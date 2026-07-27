תשתיות לוהטות: שלוש עסקאות רכישה נחתמו בבורסה ביום, והמניות מטפסות

גל של עסקאות רכישה בתחומי התשתיות והאנרגיה, המרכזים עניין גדול בקרב המשקיעים, נרשם בבורסה בת"א ביום שני השבוע. חברת התשתיות רימון רכשה את השליטה באינטר תעשיות והקפיצה את המניה. קבוצת מוצרי הבנייה אקרשטיין רכשה את החברה הפרטית אקו קיר, ואילו חברת האנרגיה המתחדשת נופר דיווחה על הגדלת החזקותיה באלומיי קפיטל שבה היא כבר שולטת, באמצעות החלפת מניות.

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רימון שירותי ייעוץ, שמוביל יוסי אלמלם, יוצאת ברכישה נוספת, השביעית שלה מאז שנת 2021. האסטרטגיה הזו השתלמה לקבוצה בשנים האחרונות כאשר המניה זינקה בכמעט 390%, לשווי של יותר מ־6.2 מיליארד שקל, ואלמלם ממשיך להאמין ברכישות נוספות.

כעת מדובר ברכישת השליטה (39.8%) בחברת אינטר תעשיות הבורסאית, במחיר של 3.6 שקלים למניה, פרמיה של 17% על מחירה בבורסה ובתמורת כוללת של 67.2 מיליון שקל, מה שמשקף לאינטר תעשיות שווי של 169 מיליון שקל, והקפיץ את המניה בבורסה. העסקה כפופה לאישורה של רשות התחרות, ומתבצעת אחרי שאינטר איבדה כ־70% מערכה מאז ראשית שנת 2022.

אלא שגם המוכרים, הבעלים של חברת שירותי הדרך שגריר ועסקים רבים נוספים, יוצאים ברווח. בעלי השליטה הנוכחיים באינטר - ברק ונדב דותן ויוסי בן שלום (דרך החברות ברין, שירז דש השקעות וקונדור לבן), רכשו את השליטה בחברה בשלהי שנת 2023 כשהמניה נסחרה בשפל, לפי שווי שוק של כ־50 מיליון שקל בלבד.

אינטר זכתה במכרז של המטרו בגוש דן

באמצעות הרכישה, מעוניינת רימון להיכנס לדבריה "לתחום הצומח של ביצוע בתחומי החשמל והאלקטרו־מכניקה", והיא גם צפויה להתרחב בתחום חוות השרתים (דאטה סנטרס), שאליו נכנסה עם רכישת 50% מחברת "פח תעש" אשתקד תמורת 80 מיליון שקל. רימון מתכוונת "לפעול להרחבת פעילותה העסקית של אינטר תעשיות ושיפור התוצאות העסקיות של החברה, כאשר רכישה זו מהווה אחד ממנועי הצמיחה של רימון וחלק מהתוכנית האסטרטגית להרחבת פעילות החברה".

אינטר תעשיות שמנוהלת כיום בידי שלומי אסרף, הוקמה בשנת 1973 ועוסקת בתחום החשמל. לחברה שני מגזרי פעילות, הראשון הוא הקמה של מערכות חשמל לתעשייה, תחנות כוח, ייצור חשמל ואגירה והקמת מערכות אלקטרו מכניות, כולל מיזוג אוויר ואינסטלציה. התחום הזה מהווה כ־54% מפעילותה. השני הוא שירותי אחזקה וניהול של תשתיות ומבנים ומערכות אלקטרו־מכניות.

בחודש מאי האחרון אינטר זכתה באמצעות חברה בת במכרז של נת"ע לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה של תחנת השנאה (תחנת משנה) במסובים עבור קו M3 של המטרו של גוש דן. לדברי החברה, משך הזמן הצפוי בפרויקט מוערך ב־56 חודשים (יותר מ־4.5 שנים) והתמורה היא כ־85 מיליון שקל. כמו כן דיווחה על אספקת שנאים לתחנות של חוות שרתים בהיקף של 130 מיליון שקל. סך ההסכמים מתחילת השנה בתחום הזה מסתכמים ב־300 מיליון שקל.

צבר ההזמנות של אינטר עמד בסוף 2025 על כמיליארד שקל, אחרי שבשנה שעברה רשמה הכנסות של 716 מיליון שקל, אך הכבדת העלויות בפעילות הפרויקטים הובילה אותה לרשום הפסד של 18 מיליון שקל. מנגד, בתחום התחזוקה החברה רשמה רווח מגזרי דומה, כך שהרווח התפעולי הכולל אשתקד עמד על 400 אלף שקל בלבד, ובשורה התחתונה רשמה החברה הפסד נקי של כמעט 15 מיליון שקל. ובכל זאת, היה מדובר בשיפור ביחס לשנתיים שקדמו, אז הפסידה החברה 36-39 מיליון שקל בשנה.

רימון צומחת ומתרחבת גם לארה"ב

רימון כאמור מעוניינת להמשיך לצמוח, ואחרי זינוק של מאות אחוזים בשנתיים האחרונות המניה הצטרפה למדדי ת"א 90 ו־125. בעלי השליטה ברימון הם קבוצת גרנות שבבעלות עשרות קיבוצים המחזיקה ב־37% מהמניות, והמייסד והמנכ"ל אלמלם עם 14% מההון.

הפעילות של רימון מתפרסת על פני 13 מדינות בעולם ויש לה יותר מ־740 עובדים בארבעה מגזרים: ביצוע תשתיות, רימון גלובל, מים ואיכות הסביבה, אנרגיה וגז. לפני שבועיים נכנסה החברה לפעילות בתחום הדאטה סנטרים בארה"ב עם הזמנה ראשונה בהיקף 17 מיליון דולר, לאספקת מערכות קירור לחווה בפנסילבניה.

אמנם זו הזמנה קטנה יחסית אך אלמלם אמר לגלובס שמבחינתו זו רק ההתחלה. "עשיתי את כל הקירור לדאטה סנטרים בארץ של אחת החברות הגדולות בעולם. ההזמנה הזו יכולה לשנות את החברה מבחינת היקפי הפעילות, הלקוח הוא אחד הקונגלומרטים הגדולים בעולם. בנוסף, זה יביא עוד עסקאות בארה"ב", אמר לגלובס. לרימון יש כיום צבר הזמנות של 3 מיליארד שקל, לעומת 950 מיליון שקל בהנפקה בשנת 2021.

אקרשטיין מתרחבת בחיפויים, נופר באלומיי

כאמור, בבורסה דווחו במהלך יום שני עוד שתי רכישות בתחום התשתיות. בראשונה, חברת מוצרי הבטון אקרשטיין שבשליטת (67.5%) משפחת אקרשטיין, רוכשת את השליטה בחברת החיפויים אקו קיר (ecowall) תמורת 47 מיליון שקל, מידי חברת הנדל"ן הבורסאית תדהר ובעלי מניות נוספים. אקו קיר מתמחה בפתרונות חיפוי, עיגון ומוצרי גמר מתקדמים לבנייה יצוקה, בעיקר מגרניט ופורצלן. העסקה תבוצע במזומן ולאחריה תחזיק אקרשטיין ב־85% ממניות אקו קיר, המנוהלת על ידי אריאל פקוטינסקי.

אקרשטיין נסחרת לפי שווי שוק של 2.6 מיליארד שקל. החברה בניהולו של עמית לנג נמצאת בדרך לעוד עסקה, כאשר לפני כשבועיים התקשרה במזכר הבנות לא מחייב לרכישת שליטה בחברה ישראלית לפתרונות בתחום הפיתוח הסביבתי, ששמה לא דווח. היקף העסקה הוא בסך של 55-75 מיליון שקל.

בעסקה אחרת, עופר ינאי, בעל השליטה והמנכ"ל האנרגטי של חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י, ממשיך במסע הרכישות שלו. הפעם הוא מבצר עוד יותר את החזקתה של נופר בחברת האנרגיה המתחדשת אלומיי קפיטל. ינאי הוביל השתלטות של נופר על אלומיי בדצמבר האחרון (לפי שווי חברה של מיליארד שקל), ולאחר מכן יצא למאבק מתוקשר עם עמוס לוזון לגבי הנתח של אלומיי בתחנת הכוח דוראד - שהוחזק במשותף עם לוזון). בסופו של דבר ינאי מכר ללוזון את החלק של אלומיי בדוראד ויצא מהשותפות, וכעת הוא רוכש עוד נתח מאלומיי.

בעסקה הנוכחית נופר מבצעת החלפת מניות שתעלה אותה מ־46% מההון כיום להחזקה של 75% באלומיי. המוסדיים שעמם תתבצע ההחלפה, חברת הביטוח הפניקס, בית ההשקעות ילין לפידות וקרן הגידור ספרה, יקבלו בתמורה למניותיהם באלומיי הקצאת מניות בנופר עצמה. העסקה נעשית לאחר שמניית אלומיי איבדה שליש מערכה בשיא השנה, והיא נסחרת בשווי של פחות מ־900 מיליון שקל (בעקבות הדיווח על העסקה עם נופר, קפצה המניה). מניית נופר קפצה ב־90% מתחילת השנה לשווי של 7.9 מיליארד שקל.