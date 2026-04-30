זירת היבוא מסין מתלהטת עם מותגים חדשים של גרייט וול ורכבי שיאומי

זירת יבוא הרכב מסין צפויה להמשיך לצבור תאוצה במחצית השנייה של 2026, ולהשפיע מהותית על התחרות גם בישראל. כך עולה משורה של הכרזות של יצרנים סינים בתערוכת הרכב של בייג'ין, שהתקיימה השבוע.

קבוצת גרייט וול מוטור (GWM) הודיעה רשמית בתערוכה על קאמבק נרחב לאירופה החל מהמחצית השנייה של 2026, עם מספר מותגים ושורה של דגמים בפלחים שונים. הדגם הראשון הוא קרוס-אובר קומפקטי-משפחתי חדש, שימותג תחת השם ORA.

● 8 שקלים לליטר ו-30 אלף שקל הנחה לא מריצים את הישראלים למכונית חשמלית

● היכונו לשלם יותר על המכונית: הגזירות שבוחנים באוצר

אורכו 4.47 מ', הוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.72 מ' ויש לו תא מטען בנפח 390 ליטר. בניגוד לשאר דגמי המותג, שנמכרו עד כה בישראל עם הנעה חשמלית בלבד, הוא יצויד במערכת היברידית מלאה, עם מנוע 1.5 ליטר טורבו ומנוע חשמלי בהספק משולב של 220 ק"מ. הוא הושק השבוע בסין במחיר רצפה שנע בין כ-11 ל-13 אלף דולר בלבד, מה שמעיד, שבישראל הוא עשוי להיות משווק בטווח מחיר של 140-150 אלף שקל. הדגם צפוי לנחות בישראל ביולי.

על פי הצהרת החברה, בעקבותיו ינחתו באירופה עוד שורת דגמים ומותגים של היצרן. אלה משלימים כיום תקינה אירופית, וצפויים להגיע לאירופה ברבעון הרביעי השנה.

שני דגמים של HAVAL

שני דגמים חדשים צפויים להגיע לאירופה תחת שם המותג HAVAL של הקבוצה. הראשון הוא קרוס-אובר משפחתי המכונה Jolion Max, בטווח משוער של פחות מ-160 אלף שקל בישראל, אחרי מסים. אורכו 4.59 מ' ובסיס הגלגלים באורך 2.71 מ'. השני הוא קרוס-אובר גדול יותר, המכונה H6, עם אורך של 4.78 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.8 מ', שמיועד להתחרות בפלח המרכזי של הקרוס-אובר. באירופה הם יצוידו בין השאר במנוע היברידי מקביל לזה של ORA 05 ובהנעת פלאג-אין חדשה, ויתחרו בדגמים פופולריים של ג'אקו, צ'רי, MG ואחרים, וייהנו מתמחור אגרסיבי.

על פי היצרן, לקראת סוף השנה ינחתו באירופה גם דגמים ראשונים של מותג הפנאי-שטח TANK של הקבוצה. המותג פונה לפלח של טויוטה לנדקרוזר ודומיו, ומצויד בהנעה כפולה מקצועית ובמנועי פלאג-אין מתקדמים, אולם במחיר נגיש יחסית. לצידם יגיע לאירופה גם טנדר העבודה המפואר "קאנון", גם הוא עם הנעת פלאג-אין.

נכון להיום היבואנית הפעילה היחידה בישראל של הקבוצה היא כלמוביל, שמייבאת את המותג ORA. לפיכך, ייתכן שכל מותגי GWM ימותגו בישראל תחת הלוגו הכללי ORA, וירוכזו באותו אולם תצוגה.

התוכניות של שיאומי

חטיבת הרכב של קונצרן שיאומי הסיני הודיעה כי חנכה מרכז אירופי חדש, שירכז גם את פעילות המו"פ שלה ביבשת, ואת התאמת כלי הרכב לתקינה האירופית. המרכז ינוהל על ידי בכירים לשעבר של ב.מ.וו. טרם פורסם מתי יגיעו כלי הרכב לישראל. כפי שנחשף בגלובס, לפני מספר חודשים הוקמה לשם כך חברה משותפת להמילטון, יבואנית מוצרי הצריכה של שיאומי בישראל, ולחברת "המזרח", שמייבאת את לנדרובר.

סמלת קיבלה את זיכיון צ'רי בשווייץ ואת LEPAS ביוון

ממשיך להתחמם המאבק בין יבואני הרכב הישראלים על קבלת זיכיונות יבוא ושיווק של רכב סיני באירופה.

השבוע קיבל "אוטו-איטליה" של סמלת, בשליטת מיכאל לוי, את זיכיון היבוא והשיווק של צ'רי בשווייץ, תוך שהיא מקדימה בכך יבואניות רכב ישראליות אחרות, ביניהן גם חברת קרסו, שהחלה לייבא ולשווק את המותג צ'רי באוסטריה.

צ'רי LEPAS

ככל הידוע עדיין לא הוכרע גורל זיכיון השיווק בשווייץ של מותגי-הבת של קבוצת צ'רי - ג'אקו ואומודה. על פי הערכות, אחת המועמדות המובילות לקבלת הזיכיון היא כלמוביל, שמשווקת את ג'אקו באוסטריה השכנה.

בדרך ליבוא LEPAS גם לישראל?

בנוסף מדווחת המדיה ביוון, כי קבוצת אוטו-איטליה, הזרוע האירופית של סמלת, יחד עם השותפה היוונית המקומית שלה, קיבלו את זיכיון היבוא והשיווק במדינה של המותג LEPAS של צ'רי. זהו המותג החדש ביותר של צ'רי, שקיבל תקינה אירופית מלאה, והוא חולק פלטפורמות ורכיבים עם המותגים טיגו, ג'אקו, אומודה וכו', אבל ממוצב גבוה יותר. בחודשים האחרונים מנהלת צ'רי מגעים עם מספר גורמים בישראל שמעוניינים לקבל את הזיכיון של LEPAS, והמהלך ביוון ובשווייץ הופך את סמלת לאחת המועמדות המובילות לקבל זיכיון יבוא גם בישראל.

במקביל מדווחת העיתונות באוסטריה כי ברבעון האחרון של השנה ינחת במדינה מותג נוסף של קבוצת צ'רי, המכונה iCAUR. זהו מותג שמתמחה ברכבי פנאי-שטח אופנתיים בפלחים שונים של השוק, עם הנעה חשמלית, היברידית ופלאג-אין. שתי הקבוצות מתמודדות כיום על קבלת המותג החדש באוסטריה. כפי שדווח בעבר בגלובס, מתנהלים כיום מגעים לייבא גם את המותג החדש לישראל, והוא יהיה המותג החמישי במספר של הקבוצה בישראל.

צ'רי מתרחבת לפלח ההיברידי בישראל עם טיגו הייבריד

חברת פריזבי, יבואנית צ'רי, החלה לשווק בישראל גרסה היברידית של הקרוס-אובר המשפחתי טיגו 7. הרכב מצויד במנוע טורבו בנזין 1.5 ליטר ובמנוע חשמלי עם הספק משולב של 246 כ"ס. היחידה משודכת לתיבה אוטומטית כפולת-מצמדים ומציגה צריכת דלק משולבת מוצהרת של כ-17.5 ק"מ לליטר. האבזור התקני כולל כבר בגרסת הבסיס מושב נהג חשמלי, מערך פיקוד דיגיטלי עם שני מסכים, ריפוד עור סינתטי, גג שמש, חישוקי 18 אינץ' ועוד. המחירים נעים בין כ-160 ל-167 אלף שקל.

טיגו 7

נחתה בישראל: קיה סטוניק המחודשת

חברת טלקאר החלה לשווק בישראל את הדור המחודש של הקרוס-אובר הקומפקטי קיה סטוניק. הרכב עבר שינוי עיצוב מקיף בחרטום ובזנב, כולל גריל, פנסים ופגושים חדשים. גם תא הנוסעים עבר שינוי מקיף, והוא כולל כעת מערך פיקוד חדש על בסיס מסכים דיגיטליים.

רמות הגימור והאבזור גבוהות יותר מבעבר, וכוללות בין השאר ריפוד בד משולב עור, חישוקים גדולים ובגרסה הבכירה גם גג שמש חשמלי. המנוע נותר ללא שינוי בתצורה של טורבו-בנזין בנפח 1 ליטר, שמייצר 100 כ"ס ומשודך לתיבה כפולת-מצמדים. המחירים נמוכים יותר מהדגם היוצא, ונעים בין 130 ל-138 אלף שקל.