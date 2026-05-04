4,500 עובדי רשות המסים הכריזו על סכסוך עבודה: "סבלנותנו פקעה"

4,500 מתוך 6,000 עובדי רשות המסים הכריזו על סכסוך עבודה מול הנהלת רשות המסים ומאיימים בהשבתת רשות המסים החל מה-19 במאי. בהודעה על סכסוך העבודה ששוגרה לממונה על יחסי העבודה במשרד העבודה והרווחה נטען, כי הנהלת רשות המסים גוררת רגליים ומתנהלת בחוסר תום לב במו"מ בעניין השינויים המבניים.

● המכשול האחרון הוסר: בג"ץ דחה את העתירות נגד רפורמת הרווחים הכלואים

● השינוי במדרגות המס נכנס לתוקף: השכירים שייהנו מעוד כ־5,000 שקל בשנה

במכתב העובדים, החתום על ידי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה, אופיר אלקלעי, נטען כי בהנהלת רשות המסים, בהובלת שי אהרונוביץ', מתקבלות החלטות חד־צדדיות בעניין תנאי ההעסקה של העובדים ברשות המסים, המשפיעות על זכויות העובדים ושכרם, ובין היתר: סיפוח עובדים ליחידות אחרות, שינויי סדרי העבודה באופן חד־צדדי ומיידי, דרישה להטסת עובדים לעבודה מחוץ לגבולות ישראל שלא כחלק משגרת עבודתם הנהוגה מזה שנים, בהתעלם מיחסי העבודה הקיבוציים ולמרות ההשלכות הברורות על זכויות העובדים ותנאיהם.

נושא נוסף שנטען כי אינו מטופל על־ידי הנהלת הרשות הינו דרישת נציגות העובדים למציאת פתרון הולם לסיכונים הבטיחותיים והביטחוניים להם חושפים העובדים במסגרת עבודתם, וביתר שאת לאור המציאות הביטחונית בשנים האחרונות.

בהודעה ששיגרו יושבי ראש הוועדים - דורון שזו, יו"ר הוועד הארצי באגף המכס והמע"מ ואורן לוי, יו"ר הוועד הארצי באגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין - לעובדים על סכסוך העבודה שהוכרז נכתב, כי "בהמשך לאין־ספור מכתבים ופניות מצד ההסתדרות ונציגות העובדים בנוגע לנושאים שאינם מתנהלים כדין, החלטות חד־צדדיות, אי תשלום זכויות כדין, פניות בנושא ביטחוניים ובטיחותיים, שינוי סדרי עבודה באופן חד־צדדי, היעדר התייחסות למכתבים ופניות וגרירת רגליים במו"מ, תוך נקיטת פעולות חד־צדדיות, לא נותרה לנו ברירה אלא לפעול יחד למיצוי זכויות עובדות ועובדי רשות המסים".

עוד כותבים היו"רים, כי "מה-7 באוקטובר ואילך, העובדים הם הראשונים שנרתמו לכל משימה לאומית עד לעצם היום הזה. שמרנו על רציפות תפקודית, נתנו שירותים לאזרחים, עזבנו את המשפחות, סופחנו ליחידות, והכל על מנת שרשות המסים תמשיך במתן שירותים למדינה ואזרחיה".

לטענת היו"רים, בהנהלת הרשות דחו את מרבית הפניות אליהם או התעלמו לחלוטין, ובין לבין, קודמו נושאים שונים בצורה חד־צדדית. "במכתב האחרון שהועבר למנהל רשות המסים על־ידי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, בו מתוארים חלק מהבעיות האקוטיות שתוארו על־ידי נציגות העובדים בהרחבה, שוב ושוב, לא זכינו למענה כלשהו. סבלנותנו פקעה. הזלזול המתמשך, מאות הפניות בנושאים שונים בעלי השלכות על העובדים, ההפרות המבניות, הפגיעה בזכויות העובדים, גרירת הרגליים בהליך המו"מ וקידום מהלכים בצורה חד־צדדית, כל אלה הביאו לאישור סכסוך עבודה על מנת לאפשר להודיע בקול ברור - עד כאן".

מרשות המסים נמסר בתגובה כי "הנהלת רשות המסים מוקירה ומעריכה את עובדיה על עבודתם המסורה בכלל, ובפרט בשנים האחרונות מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, בהן התמודדו עובדי הרשות בהצלחה עם אתגרים לא פשוטים. מתוך כך, פעלה ההנהלה ללא לאות והשיגה הישגים רבים, זאת בתקופה תקציבית קשה, בין ההישגים:

הסכם שכר מהנדיבים שנעשו בשירות המדינה לעובדי הרשות בתחום המקצועי והחקירתי.

השגת תוספת שכר בצורת כוננויות לעובדי המכס, זאת לתקופת הביניים שעד חתימת הסכם שכר עם כלל עובדי הרשות.

הושגו ואוישו מאות תקנים חדשים ברשות המסים, בשנים 2024-2025, וגם בשנת 2026 יאוישו מאות תקנים חדשים, זאת באגפים השונים של הרשות.

יתר על כן, הממונה על השכר יחד עם הנהלת הרשות פתוחים לנהל מו"מ אינטנסיבי לגבי השגת הסכם שכר לכלל עובדי הרשות ומצפים כי ההסתדרות וועדי העובדים ירתמו לכך".