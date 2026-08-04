"פצצת זמן": מניית SpaceX בדרך לשבוע דרמטי, ויש מי שצופה מפולת

ההנפקה הגדולה בהיסטוריה יצאה אל הפועל בחודש יוני האחרון, כשענקית החלל SpaceX של אילון מאסק גייסה 75 מיליארד דולר לפי שווי של 1.77 טריליון דולר. תוך זמן קצר המניה זינקה כמעט ב־50% ומאסק הפך לטריליונר הראשון בעולם. אולם, המגמה השתנתה במהירות והמניה נסחרת כיום במחיר שנמוך בכ־20% מההנפקה ובכ־46% מהשיא. אבל השבוע מתחיל שינוי דרמטי סביב SpaceX שיתמקד בשני אירועים מרכזיים: פרסום הדוחות הכספיים הראשונים כחברה ציבורית, ביום שלישי אחרי המסחר, ויומיים לאחר מכן, ביום חמישי, שחרור של נתח ראשון של מניות חסומות.

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לא רק טכני: מהי תקופת חסימה?

כשחברה מונפקת בוול סטריט, מניות של בעלי מניות מתקופת טרום ההנפקה נכנסות לרוב לתקופת חסימה (lock-up) שבה אסור למכור אותן. לרוב, שחרור מחסימה נקבע לפי לוח זמנים קבוע, ולפעמים גם על בסיס עמידה ביעד מחיר. לדוגמה, קובעים שאם מחיר המניה גבוה באחוז מסוים ממחיר ההנפקה במשך תקופה, עוד חלק מהמניות משתחרר.

שחרור מניות מחסימה הוא לא רק טכני, אלא יכול להשפיע על מגמת המסחר במניה. במקרה של SpaceX, ההנפקה הייתה רק של חלק קטן ממניות החברה. ל־SpaceX יש שני סוגי מניות, סוג A שהוא הסוג "הרגיל" וסוג B שבו מחזיק בעיקר מאסק. בסה"כ, לאחר ההנפקה יש לחברה מעל 13 מיליארד מניות, אולם בהנפקה (כולל אופציית החתמים), "יצאו לשוק" רק כ־4.9% ממניות SpaceX, כך לפי נתוני בנק ההשקעות קנטור.

לפי תשקיף החברה, יש "פול" של מניות שחסומות עד 180 יום. נתח ראשון מתוכן ישוחרר מהחסימה השבוע, וכ־912 מיליון מניות חדשות (6.9%) יהיו זמינות למסחר. 15 ימים לאחר מכן, עוד 319 מיליון מניות ישוחררו, ובסה"כ, לפי קנטור, היקף המניות הזמינות יעלה ל־14.2% מכלל המניות. אחרי עוד 6 נתחים שישוחררו בספטמבר־דצמבר, מספר המניות שישוחררו יהוו 39.5% מהמניות של SpaceX. במצטבר, צפויות להשתחרר מחסימה עד דצמבר מניות שהשווי הנוכחי שלהן מגיע לכ־494 מיליארד דולר.

"SpaceX זו לא מניה לבעלי לב חלש"

גם ב־SpaceX קבעו מראש יעד לשחרור מחסימה במקרה שמחיר המניה יזנק ביחס למחיר ההנפקה: אם המניה תיסחר אחרי הדוחות הקרובים במחיר שגבוה ב־30% ממחיר ההנפקה, נתח נוסף ישוחרר מחסימה. כרגע, היעד הזה נראה פחות ריאלי. בנוסף, מאסק מחזיק במניות שחסומות עד שנה אחרי ההנפקה, ובעלי מניות מרכזיים אחרים חסומים גם הם עד 2027.

"השחרור הקרוב זה טיפה בים", מגדיר זאת אייל חביב, האנליסט הראשי בווליו בריבוע. הוא מתייחס לשני סוגי המניות בחברה ומציין שעד יוני 2027 ישוחררו מחסימה 90% ממניות סוג A, וביוני הבא תשוחרר חבילה של מניות מסוג B של מאסק, שבמקרים מסוימים הוא יוכל להמיר למניות סוג A ולמכור, אך פחות סביר שיעשה זאת. "בהנפקה הנפיקו מעט מניות, ולכן זה מייצר די הרבה תנודתיות במחיר המניה", הוא אומר. "יש דלת קטנה מאוד להיכנס להיכל הזה, הכניסה צפופה ולכן היו זינוקים והחברה הגיעה לשווי של 2.6 טריליון דולר. מצד שני, הדלת קטנה גם ביציאה, קשה לממש כי יש מעט סחורה צפה, והמחיר מגיב בהתאם", אומר חביב. לדבריו, "SpaceX היא לא מניה לבעלי לב חלש".

ככל שישתחררו יותר מניות, יגבר להערכתו לחץ המכירות. "קרנות פרייבט אקוויטי שמחזיקות במניה סובלות כבר כמה שנים ממעט מאוד מימושים, קשה להן לממש כי הן קנו בשוויים גבוהים, אבל הן צריכות להחזיר כסף למשקיעים. ב־SpaceX יש להן הזדמנות: זו השקעה שייצרה עבורן תשואה גבוהה מאוד לאורך השנים", הוא אומר, אך מציין שלמוסדיים שמחזיקים במניות יש אופק ארוך יותר. אז מצד אחד ייווצר לחץ מכירות, אך מצד שני חביב מציין שיש גם ביקוש למניה.

השפעה נוספת היא על השורטיסטים: כבר היום היקף השורט (מכירות בחסר) במניה גבוה. ב־Yahoo Finance (יאהו פייננס) ציינו שבסוף יולי היקף השורט היה 34% מהמניות הזמינות למסחר. כאן יש שתי השפעות. הראשונה היא שמספר המניות הזמינות גדל, כך שיש יותר אפשרות לעשות שורט. השנייה היא שיקטן הלחץ על אפשרות של שורט סקוויז - עלייה במחיר המניה בעקבות צורך דחוף של שורטיסטים לסגור את ההימור שלהם נגד המניה. כאשר שורטיסטים מהמרים שמניה תרד, אבל היא עולה לאורך זמן, עליהם לקנות מניות כדי לסגור את השורט. אם מספר המניות הזמינות קטן מאוד, השורטיסטים יתקשו למצוא מניות, הביקוש יעלה והמחיר יקפוץ.

לדברי חביב, המניה נסחרת בלי קשר לביצועים שלה והוא מביא כדוגמה, את השיגור המוצלח של סטארשיפ 13, שלא השפיע על המניה. "הדינמיקה בחודשים הקרובים היא על עולמות המסחר, עד שיהיו מספיק מניות שישתחררו".

דרור קרני, מנכ"ל קרני פמילי אופיס, מתייחס לתהליך השחרור ההדרגתי מחסימה. לדבריו, "להבדיל מהנפקה רגילה, שבה אירוע המכירה חד־פעמי, המנגנון המדורג יוצר טפטוף קבוע של מניות חדשות לשוק, דבר שעלול לדכא את מחיר המניה ולמנוע עליות. בנוסף, הצמדת השחרורים הגדולים לפרסום הדוחות הכספיים מייצרת פוטנציאל לתנודתיות קיצונית, שכן השוק ייאלץ לעכל במקביל גם נתונים פיננסיים וגם הצפת היצע".

קרני מוסיף שריבוי תאריכי היעד מייצר חשש פסיכולוגי קבוע מפני דילול. "המשקיעים חשופים לסיכון מהותי ביום ה־366, המועד שבו תסתיים החסימה של אילון מאסק ובעלי השליטה, אירוע המהווה פצצת זמן בשל כמות המניות האדירה שתוכל לזרום לשוק בבת אחת", הוא אומר.

האנליסטים שצופים זינוק של 130%

באשר לדוחות שצפויים ביום שלישי, קונצנזוס האנליסטים, לפי יאהו פייננס, צופה הכנסות של 6.82 מיליארד דולר והפסד נקי של 29 סנט למניה. כרגע, רוב מוחלט של האנליסטים לא רק חיוביים לגבי מניית SpaceX, אלא מציבים מחיר יעד ממוצע שמשקף פרמייה תלת ספרתית. מתוך 37 אנליסטים שמסקרים את המניה, 28 חיוביים, 7 נייטרליים ו-2 שליליים. מחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 118%.

האנליסט קולין קנפילד מקנטור ממליץ על SpaceX ב"תשואת יתר" במחיר שמשקף פרמיה של 127%, אך למרות שהוא מצפה לדוחות חזקים, הוא נזהר בעקבות התנודתיות הצפויה משחרור החסימה, ומחיר היעד שלו צופה פני עתיד להסרת העננה של החסימות. האנליסט עמרי עפרוני מאופנהיימר מעלה את מחיר היעד ל־SpaceX מ־190 ל־250 דולר, פרמיה של 131%, בעקבות רכישת Cursor, שלהערכתו מחזקת את היתרון התחרותי מול אנתרופיק ו־OpenAI.