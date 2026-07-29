מיקרוסופט דיווחה הלילה (רביעי) על הכנסות של 90 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 87.7 מיליארד דולר. הרווח למניה עומד על 4.74 דולר, בהשוואה לציפיות שחזו רווח של 4.25 דולר למניה. לשם השוואה, ברבעון המקביל אשתקד דיווחה מיקרוסופט על הכנסות של 76.4 מיליארד דולר ועל רווח למניה של 3.65 דולר.

מיקרוסופט סיפקה למשקיעים את אחד הנתונים החשובים ביותר בדוח - פעילות הענן Azure המשיכה להאיץ, עקפה את התחזיות, וההכנסות השנתיות מהפעילות עברו לראשונה את רף 100 מיליארד הדולר.

ברבעון הרביעי הפיסקלי צמחו הכנסות Azure ב- 43% לעומת השנה הקודמת, מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על כ-40%. ההאצה מצביעה על ביקוש חזק לשירותי ענן ותשתיות בינה מלאכותית, כאשר מיקרוסופט ממשיכה ליהנות מהשקעות החברות בבניית מערכות AI.

הנתון מחזק את הטענה כי ההשקעות העצומות של ענקיות הטכנולוגיה ב-AI כבר מתחילות לייצר הכנסות בפועל, לפחות אצל מובילות התשתית כמו מיקרוסופט. בנוסף, החברה דיווחה כי מספר המשתמשים בתשלום של Microsoft 365 Copilot עבר את רף 30 מיליון המושבים - קפיצה משמעותית לעומת יותר מ-20 מיליון בלבד ביולי.

המסר לשוק: בעוד שמניות השבבים נפגעות מחששות לגבי היקף ההשקעות ב-AI והתשואה עליהן, מיקרוסופט מציגה בינתיים את הצד השני של המשוואה - חברה שמצליחה להפוך את מהפכת ה-AI לצמיחה עסקית מוחשית.

הסעיף שתופח ומדאיג

נתון מסקרן נוסף שצפוי להיחשף במהלך שיחת המשקיעים נוגע להיקף ההשקעה של מיקרוסופט בציוד הוני (Capex) - כלומר בהשקעות ברכישת מעבדים גרפיים, שרתי AI ומחשוב וחוות שרתים - סעיף הוצאות שהולך ותופח בקרב ענקיות הטכנולוגיה ומחליש את תזרים המזומנים שלהן. נתון זה הוא שהדאיג את המשקיעים בגוגל שהקפיצה בשבוע שעבר את תחזית ההוצאות שלה מ- 190 מיליארד דולר לכל היותר ליעד של 205 מיליארד דולר בשנה, גבוה ביחס לציפיות האנליסטים שצפו הוצאות בסך 186 מיליארד דולר - מניית אלפאבית צנחה לאחר הדיווח ב- 6%, אם כי מאז היא מחקה כמעט את כל הירידות.

מיקרוסופט עצמה כבר נמצאת באזורים דומים: ברבעון שעבר הודתה כי היא צפויה להוציא עד סוף השנה כ- 190 מיליארד דולר רק לצורך התרחבות קיבולת עיבוד ה- AI שלה, כאשר האנליסטים צופים כי ברבעון השני היא צפויה לחשוף סך הוצאות של 35.2 מיליארד דולר ללא חוזי חכירה, עלייה של 106% משנה לשנה.

עם הראלי במניות השבבים מאז תחילת השנה, קרנן של הלקוחות שלהן, ענקיות הענן, דווקא ירד. מנית מיקרוסופט ירדה בכ- 18% מאז תחילת השנה יחד עם הספק שמטילים המשקיעים ביכולת של מיקרוסופט ו- OpenAI שותפתה לשעבר לייצר תשואה ורווחיות מהתחום. בעוד שאנתרופיק החלה להראות סימנים של רווחיות, מיקרוסופט - שלא בולטת בנוף ספקיות ה- AI, עדיין מתקשה לייצר הוכחות כי היא רואה תשואות משמעויות בשוק.

לקראת פרסום הדוחות כתב האנליסט טל ליאני מבנק אוף אמריקה כי מיקרוסופט תידרש להראות צמיחה של 39%-40% בעסקי הענן שלה כדי להרגיע את החששות הקשורים להוצאות ההוניות שלה. עם זאת, תומאס בלייקי מפירמת קנטור פרסם הערכה לפיה צמיחת הוצאות ההון של מיקרוסופט תואט בשנת הכספים הנוכחית של מיקרוסופט שהחלה החודש, לאחר שעלתה מעל לצפי בשנה הקודמת.

ולמרות זאת, 52 אנליסטים מובילים, רוב מוחלט בפלטפורמת המחקר של הוול סטריט ג'ורנל, שממליצים על קניית מנית מיקרוסופט, לעומת 9 בלבד שממליצים על מכירה ועוד שלושה שמנפקים המלצת החזק. מחיר היעד הממוצע למניה גבוה בכ- 160 דולר ממחירה כיום.