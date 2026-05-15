הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, שעלה ב-1.2%, בהשוואה לחודש מרץ 2026. ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2026 לעומת אפריל 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שעלו ב-7.8%, תחבורה שעלה ב-4.9%, תרבות ובידור שעלה ב-3.4%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.4% ותחזוקת הדירה שעלה ב-0.5%.

ירידות מחירים נרשמו בסעיף בריאות שירד ב-0.1%.

מחירי הדירות חזרו לעלות, המחיר הממוצע של דירה דווקא ירד

מחירי הדירות חוזרים לעלות: על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (ו'), מדד מחירי הדירות עלה ב־0.3% במרץ 2026. העלייה מגיעה לאחר חודשיים רצופים של ירידות מחירים קלות, 0.1%, שבעצמן הגיעו לאחר שני חודשים רצופים של עליות - 0.6% בנובמבר 2025 ו־0.8% בדצמבר 2026.

בפילוח למחוזות הוביל מחוז תל אביב את עליית מחירי הדירות, עם עלייה של 1.2%, ולאחריו מחוז ירושלים עם עלייה של 0.4%. במחוז חיפה נרשמה עלייה של 0.1%. במחוז מרכז וצפון נרשמו דווקא ירידות (0.2% ו־0.1%, בהתאמה), ובמחוז דרום לא נרשם שינוי במחירים במרץ.

בהסתכלות שנתית, קרי לאורך 12 החודשים שבין מרץ 2025 למרץ 2026, ירדו מחירי הדירות ב־1.2%. מדד מחירי הדירות החדשות עלה גם הוא, ב־0.4%. בלמ"ס מציינים כי בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי, מדד זה דווקא ירד - ב־0.3%. בהסתכלות שנתית, מחירי הדירות החדשות ירדו ב־3.8%.

על אף עליות המחירים המשתקפות מנתוני מרץ האחרון, המחיר הממוצע של דירה ברבעון הראשון של שנת 2026 דווקא ירד - וזאת לאחר עלייה הן ברבעון השלישי של 2025 והן ברבעון הרביעי של 2025. המחיר הממוצע הכלל ארצי ברבעון הראשון של השנה עמד על כ־2.3328 שקל, ירידה של 1.6% בהשוואה לרבעון שלפניו. המחיר הממוצע ברבעון הראשון של 2026 אף נמוך במעט מהמחיר הממוצע ברבעון הראשון של 2025 - ירידה של 0.8% בהשוואה בין שני הרבעונים המקבילים.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש אפריל 2026 ב־1.1% - שיעור העלייה החודשי הגבוה ביותר של מדד זה מאז אפריל 2025. ב־12 החודשים האחרונים עלה המדד ב־3%, ובלמ"ס מציינים כי עיקר ההשפעה היא מצד שכר העבודה, שעלה בתקופה זו ב־4.7%. מתחילת השנה, קרי לאורך הרבעון הראשון, עלה המדד ב־1.6%, כולל העלייה באפריל.

אם הקצב הרבעוני יימשך כך לאורך כל השנה, מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים יגיע לעלייה של 4.8% בכל שנת 2026, לאחר עלייה של 5.1% בשנת 2025 ועלייה של 2.9% ב־2024. המספרים הללו משקפים את טענותיהם הרבות של הקבלנים והיזמים בענף המגורים, על כך שעלויות חומרי הגלם והשכר עלו משמעותית מתחילת מלחמת "חרבות ברזל".

שכר דירה לפי קבוצות שוכרים

יצוין כי בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 3.6%.

יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.