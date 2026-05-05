שתי מגמות בלטו בשבוע החולף בכל הנוגע לרכישות שמבצעים הישראלים בכרטיסי אשראי. הראשון, הענף היחיד שרשם ירידה השבוע הוא ענף המזון. זה קורה אחרי השבוע שבו חל יום העצמאות, והירידה במחזור מסתכמת ב-15% - מספר הקניות ירד ב-7%, וגובה הקנייה הממוצע ירד ב-9%. ברקע נמצאות ההתייקרויות במוצרי החלב המפוקחים והלא מפוקחים שהחלו השבוע, וצפויות להשפיע על ביצועי הענף.

המגמה השנייה קשורה לענף התעופה והתיירות: הישראלים מנצלים את הפסקת האש (לפחות רשמית) ומזמינים יותר טיסות לחו"ל, כך שמחזור הקניות בענף זינק השבוע ב-43%.

הזינוק הוא בעיקר הודות לעלייה של 33% בכמות העסקאות, וזאת למרות שקשה למצוא טיסות במחירים נמוכים (למעשה, לא פעם מדובר במחירים מופקעים), מבצעים אינם בנמצא, וחברות לואו קוסט רבות טרם שבו לפעול בישראל.

למעשה, לפי מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל, השבוע האחרון של חודש אפריל התאפיין בעליות ברוב ענפי הצריכה, הפנאי והבילוי במשק.

ומה קרה ביתר הענפים? בענף האופנה וההנעלה נרשמה עלייה של 11% במחזור הרכישות, הודות לגידול של 13% בכמות העסקאות - בעיקר בחנויות הפיזיות (באונליין הייתה ירידה קלה). גם בענף החשמל עיקר העלייה (שהסתכמה ב-10%) הגיעה מהחנויות הפיזיות.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "המשק הראה השבוע עליות במרבית ענפי הצריכה, הפנאי והבילוי לאחר חג העצמאות. אנו עומדים לקראת גל נוסף של התייקרויות מוצרי מזון בסמיכות לשבועות, ומעניין יהיה לראות איך הציבור יפעל וכיצד יושפעו סלי הקניות לחג".