הפייננשל טיימס דיווח אתמול אחרי המסחר כי חברות התרופות אסטרהזנקה ובריסטול-מאיירס סקוויב (BMS), נמצאות בשיחות למיזוג אפשרי ביניהן. אסטרהזנקה נסחרת לפי שווי של 196 מיליארד ליש"ט (264 מיליארד דולר) בבורסה של לונדון, ו-BMS נסחרת לפי שווי של 133 מיליארד דולר בבורסה של ניו יורק.

אם האיחוד יתקבל בברכה על ידי השוק, והחברות תשמורנה על ערך השוק שלהן במיזוג, החברה יכולה להפוך לענקית בשווי של 400 מיליארד דולר. עסקה כזו יכולה להיות אחת הגדולות אי פעם בתחום התרופות. שתי החברות נסחרות בשנה האחרונה בעליות: מניית BMS עלתה 44% בשנה ואסטרהזנקה 13%, כחלק מרצף של 5 שנים טובות.

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ההגבלים העסקיים

ההגבלים העסקיים עלולים יהיו להוות בעיה, מאחר ושתי החברות פועלות בתחומים דומים יחסית. באסטרהזנקה, רוב הרווח מגיע מתחום התרופות לסרטן, שהניבו הכנסות של 25 מיליארד דולר ב-2025, מתוך הכנסות של כ-59 מיליארד דולר. יש לה גם פעילות משמעותית בתחומי הקרדיולוגיה, מחלות הקליות והמטבוליזם. גם ל-BMS פעילות חזקה בתחום הקרדיולוגיה, ההמטולוגיה והאונקולוגיה, והיא רשמה הכנסות בהיקף דומה ב-2025 - 48 מיליארד דולר. ייתכן שאיחוד יחייב את החברה למכור חלק מן המוצרים הללו, אף שרובם אינם מתחרים ישירים.

לאסטרהזנקה צנרת מוצרים רחבה שעיקרה בתחום הסרטן. BMS צריכה להחליף כמה מוצרים משמעותיים שהפטנטים שלהם צפויים לפוג בתקופה הקרובה, ביניהם Eliquis לדילול דם למניעת שבץ ותחלואת לב, המוצר הגדול ביותר שלה היום עם הכנסות של 14 מיליארד דולר, והתרופה האימונותרפית לסרטן Opdivo. היא שמה את יהבה על מספר קטן של מוצרים חדשים, ביניהם Cobenfy לטיפול בסכיזופרניה, שמקורו ברכישה בהיקף של 14 מיליארד דולר של חברת קרונה, שהוקמה על ידי הישראלית לשעבר דפנה זוהר, שהתראיינה לגלובס לאחרונה. המוצר רשם הכנסות של 155 מיליון דולר ב-2025, שנת ההכנסות המלאה הראשונה, ועדיין לא ברור אם הוא יהיה רב מכר.

אסטרהזנקה נרשמה בפברואר האחרון למסחר גם בבורסה של ניו יורק כדי לחזק את מעמדה בשוק האמריקאי. יש לה כבר פעילות ייצור נרחבת בארה"ב, והיא מחזקת אותה משמעותית בשנים האחרונות, בין היתר בגלל הדרישות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי חברות תרופות שמעוניינות לשווק בארה"ב, יעבירו יותר מקיבולת הייצור שלהן אליה. רכישה של BMS עשויה לאפשר לה להשיג נוכחות אמריקאית מוגברת עוד יותר, במהירות גבוהה. מבחינת בריסטול, זוהי הזדמנות להימנע מתלות מוגזמת בצנרת מוצרים לא וודאית.

שתי החברות ביצעו בשנים האחרונות רכישות, אך לא מיזוגים עצומים. עבור BMS, קרונה הייתה אחת הרכישות הגדולות, ב-14 מיליארד דולר, וב-2020 היא רכשה את MyoKardia בתחום הקרדיולוגיה, שהניבה לה תרופה הנחשבת לאחת החזקות שלה. אסטרהזנקה רכשה ב-2021 את אקסליון בתחום המחלות הנדירות ב-40 מיליארד דולר, ולא ביצעה מאז רכישה בגודל דומה.

החברות טרם הגיבו לידיעה בפייננשל טיימס, ומניותיהן טרם הספיקו להגיב לידיעה.

"החברות לא משחקות באותה ליגה"

אורי הרשקוביץ, מנהל קרן הגידור Bennu, רואה את המיזוג כחדשות טובות בעיקרון לשתי החברות, ובמיוחד ל-BMS. "קיימת תזה לפיה רוב המיזוגים נכשלים. בתעשיית הפארמה, הם דווקא בדרך כלל מצליחים. אפשר לחסוך בקלות, גם בתפקידי מטה, גם במפעלים - את הראקטורים (מתקני היצור של התרופות הביולוגיות) מעבירים לקומה נוספת במפעל החדש ואת המפעל מוכרים בכסף טוב. כך גם לגבי צוות המכירות. במקום תרופה אחת הוא ימכור שתיים, אפשר לחסוך אנשי מכירות רבים. מדובר ב-15% ירידה בהוצאות במיזוג בין שווים".

מה לגבי ההגבלים העסקיים?

"במיזוג כזה צפויה הנחיה למכור חלק מהנכסים, אבל אם יש שני נכסים באותה הקטגוריה, את הטוב שומרים ואת הפחות טוב מוכרים בכסף מלא". אך הרשקוביץ מסייג: "שתי החברות אינן נחשבות כמשחקות באותה הליגה. אסטרהזנקה נחשבת למוצלחת יותר, מנוהלת טוב יותר, עם צנרת מוצרים עשירה וטובה יותר. המנכ"ל שלהם, פסקל סוירו, נחשב למנכ"ל על בתעשיית התרופות הנוכחית.

"משקיעי אסטרהזנקה יכולים לשאול את עצמם, מה לחברה מוצלחת כזו לעשות עם BMS, שגם היא ידעה הצלחות לאחרונה אך נחשבת לחברה פחות חזקה עם צנרת מוצרים דלילה יותר. ייתכן והמשקיעים יראו בכך לחץ שאסטרהזנקה משדרת, על רקע כישלון שרשמה בשבוע שעבר בתרופה Wainua למחלת הלב AATR Amyloidosis. רכישה קטנה שהחברה עשתה לפני שבועיים, בהיקף של חצי מיליארד דולר, שידרה לנו גם כן שהחברה לא רגועה לגבי עתידה.

"אסטרהזנקה, שרשמה הכנסות של 58 מיליארד דולר ב-2025, נתנה תחזיות מאוד אגרסיביות לשנים הקרובות: 62 מיליארד דולר ב-2026, 66.8 מיליארד ב-2027, וכ-80 מיליארד דולר ב-2030. אבל אם הם קונים את BMS, הם יכולים לעשות מישמש ולהתחיל הכל מחדש. זה יכול להיות אחד השיקולים, ואולי השוק יחשוש שזה אחד השיקולים, ולכן בטווח הקרוב אנחנו צופים שנראה את המניה של BMS עולה ושל אסטרזנקה יורדת".