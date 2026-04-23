מחר (ו') תיפתח בבייג'ינג תערוכת הרכב הבינלאומית השנתית של סין, עם מעל 1,400 כלי רכב חדשים, מתוכם כמה מאות בהצגת בכורה עולמית. בעבר זו נחשבה תערוכה "מקומית", אבל כיום מדובר באירוע שממקד תשומת לב גלובלית, וישראלית בפרט. כלי הרכב מתוצרת סין תופסים כיום נתח של יותר מ-40% כמעט מהמכירות בשוק הרכב הישראלי, וזה כשלעצמו השינוי האסטרטגי החשוב ביותר שעבר השוק ב-20 השנים האחרונות.

● בקרוב בישראל: לטעון את הרכב שתי דקות ולנסוע מאות קילומטרים

● שוק הרכב מתעורר אחרי המלחמה: הדגמים החדשים שנוחתים בישראל

התלות ביבוא רכב מסין צפויה להמשיך להעמיק משמעותית ב-2026 בגלל שתי סיבות משלימות. הראשונה היא שער השקל החזק מול הדולר, שמעניק כיום ליבואנים בארץ מוטיבציה להגברת היבוא.

השנייה היא מוטיבציה גוברת של לייצא כלי רכב למערב, בשל התחרות הקשה והירידה במכירות בסין, והרווחיות הגבוהה משמעותית ביצואי. נתונים שפורסמו בסין מגלים, שברבעון הראשון של 2026 בלבד נרשם זינוק של כ-61% ביצוא כלי רכב מסין, לכ-2.23 מיליון.

לפיכך, המגמות החדשות שישלטו השנה בתערוכת בייג'ינג ישפיעו על שוק הרכב הישראלי בחודשים הקרובים ובשנים הבאות, וימשיכו לעצב את התמונה התחרותית. הנה העיקריות שבהן.

פרימיום במקום "עממי"

אחת התופעות הבולטות השנה היא "מבול" של דגמים סיניים חדשים שמכוונים לפלח רכבי היוקרה. כמעט כל היצרנים והמותגים המקומיים כבר הציגו בשבועות האחרונים דגמים מפוארים וענקיים, רובם בתצורת קרוס-אובר, עם הרבה אלקטרוניקה עתידנית ומערכות הנעה חשמליות ופלאג-אין מתקדמות.

עשרות דגמים כאלה ייחשפו רשמית בתערוכה, עם עיצוב שנע על המנעד בין "שטח קשוח" ל"חיקויי ריינג'רובר". לכולם אורך של מעל 5.1 מ', גובה נכבד ויכולת לשנע שישה-שבעה בני אדם בתא נוסעים נוסח מחלקה ראשונה במטוס. רובם אמורים לקבל תקינה אירופית, מה שיאפשר לייבא אותם לישראל.

המחירים של רובם נעים בין כ-35 ל-55 אלף דולר בסין. הטווח הזה אומנם נמוך בעשרות אחוזים מטווח המחיר של דגמים מקבילים מבית מותגי פרימיום מערביים מבוססים, אבל בישראל הוא יציב אותם בטריטוריית מחיר של 350-500 אלף שקל, ואולי יותר.

צילום: יח''צ

עד כה טווח מחיר זה היה מעין "חור שחור שיווקי" עבור המותגים הסיניים הבודדים שניסו להיכנס לישראל עם מיצוב פרימיום, כמו NIO ,VOYAH ועוד. כולם נאלצו לסגת לטריטוריות מחיר נמוכות יותר.

אבל את היצרנים הסינים זה לא מעניין, וסביר להניח שכולם מפעילים לחץ כבד על היבואנים שלהם בישראל לקחת סיכון ולייבא דגמים כאלה, כדי לבנות מותג ומוקד רווחים. האם המאיון העליון בישראל ישתכנע הפעם לנטוש כלי רכב עם שמות מותג "נחשבים", לטובת מותגים סיניים שנותנים תמורה טובה יותר לכסף? נדע בקרוב.

"מתחפשים" למערביים

עוד מגמה, שבולטת השנה בתערוכה היא "סיניזציה" מואצת של יצרנים ומותגים מערביים ידועים ונחשבים. התופעה הזו החלה כבר לפני כשנתיים, כאשר יצרנים מערביים הבינו, אחרי שהפסידו מיליארדים, שאין להם סיכוי לפתח במדינות המקור שלהם כלי רכב חשמליים ומחושמלים עם תמורה לכסף כמו הסינים, ויצרו מיזמים משותפים של מו"פ וייצור בסין עבור שוקי היצוא.

את הצעד המשמעותי ביותר ביצעה לפני שנתיים "סטלנטיס" באמצעות שותפות אסטרטגית עם Leap-motor הסינית. הדגמים המשותפים של השתיים כבר נמכרים בהצלחה ברחבי אירופה.

במקביל ייחשפו בתערוכה תוצרים של שלושה פרויקטים "אירופיים-סיניים" כאלה, שיגיעו גם לישראל בשלושה-ארבעה רבעונים הקרובים. החשוב מביניהם הוא הפרויקט המשותף של ניסאן היפנית ודונגפנג הסינית, שיציג בתערוכה מספר דגמי קרוס-אובר וסדאן חדשים, עם הנעה חשמלית ופלאג-אין, כמו גם טנדר פנאי עם הנעת פלאג-אין.

צילום: יח''צ

כל הדגמים הללו מיוצרים בסין, ולמרות שהם גדולים ומאובזרים היטב, הם נמכרים במחירי רצפה של 16-24 אלף דולר וכ-28 אלף דולר לטנדר. בישראל ניתן לתרגם את המחירים האלה ל-170-230 אלף שקל. ניסאן הצהירה החודש שהם מיועדים גם ליצוא החל מהשנה, ומגעים ראשונים ליבוא שלהם כבר מתנהלים בישראל.

גם קבוצת פולקסווגן מציגה בתערוכה תוצר מסחרי ראשון של שיתוף הפעולה שלה עם XPENG הסינית, שהחל לפני שנתיים. זהו קרוס-אובר גדול ומפואר בשם פולקסווגן ID.8, באורך 5 מ', עם בסיס גלגלים באורך 3 מ', טווח של עד 730 ק"מ ופלטפורמה חשמלית מתקדמת של השותפה הסינית. המחיר בסין מתחיל בכ-32 אלף דולר.

הרכב מיועד כרגע לשוק הסיני בלבד, אבל מכיוון שלפולקסווגן אין דגם כזה בהיצע הגלובלי שלה, בוודאי לא במחיר "סיני", סביר להניח שהדגם יגיע די מהר גם לאירופה ואלינו.

עוד סיני "מחופש לאירופי" שהוצג בתערוכה, הוא לנדרובר פרילנדר החדש, שמגיע משיתוף פעולה אסטרטגי בין CHERY הסינית לקבוצת JLR האירופי. הרכב מבוסס על פלטפורמת הפלאג-אין הפופולרית של צ'רי, שדגמים שמבוססים עליה נמכרים בישראל תחת שמות כמו "טיגו 9" ועוד. המחיר יהיה, קרוב לוודאי, יותר בריטי מסיני, אבל בעבר כבר ראינו שהלקוחות בפלח היוקרה רגישים פחות לייצור הרכב בסין, ובלבד ששם המותג המופיע עליו הוא מערבי-יוקרתי.

הטכנולוגיות שישלטו

הלקוחות הישראלים נהנו בשנים אחרונות משדרוג טכנולוגי לא מבוטל של כלי הרכב שלהם, הודות לשיטת "הכול כלול" של מותגי הרכב הסיניים. זה כלל בעיקר פריטי נוחות כמו מסכים גדולים, מושבים מפנקים, סייענים מבוסס AI וכו'.

ואולם, בתערוכת בייג'ינג מוצגות השנה עוד כמה קפיצות דרך טכנולוגיות. דוגמה אחת היא מערכות "סיוע לנהיגה", עם יכולות אוטונומיות מתקדמות, שמבוססות על מעבדי-על וחיישנים מתקדמים ומאפשרות לנהגים להוריד רבות ממטלות הנהיגה. כמו למשל יכולת של הרכב להחנות את עצמו בחניון רב-מפלסי, ולהוציא את עצמו מהחניה ללא נוכחות נהג ברכב.

בסין מערכות כאלה הפכו נפוצות בשנה החולפת, ולא רק ברכבי יוקרה, וגרסאות שלהן בתקינה אירופית יתחילו להגיע לישראל החל מהמחצית השנייה של 2026, בכפוף להשלמת הרגולציה בנושא.

טכנולוגיה נוספת היא "טעינת-על" שיכולה לטעון סוללה ברכב חשמלי שתומך בה ממצב של התרוקנות מוחלטת למצב כמעט מלא, תוך פחות מעשר דקות. BYD ו-GEELY מציגות שורה של דגמים עם סוללות וארכיטקטורה שתומכות בטעינה כזו, לצד תחנות טעינה ממותגות שמאפשרות אותה.

גם עידן ה-AI לרכב הולך ומתקרב במהירות לדגמי היצוא, ויאפשר "לנהל שיחה בשפה טבעית" עם מחשב הרכב, כדי לעקוף את הצורך בתפריטים ולשדרג את חוויית הנהיגה. המגבלה היחידה כרגע בפני היצוא של מערכות כאלה היא אבטחת הנתונים.