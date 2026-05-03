בקשה לאישור תביעה ייצוגית תקדימית, שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבוע שעבר, חושפת כי יצרנית הרכב הסינית BYD, המוכרת רכבים חשמליים, אוספת מידע על המשתמשים. בבקשה, שהוגשה נגד יבואנית הרכב שלמה מוטורס ונגד היצרנית, נטען כי BYD אוספת את המידע אך לא מעדכנת בכך את הרוכשים, תוך פגיעה חמורה ומתמשכת בפרטיות של עשרות אלפי הנהגים.

על-פי הבקשה, הנאמדת בכ-300 מיליון שקל, רכבי BYD פועלים כמערכות איסוף מידע מתקדמות, האוספות ומעבדות מידע רגיש על בעלי ומשתמשי הרכב, ומעבירות אותו לצדדים שלישיים, בין היתר מחוץ לישראל, ללא עמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות.

הבקשה מעלה שאלות תקדימיות בנוגע לאופן שבו יצרניות רכבים מחוברים ("Connected Cars") אוספות ומשתמשות במידע אישי של נוסעים.

על-פי הבקשה, בישראל נמכרו כבר למעלה מ-50 אלף רכבים מתוצרת BYD - נתון הממחיש את היקף החשיפה האפשרית של הציבור למנגנוני איסוף המידע הנטענים.

"שימוש בטקטיקות אפלות"

במוקד הבקשה - שהוגשה באמצעות עורכי הדין אלעד דנוך, דוד מיכייב וגיא דוידוביץ ממשרד דנוך ושות' ועורכי הדין חיים רביה וטל רון ממשרד פרל כהן - עומדת טענה להפרת חוק הגנת הפרטיות. נטען כי נאסף מידע הכולל נתוני מיקום, מידע ביומטרי, נתוני נהיגה ומידע הנוגע לקטינים, תמונות ממצלמות הרכב, נשימות ותנועות גוף, נתוני מיקום מדויקים, מידע ממערכות הבלוטות' והוויי-פיי, מידע על הימצאות ילדים ברכב ונתוני שיחות וזמני התנעה וכיבוי - כל זאת ללא הסכמה מדעת וללא בסיס חוקי על-פי הנטען.

המבקשים טוענים כי ההסכמה של המשתמשים עם הזמנת הרכב לא עומדת בדרישות של חוק הגנת הפרטיות, וכי מדיניות הפרטיות מוצגת לרוכש רק לאחר השלמת העסקה, כשהוא מניע את המכונית לראשונה. "זהו מסמך ארוך, טכני וקשה להבנה, שאינו נגיש מחוץ למסך הרכב, ותפעול מערכות מרכזיות במכונית נמנע מהרוכש עד להסכמתו למדיניות - דבר המהווה כפייה ושימוש בטקטיקות אפלות שאינן מקימות הסכמה מדעת כחוק".

אחת הטענות המרכזיות והרגישות בבקשה נוגעת להעברת מידע מחוץ לישראל, ובעיקר לסין. לטענת המבקשים, מדובר לא רק בהעברה בעייתית, אלא גם בהסתרה מכוונת של מידע מהותי מהצרכנים בישראל: "בניגוד מוחלט לכך, בישראל אין כל זכר במדיניות הפרטיות לכך שהמידע שנאסף ומעובד עובר לסין... מאחר שבאירופה, BYD Europe B.V נותנת גילוי נאות על העברת מידע לסין, אולם בישראל אין לכך כל זכר - הרי שאין מנוס מהמסקנה שזו העלמה מכוונת של מידע מהותי וחיוני".

תמונה רחבה של איסוף מידע

לבקשה צירפו המבקשים מחקר שערך בדיקה טכנולוגית של מערכות הרכב, ממנה עולה תמונה רחבה של איסוף מידע לצד ליקויי אבטחה.

עוד נטען במחקר כי מנגנון איסוף המידע ממשיך לפעול גם לאחר פעולות אקטיביות מצד המשתמש. "גם לאחר איפוס מלא להגדרות היצרן, לא נדרשה כל הסכמה מחודשת לאיסוף המידע - ממצא המחזק את הטענה כי הסכמת הצרכנים אינה נדרשת מלכתחילה כתנאי לפעולת מערכות האיסוף".

הבקשה מתייחסת גם לחששות ביטחוניים שעלו בהקשר זה: "על רקע חשש זה ננקטו בישראל צעדים במערכת הביטחון ובתעשיות הביטחוניות, ובכלל זה הפסקת שימוש בכלי רכב מתוצרת סין והשבתם לחברות ההשכרה, וכן החלטות להגביל או לאסור כניסת כלי רכב סיניים למתקנים רגישים".

משלמה מוטורס נמסר בתגובה: "רכבי BYD המשווקים על-ידינו מצוידים בטכנולוגיית קישוריות מרחוק (OTA), המאפשרת שדרוג מתמיד, נוחות וחוויית משתמש מהמובילות בשוק. אנו פועלים על-פי דין בכלל ובפרט בנושא פרטיות לקוחותינו. אנו דוחים את הנטען בתביעה, ונשיב לה במסגרת ההליך המשפטי כמקובל".

67868-04-26