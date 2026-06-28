בעולם התעשייה הזאת מתאוששת, בישראל עדיין לא הצטרפו לחגיגה

הדוח השנתי למצב תעשיית מדעי החיים שמפיק IATI, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, מעיד על המשך סטגנציה בתחום בישראל ב-2025, זאת אף שהתחום חווה שנה מוצלחת ברמה העולמית.

לעומת דוח 2024, שבו נרשמה התאוששות ואופטימיות רבה לקראת השנה הבאה, 2025 הייתה שנה של דשדוש יחסי, עם כמה הבלחות של אופטימיות בתחומים מסוימים. ב-2026, תחום הביומד בעולם נמצא בפריחה, אבל גם בחצי השנה הזו, לא ברור אם התעשייה הישראלית מצטרפת.

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הדוח, שנכתב על ידי IATI ורשות החדשנות, בשיתוף-פעולה עם PWC ישראל, יוצג השבוע בכנס MIXiii Health-Tech, הכנס השנתי לתחום מדעי החיים של IATI. הוא מראה שב-2025 חלה ירידה קלה בהשקעות במדעי החיים לעומת 2024: מ-2 מיליארד דולר ל-1.4 מיליארד, סכום קטן אפילו יותר מזה שהושקע בחברות הישראליות בתחום ב-2023, 1.7 מיליארד דולר.

הירידה העיקרית הייתה בתחום המכשור הרפואי, שהיה גם התחום שצמח ב-2024. בנטרול העלייה ואז הירידה בסקטור הזה, אפשר לדבר על יציבות בכלל התחומים מאז 2023.

המספרים האלה רחוקים מאוד מההשקעות בביומד הישראלי בתקופת הקורונה, תקופה שבה הייתה תשומת-הלב של העולם ממוקדת בתחום הבריאות, הריבית הייתה נמוכה, והכסף זרם לסקטור. ישראל נחשבה אז מקום מסקרן ואטרקטיבי להשקעות בכלל ובתחום מדעי החיים בפרט. בכל אחת מהשנים 2021 ו-2022, הושקעו 3.3 מיליארד דולר במדעי החיים בישראל, יותר מפי 2 הסכום שהושקע ב-2025.

שנה שחונה בבורסה

על פי הדוח, שווי החברות הממוצע בגיוסים ירד גם הוא, וכך גם גודל העסקה, כך שהיקף הגיוס הממוצע בכלל התחום עמד על 10 מיליון דולר. בתחום המכשור הרפואי, הוא עמד על 6 מיליון דולר. מספרים כאלה בדרך-כלל מעידים על חברות רבות שמגייסות סכומים נמוכים כדי לנסות לשרוד עד סוף המשבר.

עם זאת, נרשמו גם כמה גיוסים מרשימים, כמו Syremis Therapeutics שפועלת מישראל ומארה"ב וגייסה 165 מיליון דולר, Empathy שפועלת בתחום הטיפול הנפשי באובדן שגייסה 72 מיליון דולר, או אלאוס שגייסה 60 מיליון דולר לתחום הטיפול הנפשי.

מבחינת הגיוסים בשוק הציבורי, 2025 הייתה שנה שחונה למדי מבחינת סקטור מדעי החיים הישראלי, אף שברמה העולמית זו הייתה שנה של שיפור בהיקפי הגיוסים לתחום הזה בבורסה. גויסו רק 116 מיליון דולר בגיוסים ראשוניים והמשכיים, לעומת 637 ב-2024 ו-460 בשנת 2023. הרוב המוחלט של הגיוסים האלה היום בנאסד"ק, כאשר בבורסה בתל אביב לא נרשמה השנה הנפקה של חברת מדעי חיים חדשה, וגם היקף גיוסי ההמשך הגיע ל-3.2 מיליון דולר בלבד.

אפשר למצוא קצת נחת בסעיף הרכישות, שאומנם לא צמח ב-2025 לעומת השנה הקודמת, אך שמר על יציבות. ב-2025 נמכרו חברות מדעי החיים ב-1.3 מיליארד דולר, לעומת 1.4 מיליארד ב-2024, ורק 320 מיליון ב-2023. למעט 2023, היקף הרכישות עבור 2025 הוא הנמוך מאז 2017.

עם זאת, הנתון עבור 2025 משתנה דרמטית לטובה אם מביאים בחשבון את 89 bio, שצמחה בישראל, ונמכרה בכ-2.4 מיליארד דולר מיידית עם אופציה לסכומים גדולים יותר בהמשך. בשכלול העסקה הזו, אפשר להציג את 2025 כשנה חזקה בתחום המיזוגים והרכישות.

עו''ד קרין מאיר רובינשטיין, מנכ''לית ונשיאת האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) / צילום: כדיה לוי

היצוא ממשיך כרגיל

בזמן שאירועי התקופה ושינויי הריבית וטעמי השוק מטלטלים את תעשיית הסטארט-אפים בתחום מדעי החיים, היצוא מישראל בתחום נשאר יציב. במכשור הרפואי הוא נע סביב 3-3.5 מיליארד דולר בחמש השנים האחרונות, עם שיא דווקא ב-2023. בתחום התרופות, אחרי עלייה מרשימה ב-2022, חלה ירידה, אך לא דרמטית, מ-2.1 מיליארד דולר ב-2021, ל-1.7 מיליארד דולר היום.

התעשייה מעסיקה 81 אלף איש, מספר לא זניח לעומת 400 אלף המועסקים בכלל תעשיית ההייטק בארץ.

בשנת 2025 הוקמו בתעשייה זו 67 חברות חדשות, לעומת 70 בשנת 2025, עלייה מ-2023 שהייתה שנה קשה לא רק מבחינת המצב בישראל אלא גם שפל פעילות בתחום הביומד העולמי, ובכל זאת הוקמו אז 53 חברות. היום עומד מספר חברות הביומד הפעילות על 1,800. מספרים אלה נמוכים מהשיאים שנרשמו בתקופת הקורונה. ב-2021 הוקמו 137 חברות, וב-2022 הוקמו 108.

רוב החברות החדשות שהוקמו ב-2025 עוסקות בבריאות דיגיטלית ומכשור רפואי. החברות הקיימות נחלקות בערך שליש לכל תת-תחום - בריאות דיגיטלית, מכשור רפואי ופיתוח תרופות, אך תעשיית פיתוח התרופות הישראלית מעסיקה הרבה יותר כוח-אדם מהאחרות, כ-60% מכלל התחום.

הפריחה של הבריאות הדיגיטלית שינתה גם את הגאוגרפיה של התחום. היום תל אביב היא המובילה עם 310 חברות. אחריה צועדות הכוכבות של התחום בעבר, רחובות עם 120 חברות וירושלים עם 112 מקומות נוספים שבהם מרוכזות חברות בתחום הם חיפה והשרון (הרצליה-רעננה).

דרור בין, מנכ''ל רשות החדשנות / צילום: שלומי יוסף

ביניים: ניצנים של אופטימיות ב־2026

מבחינת היקפי הגיוסים המגמה נראית דומה גם השנה, אם כי נרשם גיוס ענק אחד - של חברת AIDoc מתחום הבינה המלאכותית להדמיה וניהול תהליכים רפואיים, שגייסה 150 מיליון דולר.

מבחינת הרכישות, אלה לרוב מתחילות להצטבר בסוף השנה, אבל יש כבר כמה ניצנים יפים מאוד כמו השלמת העסקאות למכירת Cathworks למדטרוניק השנה ב-585 מיליון דולר, ו-Endospan ל-Artivion ב-135 מיליון דולר וההכרזה על רכישת ביופרוטקט על ידי אולימפוס ב-270 מיליון דולר.

כך, 2026 נראית כשנה עם פוטנציאל מעט יותר חיובי, אך לא ראינו כאן את ההתלהבות ואת הסערות הנצפות בשוק הבינלאומי.