בקרוב בישראל: לטעון את הרכב שתי דקות ולנסוע מאות קילומטרים

יצרניות הרכב הסיניות צפויות להעלות בחודשים הקרובים את הרף התחרותי בפלח הרכב החשמלי בישראל במדרגה נוספת, באמצעות טכנולוגיות "טעינת-על", שמאפשרות לטעון סוללה באופן מלא תוך דקות ספורות. עיקר הפעילות בגזרה הזו מתבצעת כיום על ידי BYD, שהכריזה החודש בסין על מיזם גלובלי תחת שם המותג "פלאש".

המיזם משלב שני מרכיבים משלימים. הראשון הוא הקמת רשת מטענים ציבוריים בקצב טעינה של עד כ-1.5 מגוואט, כמעט פי עשרה מהיר יותר מקצב הטעינה הממוצע בעמדות המהירות בישראל ופי שלושה יותר מהקצב הנוכחי המרבי של המטענים המהירים החדשים של טסלה, שהוצבו בישראל.

המרכיב השני הוא השקת סדרה של דגמי רכב חדשים ומחודשים עם הנעה חשמלית ופלאג-אין, שמצוידים בסוללות דור 2. דגמים אלה תוכננו לתמוך בטעינת "פלאש", ללא התחממות או תופעות לוואי אחרות, לאורך זמן.

פחות מזמן של תדלוק

על פי נתוני החברה סוללה כזו יכול להיטען ממצב של 10% טעינה ל-97% בתוך פחות מעשר דקות, או להוסיף טווח של מאות קילומטרים בשתי דקות. זהו זמן מקביל או קצר יותר מתדלוק רכב בנזין ממוצע בתחנות דלק.

חברת BYD הודיעה בימים האחרונים כי בכוונתה לפרוס באירופה רשת של כ-3,000 מטענים כאלה כבר ברבעון האחרון של 2026, ומקורות בסין מסרו השבוע כי ישראל צפויה להיכלל בגל הראשון של ההשקה האירופית.

התחנות עצמן אינן דורשות תשתית יוצאת דופן של רשת החשמל בהשוואה לתחנות ציבוריות מקובלות, מכיוון שהן משתמשות במתקני אגירה, שנטענים בהדרגתיות בכל רשת קיימת. התחנות יכולות לטעון גם כלי רכב חשמליים "רגילים" בקצב מהיר, ש"מתחלק" בין מספר רב של כלי רכב בו-זמנית.

דגמי הרכב, שתומכים בטכנולוגיה הפלאש ויגיעו לישראל בחודשים הקרובים, כוללים בין השאר קרוס-אובר גדול מעט מ-SEAL U, ואת דגמי מותג הפרימיום DENZA של BYD, שצפויים להיות מושקים בישראל בתחילת 2027.

השבוע הציגה החברה בסין גם את הדור החדש של הקרוס-אובר הפופולרי ATTO3 עם תמיכה בטעינה כזו, אך לא ברור האם ומתי הוא יגיע לישראל. החברה הסינית מציינת כי סוללות הדור החדש לא צפוי לייקר משמעותית, אם בכלל, את מחירם של כלי הרכב שבהם הן יותקנו.

עדיין לא ברור כיצד מתכוונת החברה להשיק את מיזם ה-FLSAH בישראל, ולפי הערכות, לאחר שלב הפיילוט, שצפוי להתחיל בקרוב, המטענים הראשונים יוקמו במתחמים שזקוקים לטעינה מהירה תכופה, דוגמת ציים לוגיסטיים, מוניות וכלי רכב שיתופיים של UBER, שעימה יש ל-BYD חוזה לשיתוף פעולה בינלאומי. לחלופין ייתכן שהם יוטמעו ברשתות הטעינה הארציות שבבעלות השותפות ליבוא BYD.

מ־10% ל־80% ב־5 דקות

גם קבוצת GEELY הסינית המתחרה מתכוונת להתחיל השנה במיזם דומה, שאותו חשפה השבוע בסין. המיזם, שישרת בשלב הראשון את מותגי הפרימיום לינק אנד קו ו-ZEEKR , משלב מטענים חדשים בקצב של עד 1.1 מגוואט וסוללות מדור חדש, שיותקנו בשורה של דגמי מפתח.

על פי נתוני היצרנית, בתנאי אמת ניתן לטעון סוללה ברכב שתומך בטעינה כזו בתוך כ-5 דקות בלבד מ-10% ל-80%, ובתוך פחות מ-9 דקות לטעינה מלאה - מהר מעט יותר מהטכנולוגיה של BYD. דגם ראשון שתומך בטכנולוגיה יושק בסין כבר החודש, ויגיע לאירופה ולישראל במחצית הראשונה של 2027.

גם טסלה מפעילה בישראל זה מספר חודשים "פיילוט" של תחנות טעינת-העל החדשות שלה, המכונות V4, שמתוכננות לתמוך בקצב טעינה תיאורטי של עד 1.2 ג'יגוואט. בשלב הראשון התחנות של טסלה "מפזרות" את הטעינה בין מספר כלי רכב בקצב מרבי של עד 250 קילוואט לאחד.

השבוע החלה גם רשת תחנות הדלק של פז להציב עמדות עם קצב תיאורטי של עד 400 קילוואט.