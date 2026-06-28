המדדים המובילים בוול סטריט נסחרו בשינויים קלים בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע. ביום שישי, מדד הדאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, מדד ה-S&P 500 ירד בפחות מ-0.1% ומדד הנאסד"ק איבד כ-0.2%. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר.

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מניית ויה קפצה ב-31% תוך חודש וחצי

מניית ויה טרנספורטיישנס (Via Transportation) קפצה ביום שישי ב-13.7%, במחזור מסחר גבוה משמעותית מהממוצע במניה. החברה, שפיתחה טכנולוגיה לניהול וייעול של מערכות תחבורה ציבורית, סגרה את שבוע המסחר במחיר של כ-17.5 דולר שמשקף לה שווי שוק של כ-1.5 מיליארד דולר. בכך היא עלתה ב-31.3% מהשפל שהמניה נסחרה בו לפני חודש וחצי, אך היא עדיין נסחרת בתשואה שלילית של 62% ביחס להנפקה הראשונית שלה בבורסת ניו יורק בחודש ספטמבר שעבר. ויה מנוהלת על-ידי דניאל רמות, המייסד המשותף שלה.

החברה פרסמה בשבוע שעבר הודעה לפיה ועידת ראשי הערים של ארה"ב (USCM) "אימצה החלטה שמהווה ציון דרך הקוראת למודרניזציה יסודית של מערכות תחבורה ציבורית", וזאת תוך שימוש בשירותים מבוססי ביצועים ואינטגרציה של טכנולוגיה. בהודעה ניתנו כמה דוגמאות, וביניהן למשל שבמערב סקרמנטו (קליפורניה), בעקבות שיתוף פעולה עם ויה, "32,000 מקומות עבודה הפכו לנגישים ונרשמה ירידה של 40% בעלויות הנסיעות לעבודה". עוד נכתב שהחלטת הוועידה קוראת לקונגרס לעודד חדשנות בתחום התחבורה הציבורית וליצור תמריצים בתחום.

מוקדם יותר החודש, פורסמו דיווחי החזקות בחברה מהם עלה שהמנכ"ל וסמנכ"לית הכספים קנו מניות ויה, בכ-100 אלף דולר וכ-20 אלף דולר, בהתאמה.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 11 אנליסטים מסקרים את מניית ויה וכולם ממליצים עלייה בהמלצות חיוביות. מחיר היעד הממוצע שלהם גבוה ב-77% מהמחיר הנוכחי. עם זאת, הוא נמוך ב-32.8% מהמחיר בהנפקה הראשונית בשנה שעברה.

ג'יי פרוג ממשיכה להיסחר בתנודתיות - קפצה ב-11% בסוף השבוע

מניית ג'יי פרוג (JFrog) ממשיכה להיות תנודתית, והיא עלתה ביום שישי ב-11.1% במחזור מסחר גבוה במיוחד. בסיום שבוע המסחר, שווי השוק של ג'יי פרוג עלה מעל 10 מיליארד דולר. מניית ג'יי פרוג נסחרת כעת במחיר של 87.58 דולר, שמתקרב לשיא כל הזמנים שלה. בכך היא עקפה את מחיר היעד הממוצע של האנליסטים שמסקרים אותה - למרות שרובם (22 מתוך 24) חיוביים, מחיר היעד שלהם משקף כעת דיסקאונט של 3.3% על מחיר המניה בנאסד"ק, זאת למרות שחלקם העלו מחירי יעד לאחרונה.

ג'יי פרוג מנוהלת על-ידי שלומי בן-חיים, מייסד משותף של החברה, והיא מספקת פתרונות בתחום פיתוח התוכנה. המניה נסחרה בחודשים האחרונים בתנודתיות גבוהה למדי, ולדוגמה היא נפלה על רקע השקות של כלים חדשים מצד אנתרופיק שהעלו חששות בשוק, ומנגד זינקה בעקבות דוחות כספיים. בשבועות האחרונים, החברה הודיעה על כך שמנייתה מצורפת למדד Russell 3000 וכן על שיתוף פעולה עם אנתרופיק, במסגרתו יצורף תוסף (plugi ) של ג'יי פרוג עבור קלוד קוד. עדכונים נוספים מהזמן האחרון כוללים כאמור, העלאות מחירי יעד למניה מצד שני אנליסטים. ב-TD Cowen, מחיר היעד עלה מ-80 ל-100 דולר בהמלצת "קנייה", וב-UBS, המחיר עלה מ-80 ל-92 דולר גם כן בהמלצת "קנייה".

אקו ווייב פאואר נהנית מתמיכת אנבידיה

חברת האנרגיה המתחדשת הקטנה Eco Wave Power נסחרה בסוף השבוע שעבר בתנודתיות, בימים רביעי וחמישי המניה עלתה במצטבר ב-12.3% וביום שישי היא איבדה 7.9%, וננעלה במחיר שמשקף לחברה שווי של 53 מיליון דולר. מתחילת השנה, המניה עלתה ב-56.5%, אך היא כבר נסחרה בעבר במחירים גבוהים יותר.

אקו ווייב הוקמה ומנוהלת על-ידי אינה ברוורמן, והיא עוסקת באספקת אנרגיה באמצעות גלי הים, כשלפי החברה הטכנולוגיה שלה, מאפשרת ייצור בר קיימא של חשמל בסמיכות לערי חוף ונמלים. ביום רביעי החברה פרסמה דיווח על שיתוף פעולה עם ענקית השבבים אנבידיה . בבלוג אינבידיה שבאתר החברה פורסם פוסט על חשיבות האנרגיה להאצת ה-AI, ונכתב שם שאקו ווייב, שהיא חלק מתוכנית סטארט-אפים של אנבידיה בתחום אנרגיה בת קיימא, ממירה אנרגיה מגלי הים לחשמל. "אנרגיית גלים היא אחת ממקורות האנרגיה המתחדשת הגדולים ביותר שקיימים", מסרה ברוורמן, וציינה שאנרגיה כזאת אפשר לייצר ללא הפסקה, בניגוד למשל לאנרגיה סולארית שתלויה באור היום ובמזג האוויר.

ביום שישי, אקו ווייב הודיעה על גיוס של 4 מיליון דולר ממשקיע מוסדי אחד, שרכש מניות במחיר של 10 דולר (פרמיה על מחיר השוק) וקיבל גם אופציות לרכישת מניות נוספות במחיר מימוש של 12 דולר למשך 3 שנים. את ההנפקה הוביל בנק Maxim Group, והחברה מתכננת להשתמש בכסף שגויס להמשך קידום הפעילות שלה בעולם ה- AI .