עסקת הענק של רפאל ברומניה: מערכות נשק במעל 2 מיליארד אירו

רפאל הודיעה היום (א') כי משרד ההגנה הלאומי של רומניה (MoND) בחר במערכת ההגנה האווירית ספיידר של רפאל להגנה על המדינה מפני איומים אוויריים בטווח הקצר עד בינוני (VSHORAD-SHORAD), כחלק מהסכם אסטרטגי רחב היקף בשווי מוערך של מעל לשני מיליארד יורו. בשבוע שעבר נחתמה ההזמנה הראשונה מתוך הסכם המסגרת המלא.

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סגירת העסקה היא בהמשך להחלטת משרד ההגנה הרומני מיוני אשתקד לבחור במערכת ספיידר תמורת 1.9 מיליארד אירו. עם החתימה, העסקה הזו הופכת למכירה הביטחונית השנייה בגודלה אי פעם של מדינת ישראל, לאחר מכירת החץ 3 של התעשייה האווירית ב־2023, תמורת כ־3.5 מיליארד דולר. אותה העסקה שברה את השיא של מכירת מערכות ברק 8 (MRSAM) להודו באפריל 2017, תמורת כ־1.6 מיליארד דולר. כחודש לאחר מכן, נמכרו טילי ברק 8 בווריאנט הימי, תמורת כ־630 מיליון דולר נוספים.

ספיידר היא מערכת הגנה אווירית מתקדמת, שנמצאת בשימוש מבצעי בכמה צבאות ברחבי העולם, בהם של צ'כיה ומרוקו, ומספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים, לרבות כטב"מים, מטוסים, מסוקים וטילים בליסטיים לטווחים קצרים. המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל - פייתון (PYTHON) ודרבי (DERBY).

המכרז שבו זכתה רפאל אושר בפרלמנט בבוקרשט ב־2020, והליך הרכש החל ב־2023. העסקה האסטרטגית הזו משלימה את רכש ההגנה האווירית של רומניה, שכלל מערכות של טילי כתף ופלטפורמות לאיומים ארוכי־טווח.

הרומנים מתכננים לממן חלק מהעסקה באמצעות כלים מהאיחוד האירופי, בהם "החוק לתמיכה בייצור תחמושת" (ASAP) ו"חיזוק תעשיית הביטחון האירופית בעזרת חוק רכש משותף " (EDIRPA), במה שיחייב את החברה הישראלית לשלב חברות מהיבשת ככלל, ורומניה בפרט, בייצור. עם זאת, רפאל עתירת ניסיון בשילוב חברות זרות, כשסדרת המוצרים המוכרת שלה - טילי נ"ט מסדרת ספייק - מיוצרים באירופה בחברת "יורוספייק" שהיא מיזם משותף (Joint Venture) של רפאל עם שתי חברות אירופיות, באחזקות שוות.

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מעבר לעצם העסקה ולשוויה הגבוה, זהו הישג משמעותי עבור רפאל, בזכות היריבות שעמדו מולה במכרז: החברה הקוריאנית ליג NEX1 הודחה מההליך עוד ב-2024, בשל בעיות במסמכי המכרז, אבל משמעותיות ממנה היו הענקית האירופית MBDA וחברת דיהל הגרמנית. MBDA, שהמטה שלה יושב בפריז, הציעה את " מיסטרל 3 ", ואילו דיהל את מערכות IRIS. כחודש לפני תום המכרז, נותרה רפאל כאחרונה בהליך המכרזי, אבל באותה תקופה, היה חשש כי הוא עלול להתבטל, בשל פערים בין החברה הישראלית לבין משרד ההגנה הרומני. פערים שהיום הובהר כי הופשרו, מה שהביא לסגירת העסקה.

יתרון מהותי במערכת ספיידר, שסביר להניח כי השפיעה על סל ההחלטות הרומני, הוא האפשרות להשתמש בספיידר גם בגרסתו הייחודית , All in ONE. תצורה זו מציעה מערכת הגנה אווירית שלמה הכוללת: מכ " ם אינטגרלי, מטען ייעודי אלקטרו־אופטי, מערכת שליטה ובקרה מתקדמת ומיירטים מסוגים פיתון ודרבי, המותקנים כולם על רכב אחד בלבד.

תצורה זו מהווה פתרון להגנה אווירית אופטימלית להגנת נקודה או כהגנה אווירית על כוחות מתמרנים; זאת, כחלק מסוללת ספיידר או בפריסה עצמאית ובהפעלה על־ידי צוות מפעילים מינימלי. בניסוי שנערך בינואר אשתקד בישראל, נבחנו כמה תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, במהלכו מערכת הספיידר, בתצורתה החדשה, יירטה כטב"ם במתאר מבצעי מאתגר בפגיעה ישירה ומדויקת.

ההסכם הנוכחי מהווה נדבך נוסף בשותפות רבת השנים בין רפאל לרומניה. במשך שלושת העשורים האחרונים, סיפקה רפאל לרומניה מערכות מתקדמות בתחום הטילאות הטקטית (SPIKE), האלקטרו-אופטיקה והתקשורת לכלל הזרועות במדינה- כוחות האוויר, היבשה והים של רומניה, לצד יכולות מבצעיות נוספות - שהן בסיס איתן לאמון הדדי והתאמה מבצעית. הסכם זה מבטא לא רק התאמה טכנולוגית, אלא גם העמקה של שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות.