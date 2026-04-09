הערכות: עשויים לחלוף חודשים עד לחידוש תובלה ימית סדירה מהמזרח

השיבושים הלוגיסטיים בהובלה הימית מהמזרח לאירופה ולישראל, של כלי רכב בפרט, צפויים להימשך לפחות עוד מספר שבועות עד מספר חודשים. זאת גם אם יושג הסכם קבע בתום השבועיים של הפסקת האש. כך עולה מהערכות שפרסמו גורמים בענף הספנות הבינלאומי ביומיים האחרונים.

בענף מעריכים, כי אפילו אם התנועה במצרי הורמוז תיפתח לאלתר, היא תהיה איטית מאוד, בשל המיקוש שפוזר במים הטריטוריאליים של איראן וחוסר הוודאות של חברות התובלה הימי לגבי הדרישה האיראנית לתשלום "דמי מעבר".

ביומיים האחרונים פרסם רולף יאנסן, יו"ר חברת התובלה הגלובלית האפאג-לויד, הודעה ללקוחות, שלפיה למרות הפסקת האש יימשכו השיבושים בשרשרת האספקה. בהודעה נמסר כי "יהיה זה הוגן להגיד, שהקונפליקט במזרח התיכון עדיין משבש באופן חמור את התובלה הימית ואת שרשרת האספקה".

האפאג מעריכה, כי "גם אם הסכם הפסקת האש יביא לפתיחה 'מלאה' של התנועה בהורמוז, יחלפו בין שישה לשמונה שבועות עד שהיקף התנועה הימי יהיה בקצב דומה לזה של לפני המלחמה".

זאת, בין השאר, מכיוון שבמפרץ עדיין "לכודות" למעלה מ-1,000 ספינות, וקיים נזק משמעותי בנמלים ובתשתיות במדינות המפרץ. על פי חברות הספנות הגדולות הן ממשיכות לסבול מעלויות נוספות של עשרות מיליוני דולרים לשבוע בקווים מהמזרח, שאותם הן נאלצות לגלגל ללקוחות.

גם חברות הספנות להובלת הרכב מהמזרח לאירופה ולאגן הים התיכון עדיין לא חזרו לפעילות סדירה מלאה, ועל פי מספר יבואני רכב בישראל, חלק מהחברות, בעיקר אלה שמובילות רכב מסין, עדיין מסרבות לשריין תאריכים ספציפיים להובלה לישראל.

עד 6,000 כלי רכב חדשים תקועים ביוון

עדיין לא ברור גם מתי יגיעו לישראל בין 4,000 ל-6,000 כלי רכב חדשים, ש"נתקעו" בנמלים ביוון, בשל תקנות החירום האוסרות על אחסון של כלי רכב נוספים בנמלי ישראל.

בנמלים אומרים, כי עדיין אין צפוי לשינוי תקנות החירום. חלק מכלי רכב שנמצאים ביוון כבר מוזמנים על ידי לקוחות בישראל, בעיקר על ידי ציים, ובינתיים הוארכו חוזי ליסינג לכלי רכב שאמורים היו להימסר.

משרד התחבורה מעכב את חידוש רישיונות יבוא הרכב והיבואנים מתרחבים לתחום המשכנתאות

משרד התחבורה ממשיך לעכב את חידוש רישיונות היבוא של מותגי רכב קיימים של יבואני רכב, ללא קשר להמלצות רשות התחרות. כך עולה מדיווחים של יבואנית הרכב הציבורית קרסו מוטורס.

בדוח השנתי של החברה נמסר, כי היא טרם קיבלה עד כה תשובה ממשרד התחבורה על הארכת הזיכיון של צ'רי, מוביל המכירות של הקבוצה, וזאת למרות שרשות התחרות פרסמה בפברואר המלצה להאריך את הזיכיון בשנה. הזיכיון אמור לפקוע בסוף אפריל, אלא אם יחודש.

מפעל של יצרנית הרכב צ'רי בווהו, סין / צילום: Reuters, Xiao Benxiang/VCG

עוד נמסר בדוח, כי רישיון היבוא של המותג XPENG של הקבוצה אמור להתחדש בסוף יוני השנה, "ובכוונת החברה לפעול מול משרד התחבורה לחידוש רישיון היבוא הישיר".

מעכב שורה של רישיונות

משרד התחבורה מעכב עוד שורה של חידושי רישיונות יבוא ליבואני רכב בישראל, חלקם משמעותיים מאוד, בנימוק של המתנה לתוצאות המלצת הוועדה להרחבת התחרות בענף הרכב. על פי הודעה קודמת של המשרד, החלטות בנושא היו אמורות להתקבל באפריל, אולם הן נדחו ככל הנראה בשל המלחמה.

נכנסת למשכנתאות לדיור

מהמצגת למשקיעים של פריזבי (קרסו מוטורס) עולה כי החברה צפויה להיכנס בקרוב לתחום המשכנתאות לדיור, כחלק מהרחבת הפעילות הפיננסית שלה למימון חוץ-בנקאי. החברה מסרה במצגת, כי "המהלך מסמן את כניסת הקבוצה לתחום מימון הנדל"ן והשירותים הפיננסיים ללקוחות פרטיים ועסקיים...". מועד התחלת הפעילות הוא אפריל 2026.

הסינים מסמנים את טויוטה כמטרה: יחשפו החודש בסין דגמים היברידיים חדשים

אחרי שהיצרנים הסינים דחקו מהשוק את יצרני הרכב החשמלי ורכבי הפלאג-אין המערביים, נערכים כיום הסינים לכבוש גם את השוק הגלובלי של כלי רכב היברידיים "רגילים", ולקרוא תיגר על ההגמוניה של טויוטה בתחום.

ההשקעה בטכנולוגיה נובעת בין השאר מהביקוש הגדל לכלי רכב היברידיים חסכוניים, אבל קלי משקל יחסית לרכבי פלאג-אין, ובשל הרצון להקטין את התלות במחירי הסוללות, שנמצאים במגמת עליה חדה.

דגמי הרכב ההיברידיים החדשים צפויים להיות זולים משמעותית מדגמים דומים עם הנעת פלאג-אין של אותם יצרנים, ועל פי הערכות, טווח המחירים בסין ינוע בין כ-17 ל-23 אלף דולר לצרכן.

מנוע סיני היברידי חדש / צילום: יחצ

בתערוכת הרכב של בייג'ין, שתיערך החודש, יציגו לפחות שלושה יצרני רכב סינים דגמים עם מנועים היברידיים חדשים כאלה, שפותחו עצמאית, וחלקם יגיעו לאירופה ולישראל כבר לקראת סוף השנה או בתחילת השנה הבאה.

בין השאר חשפה שנגאן מנוע היברידי חדש פרי פיתוחה, שפועל עם הזרקת בנזין בלחץ גבוה במיוחד. לטענת החברה, כשהמנוע מותקן בדגם SUV משפחתי פופולרי, הוא אמור להחזיר כ-50 ק"מ לליטר בתקן הסיני, כמעט פי שניים מהמנועים המקבילים של טויוטה.

גם קבוצת ג'ילי וקבוצת צ'רי צפויות להציג בתערוכה דגמים עם מנועים היברידיים חדשים בטכנולוגיה מתקדמת, על בסיס מנועי 2 ליטר בנזין. צ'רי תציג גרסה היברידית שעושה שימוש בסוללה גדולה יחסית לרכב היברידי, של כ-5 קילוואט-שעה, מעין "דרגת ביניים" בין הנעה היברידית רגילה לפלאג-אין.