניקה לפי שווי של כמיליארד שקל. אלא שאז נקלעה ג'פניקה לעין הסערה, כאשר בסניפיה התרחשו אירועים פלילים. הסערה סביבה התרחשה למרות שככל הידוע אין לה כל קשר לסכסוך בין ארגוני הפשיעה שעומד מאחורי המקרים הללו, ועדיין, הפחדים של שוק ההון מהשקעה בתחום החלו לצוף.

"אירוע כזה עלול לפגוע בסנטימנט כלפי החברות האחרות בתחום, כי השוק עדיין לא יודע איך לאכול אותן", אומר גורם בשוק ההון שמעורב בהשקעה בתחום. עם זאת, הוא אומר כי "חשוב מאד לטעמי, להבדיל בין מה שקרה בג'פניקה לבין התחום כולו". לדבריו, "זה יכול לקרות באותה מידה גם בסניף של סופר או באתר בניה של קבלן, אז עכשיו שופרסל או תדהר לא יהיו חברות ציבוריות?".

לכך מתווספת השאלה האם היה ניתן לצפות את האירועים בשלב הערכת השווי. גורם בכיר בשוק ההון, מעריך "שבלאומי עשו את כל הבדיקות הנדרשות. החבר'ה בלאומי פרטנרס אמנם צעירים אבל הם סופר רציניים ואין מצב שהם ביצעו עסקה בלי לעשות בדיקת נאותות מקובלת ואפילו מעבר. יכול להיות שהם שמעו חלק מהדברים והמעיטו בזה ערך, אבל לפעמים באמת יש דברים שאי אפשר לגלות בבדיקה יסודית ככל שתהיה".

בשבועות האחרונים נערכת רשת מסעדות אסייתית אחרת, קיסו, לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה. הרשת, שבשליטת היזמים רותם טחן ונועם גבאי, הגישה לפני כחודשיים תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי של 400 מיליון שקל.

זאת, לאחר שבשנה שעברה זכתה קיסו להשקעה מצד שורה של משקיעים, בהובלת איש העסקים אורן חלפון, שבוצעה לפי שווי של כ־120 מיליון שקל. בין המשקיעים כמה שמות מוכרים בשוק ההון כמו איתן בר־זאב, יו"ר ביג מרכזי קניות; מנכ"ל ביג, חי גאליס; אורי מקס, ממייסדי רשת החנויות המוזלות מקס סטוק; ואדם פרידלר, ממייסדי רשת גוד פארם. הללו, הובילו בתחילת השנה סבב השקעה נוסף ברשת לפי שווי של כ־250 מיליון שקל.

אלא שירידות השערים בבורסה בת"א, וכתוצאה מכך ההתקררות בשוק ההנפקות, הביאו לדחייה של שורת הנפקות ולהתפשרות בשווי מצד אחרות. מה שלא פסח גם על קיסו שבשבועות האחרונים, הנפקתה ניצבה בעמדת המתנה לנוכח הירידות. גורמים בסביבת החברה העריכו לאחרונה שאחרי העיכובים, ההנפקה תצא לפועל בטווח הזמן הקרוב, אך ייתכן שבשווי נמוך מזה שתוכנן מראש, רק לפני כחודשיים.

קיסו, ההנפקה צפויה בקרוב / צילום: יואב גורין

לפחות בשלב זה, אומרים גורמים בשוק, אירועי ג'פניקה לא צפויים להשפיע על ההנפקה: "ברור שאירוע כמו זה שקרה בג'פניקה הוא אף פעם לא טוב, אף אחד לא רוצה שיתפוצצו רימונים בשום תחום ובשום עסק. אבל מהשיחות שאני עושה אני לא מרגיש שמסתכלים על הענף בצורה אחרת", אומר גורם בשוק שמעורב בהשקעה באחת מהחברות בתחום.

"פוטנציאל הצמיחה הכי גדול בארץ"

בשוק יש מי שמעריכים שלמרות מה שהם מגדירים כ"רעשי רקע", הנפקתה המסתמנת של קיסו, תפתח פרק חדש עבור רשתות המזון. "התשקיף של קיסו חשף מספרים שהפתיעו לא מעט משקיעים", אומר גורם בכיר בשוק. "זו חברה מאוד רווחית, שנים על גבי שנים, ונראה שההנהלה שם מאד יציבה", מצטרף גורם אחר בשוק שלקח חלק במפגשים שערכה הנהלת קיסו עם משקיעים.

ואכן, למרות התפיסות המסורתיות על הענף, לפיהן הוא סובל מתנודתיות גבוהה, קיסו הציגה בשנים האחרונות צמיחה מתמשכת בהכנסות, כשאת 2025 סיימה עם הכנסות של כ־307 מיליון שקל, גידול של כ־15% ביחס לנתון ב־2024. זאת, הודות לגידול בשיעור התפוסה של כלל מסעדותיה ולפתיחה של מסעדה חדשה.

בשורה התחתונה, רשמה קיסו אשתקד צמיחה של כ־57% ברווח הנקי לכ־25 מיליון שקל (8% מההכנסות). זאת, חרף התפיסה הרווחת לפיה מסעדות סובלות על פי רוב משיעור רווחיות נמוך - טענה שהושמעה לא פעם כהסבר לכך שגופי ההשקעה הגדולים נמנעו עד לאחרונה מהשקעה מאסיבית בתחום.

"לתחום הזה יש את פוטנציאל הצמיחה הכי גדול בארץ" אומר לנו גורם בתחום. "לא מדובר כאן במסעדות בודדות. אלו רשתות מסודרות, עם מודלים עסקיים מוכחים, תזרים מזומנים קבוע, עם שולי רווח גבוהים ועם ניהול כמו של כל חברה בכל תחום אחר במשק. גם הכניסה המואצת של וולט תרמה לזה. היא איפשרה לרשתות להגדיל משמעותית את בסיס הלקוחות שלהן בלי הצורך לתפעל את האופרציה המורכבת של המשלוחים בעצמן - ושינתה לחלוטין את השוק. ישראל חווה עכשיו את תחילתה של מגמה כלל עולמית, שבארה"ב קיימת כבר שנים ארוכות, של רשתות מזון מצליחות, ששוק ההון משקיע בהן ומפתח אותן לשלבים הבאים בצמיחה שלהן. המגמה הזו רק תלך ותגבר".

"אין ספק שקיסו הוכיחו שיש כאן פוטנציאל", אומר גורם בשוק. "אבל כדי להנפיק צריך מכירות שנתיות של מאות מיליוני שקלים, ואני לא בטוח שיש יותר מדי רשתות שבאזורים הללו. אם יש רשת, טובה ככל שתהיה, עם הכנסות של 100 מיליון שקל, אני בספק כמה היא תצליח. אבל בהחלט מי שיהיו לו מספרים משמעותיים, ויוכיח רווחיות לאורך שנים, בלי תלות בכל מיני גורמים, אז אין ספק שהוא יכול למצוא בית בשוק ההון".

הרשתות שמתחממות על הקווים

בהקשר זה, בשוק מציינים כי מלבד לאנדורה של אברמוב (שמלבד ג'פניקה מחזיקה גם ברשתות דון פדרו, סוסו אנד סאנס, פינקי, עולם הממתקים ושיפודי ציפורה) ולקיסו, עוד שתי רשתות הסעדה מקומיות קיבלו בשנים האחרונות השקעות מצד גופים מוסדיים, כשלב מקדים לקראת הנפקתן לציבור.

בסוף השנה שעברה, השקיעה לאומי פרטנרס לצד בית ההשקעות מור (גמל ופנסיה) 120 מיליון שקל (בחלקים שווים) ברשת המסעדות "נונו מימי" לפי שווי של כ‏־230 מיליון שקל (לפני הכסף). הגופים יוכלו להמיר חלק מהסכום שניתן לרשת כהלוואה במניות, אם נונו מימי תנפיק את מניותיה בתל אביב.

ההשקעה של הגופים הגיעה כחלק ממהלך ההתרחבות של הרשת, המפעילה 12 סניפים של מסעדות איטלקיות תחת המותג NONO ושל בתי קפה ומאפיות תחת המותג MIMI. במקביל רכשה הקבוצה גם את רשת המסעדות האסייתיות ג'ירף, יש 8 סניפים בפריסה ארצית.

במסגרת המהלך, נרכשה גם רשת טאקריה המפעילה צמד מסעדות מקסיקנית על ידי אותה נונו־מימי, בעסקת מזומן של כ־35 מיליון שקל. בהמשך רכשה הקבוצה עתירת המזומנים 50% מרשת ההמבורגרים GDB, שמפעילה אף היא שני סניפים בלבד בת"א, לפי שווי של 65 מיליון שקל.

שני גופים פיננסיים נוספים שנכנסו בשנים האחרונות לתחום הם פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, וחברת הביטוח הראל. בשנת 2021 רכשו הגופים יחד עם הראל ויזל, מבעלי רשת פוקס, 49% מזרוע ההסעדה של חברת ירזין־סלע, המספקת שירותי הסעדה לחברות בארץ ובעולם (כולל גוגל, פייסבוק, אפל ונטפליקס). השותפים גם רכשו יחד את הזיכיון להפעלה של רשת המזון המהיר האמריקאית "שייק שאק", שלה חמישה סניפים בישראל.