מניית SpaceX התקררה. הגיוס למשרות בכלכלת החלל מתחמם

ההנפקה הראשונית לציבור ההיסטורית של SpaceX יצרה חברה בשווי של שני טריליון דולר. למרות שמניות החברה של אילון מאסק יורדות כעת מהשיא של ההנפקה, תור הזהב של כלכלת החלל נמשך, והוא מייצר שוק עבודה חדש עבור האמריקאים.

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כלכלת החלל צומחת בקצב שנתי של 9%, כך על פי הפורום הכלכלה העולמי. בארה"ב, התפוקה הגולמית של כלכלת החלל צמחה בכמעט 51.5 מיליארד דולר בין השנים 2012 ל-2023. השווי הכולל של המגזר הגיע לשיא כל הזמנים של 613 מיליארד דולר ברבעון השני של 2025, כך לפי נתוני "קרן החלל" (Space Foundation).

התעסוקה בענף החלל רשמה זינוק של 27% בעשור שהסתיים ב-2024, ועקפה בפער ניכר את הצמיחה הכללית בתעסוקה במגזר הפרטי, שעמדה על 14%, כאשר קצב הצמיחה של הענף אף האיץ בשנים האחרונות. בין השנים 2019 ל-2024 לבדן, שוק העבודה של כלכלת החלל צמח ב-18%.

מגייסים עובדים צעירים

עובדים צעירים בפרט מילאו תפקיד מרכזי בצמיחה זו. כמעט מחצית מהמשרות החדשות שנוספו לכלכלת החלל מאוישות על ידי עובדים מתחת לגיל 35, נתון המייצג עלייה של 3% בסך הכל בחלקם של העובדים הצעירים בכוח העבודה של הענף בין השנים 2014 ל-2024. משמעות הדבר היא שהמגזר לא רק צומח, אלא גם פועל בניגוד למגמת הירידה במספר העובדים הצעירים הנרשמת במגזרים אחרים שנבחנו על ידי לשכת מפקד האוכלסין בארה"ב.

"מודעות הדרושים הפעילות של חברות הפועלות במסגרת כלכלת החלל זינקו ביותר מ-40% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נכון לחודש זה (ובאופן כללי נותרו ברמה גבוהה לאורך כל השנה הנוכחית, בהשוואה לשנת 2025)", אמר דין בורנר, מדען נתונים ראשי בחברת Revelio Labs, והתבסס על מחקר שערך לאחרונה, אשר בחן עשרות אלפי מודעות דרושים ממאות חברות במגזר החלל. לפי המחקר, הענף מציג ביצועי יתר משמעותיים ביחס לשוק העבודה הכללי באספקת הזדמנויות תעסוקה נוכחיות.

אלפי מועמדים לתפקיד, והמשרות נותרות פנויות

מעסיקים גדולים בשוק החלל הפרטי מציעים לעיתים קרובות אופציות למניות, המעניקות לעובדים את ההזדמנות להשתלב בשלב מוקדם במה שעשוי להפוך לחברה גדולה הנסחרת בבורסה. כמו במקרה של SpaceX, אלפי עובדים בהווה ובעבר הפכו למיליונרים בן לילה הודות למניות שהחזיקו מבעוד מועד. מעל ל-100 עובדים ראו את שווים הנקי החדש חוצה את רף המיליארד דולר.

"שוק העבודה הזה הוא תחרותי, ולעיתים קרובות ישנם אלפי מועמדים לכל תפקיד ברמת כניסה", אמר דייב בולדווין, מנהל גיוס כישרונות בפיירפליי אירוספייס , שהונפקה לציבור באוגוסט האחרון.

עם זאת, חברות רבות בענף החלל חוות קשיים בגיוס ושימור עובדים, ומתמודדות עם מאגר מצומצם של עובדים המחזיקים במערך הכישורים הנדרשים לקיום הפעילות השוטפת והצמיחה לטווח הארוך.

גם חברת SpaceX, בתשקיף הראשון שפרסמה לקראת הנפקתה, הכירה בסוגיה זו כסיכון פוטנציאלי עבור המשקיעים, והצהירה: "אנו תלויים ביכולתנו לגייס ולשמר עובדים בעלי כישורים הנדסיים וטכניים מתקדמים, והתחרות העזה על עובדים כאלה עלולה להעלות את העלויות ולהשפיע על יכולתנו לעמוד בלוחות הזמנים של הפיתוח והייצור".

"שוק העבודה המתוח הנוכחי השפיע לרעה על יכולתנו לגייס כוח אדם מוסמך, ובכלל זה מהנדסים, בייחוד בכל הנוגע למגזר הבינה המלאכותית שלנו", צוין בתשקיף.