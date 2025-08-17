זו המדינה "הסודית" שרוכשת נשק מאלביט ב-1.63 מיליארד דולר

בשבוע שעבר דיווחה אלביט כי "מדינה באירופה" שביקשה שלא להיחשף רכשה מגוון פתרונות הגנה בסך 1.63 מיליארד דולר מהחברה הביטחונית. המדינה המדוברת, כך מתפרסם כעת, היא סרביה.

● אנומליה ישראלית: שורה של עסקאות ענק למרות המלחמה ואיומי החרם

● שאלות ותשובות | הספינה שנקנתה כדי להגן על אסדות הגז והמתקפה הלילית בתימן

החוזה בין אלביט למדינה, שיימשך על פני חמש שנים, כולל מערכות של רקטות ארטילריות מדויקות לטווח הארוך ומגוון רחב של מערכות קרב אוויריות בלתי מאוישות למודיעין ולתקיפה, בטווחים מבצעיים וטקטיים, כולל רחפנים אישיים. לצד זאת, תספק אלביט גם יכולות מודיעין (ISTAR) מתקדמות, לרבות מערכות COMINT, SIGINT ולוחמה אלקטרונית. בנוסף, יסופקו מערכות לאיסוף ועיבוד מודיעין, מערכות אלקטרו-אופטיות (E/O) מתקדמות, מערכות ראיית לילה, שדרוגים לרכבי קרב ומערכות הגנה. בנוסף, אלביט מערכות תספק פתרון כולל לדיגיטיזציה צבאית ותקשורת לשדה הקרב, המבוסס על הדור האחרון של תוכנה וציוד תקשורת מתקדם.

העסקה החדשה היא גבוהה בקנה-מידה היסטורי: בראש ובראשונה עומדת מכירת חץ 3 של התעשייה האווירית לגרמניה ב-2023 תמורת כ-3.5 מיליארד דולר. בסוף יוני זכתה רפאל במכרז של משרד ההגנה הרומני לרכישת מערכת הגנה אווירית לטווחים קצרים וקצרים במיוחד (V/SHORAD). המכרז מוערך בסכום גדול במיוחד של כ-1.9 מיליארד אירו (כ-2.2 מיליארד דולר), ועם החתימה הסופית יתמקם במקום השני. בטרם מכירת חץ 3, מכירת השיא הייתה של מערכות ברק 8 (MRSAM) מתוצרת התעשייה האווירית להודו באפריל 2017, תמורת כ-1.6 מיליארד דולר. כחודש לאחר מכן, נמכרו טילי ברק 8 בווריאנט הימי תמורת כ-630 מיליון דולר נוספים.

בה בעת, פרסמה אלביט את דוחות הרבעון השני של 2025, שבמהלכו צבר ההזמנות הגיע לשיא של 23.8 מיליארד דולר, כ־700 מיליון דולר ביחס לרבעון קודם. את הרבעון השני סיימה החברה עם הכנסות של כ־1.97 מיליארד דולר, עלייה של כ-21% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. כ־68% מצבר ההזמנות, לפי החברה, מיוחס להזמנות מחו"ל, וכמחציתו (46%) מתוכנן להתבצע במהלך 2025 ו־2026.

מחברת אלביט לא נמסרה תגובה.