שוק הרכב מתעורר אחרי המלחמה: הדגמים החדשים שנוחתים בישראל

חברת דלק מוטורס החלה לשווק השבוע בישראל את הדור החדש של הקרוס-אובר החשמלי ב.מ.וו IX3. הרכב ניצב על פלטפורמה חדשה, שתומכת בטעינה אולטרה-מהירה, ומצוידת בדור חדש של מנועים חשמליים וסוללות מפיתוח עצמי של החברה.

הרכב מושק במספר גרסאות, כולן עם סוללה בקיבולת של כ-109 קילוואט-שעה וטווחי נסיעה של 742 עד 801 ק"מ, בהתאם לדגם, ושני מנועים חשמליים בהספק משולב של 469 כ"ס.

תא הנוסעים עוצב מחדש, ובמרכזו מסך של 17.9 אינץ', ממשק בינה מלאכותית, תצוגה עילית פנורמית ועוד. לכל הדגמים מתלים נשלטים אלקטרונית. המחירים נעים בין כ-490 ל-545 אלף שקל.

ספורט-סאלון מבית אאודי

חברת צ'מפיון השיקה השבוע בישראל את הדור החדש של מכונית הספורט-סאלון אאודי RS5 עם הנעת פלאג-אין מתקדמת. המכונית משלבת מנוע V6 טורבו-בנזין בנפח 2.9 ליטר, מנוע חשמלי חזק וסוללה של 22 קילוואט-שעה, שמאפשרת טווח חשמלי של עד 83 ק"מ. ההספק המשולב עומד כעת על 639 כ"ס, ההנעה היא לכל הגלגלים והרכב מסוגל לזנק מאפס ל-100 קמ"ש ב-3.6 שניות. האבזור התקני כולל בין השאר מתלים נשלטים אלקטרונית, מערך של שלושה מסכים, מושבי ספורט ועוד. המחיר מתחיל בכ-820 אלף שקל.

טסלה ארוכה לשישה נוסעים

חברת טסלה פתחה את ההזמנות בישראל לדגם ה-L הארוך של טסלה Y, שמתוכנן להכיל עד שישה נוסעים בשלוש שורות מושבים. הרכב ארוך בכ-18 סנטימטרים מטסלה Y הרגילה, גבוה ממנה בכ-4.4 ס"מ וניצב על בסיס גלגלים ארוך יותר ב-15 סנטימטרים.

כאשר כל ששת המושבים מאוישים תא המטען יכול להכיל 420 ליטר, וקיפול שתי שורות המושבים האחוריות מפנה נפח של למעלה מ-2,500 ליטר. הרכב מצויד בסוללה של 88 קילוואט-שעה ובשני מנועים בהספק משולב של 462 כ"ס, ומסוגל להשיג טווח של של עד 481 ק"מ ב-WLTP. המחיר בישראל כ-306 אלף שקל.

קומפקטי חשמלי של GAC

ברבעון הבא ינחת בישראל רכב הפנאי הקומפקטי החשמלי החדש של GAC הסיני, שמחליף את ה-UT המיושן הקיים בישראל. הרכב החדש נחשף בתערוכת הרכב במילאנו השבוע. אורכו 4.27 מ' והוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.75 מ'. הוא מצויד במנוע קדמי בהספק 201 כ"ס ובסוללה של 60 קילוואט-שעה עם טווח צפוי של כ-430 ק"מ ב-WLTP. הרכב צפוי להיות מורכב גם באוסטריה, אם כי לישראל הוא יגיע מסין . טרם פורסם מחיר.