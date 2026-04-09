המיליארדר הסיני ששוק הרכב החשמלי בארה"ב אבוד בלעדיו

אמ;לק רובין זנג, מייסד CATL, בנה את יצרנית הסוללות הגדולה בעולם, ששולטת בכשליש משוק הרכב החשמלי. מגבלות פוליטיות במסגרת מלחמת הסחר מונעות ממנו להקים מפעל בארה"ב, אך הוא בטוח שהיצרניות שם לא יוכלו להסתדר בלי החברה שלו. טכנולוגיית ה‑LFP שלו זולה בפער ניכר מהאלטרנטיבות ומאפשרת לייצר רכבים חשמליים במחיר נגיש - ויצרניות כמו פורד, GM וטסלה כבר תלויות בה.

בבניין מטה, שנראה כמו תא סוללה ענק, המיליארדר העומד בראש חברת הסוללות הגדולה בעולם משוכנע שהאמריקאים בסופו של דבר יתדפקו על דלתו.

בשנים האחרונות וושינגטון מסננת את רובין זנג, האיש הרביעי בעושרו בסין. מבחינת הממשל האמריקאי יצרנית הסוללות הסינית CATL היא איום גיאופוליטי שיש להתגונן מפניו באמצעות מכסים והגבלות מטעמי ביטחון לאומי.

ולמרות זאת, היא צמחה והפכה ליצרנית הגדולה בעולם של סוללות לכלי רכב חשמליים, הודות לטכנולוגיה שלה ולעלויות הנמוכות. בשנה שעברה היא רשמה רווחי שיא של יותר מ־10 מיליארד דולר, ולפי הערכות, הסוללות שלה נמצאות באחד מכל שלושה כלי רכב חשמליים ברחבי העולם.

וכל זאת אפילו בלי השוק האמריקאי, שמפגר אחרי סין ואירופה באימוץ כלי רכב חשמליים, ונוכחותה של CATL בו מוגבלת.

זנג, שזה עתה חגג 58, סבור שהמצב הזה זמני, ששוק כלי הרכב החשמליים בארה"ב יישאר קטן "למשך כמה שנים, אבל אחרי זה הוא יהיה חייב לנסוק, כי זו המגמה, זה העתיד", אמר בראיון. בניית העתיד הזה בלי CATL, הוא אמר, "היא קשה ויקרה מדי".

רובין זנג (58) אישי: נשוי, גר במחוז פוג'יין שבדרום סין

מקצועי: מייסד ומנכ"ל ענקית הסוללות לרכב החשמלי CATL

עוד משהו: הונו מוערך ב-60 מיליארד דולר

ראיות לכך יש אפילו בקיפאון הנוכחי של שוק הרכב החשמלי באמריקה.

פורד נפרדה לאחרונה מקבוצת SK הדרום־קוריאנית כשותפתה למיזמי סוללות, ובמקום זאת מתמקדת בתוכניתה לבנות סוללות שתכננה CATL במפעל בעלות של 3 מיליארד דולר במישיגן. היא משלמת עבור רישוי הקניין הרוחני של החברה הסינית, פתרון עוקף שארה"ב מאפשרת בשעה שהיא מציבה מחסומים משפטיים ופוליטיים כדי למנוע מ־CATL להקים מפעלים משלה.

תחנת החלפת סוללות של CATL. חברות כמו פורד, טסלה וג'נרל מוטורס מסמתכות עליה / צילום: ap, Ng Han Guan

ג'נרל מוטורס עומדת לייבא מ־CATL סוללות שיוצרו בסין ולהתקין אותן בשברולט בולט החדשה שלה. גם זה חוקי, אך במחיר של ספיגת מכס של 60%. ענקית הרכב מוכרת את הבולט לשנת דגם אחת בלבד, בשעה שהיא מגבשת תוכניות ארוכות טווח. במקביל שני מפעלי הסוללות בארה"ב שג'נרל מוטורס השקיעה מיליארדי דולרים בבנייתם עומדים ללא שימוש. הם אינם מסוגלים לייצר את הסוללות הזולות שלהן זקוקה יצרנית הרכב עבור המכונית, שמחירה 30 אלף דולר.

טסלה משתמשת בטכנולוגיה של CATL במפעל סוללות בנבדה, שמייצר מערכות אגירת אנרגיה - פעילות שרושמת צמיחה חזקה, בזמן שעסקי הליבה של יצרנית הרכבים החשמליים בנסיגה.

מבקריה של סין טוענים כי הטמעת יצרנית סוללות סינית בשרשרת האספקה האמריקאית תהפוך את ארה"ב לפגיעה אף יותר ללחץ כלכלי מצד בייג'ינג, ותפגע בסיכוי של חברות סוללות אמריקאיות להדביק את הפער.

רבים מטילים ספק באפשרות שארה"ב תקבל בברכה נוכחות מלאה של זנג ושל CATL בשנים הקרובות. בשנה שעברה הפנטגון הציב את יצרנית הסוללות ברשימת החברות שעובדות עם הצבא הסיני, תיאור שלדברי החברה שגוי.

"בטווח הקצר יהיה זה צעד אחד רחוק מדי, מבחינה פוליטית, לבצע תפנית של 180 מעלות במדיניות באופן שיאפשר לחברות סיניות להשקיע בחופשיות רבה יותר בארה"ב, במיוחד בתעשיות רגישות", אמר ויליאם זריט, יועץ בכיר בחברת הייעוץ העסקי כהן גרופ ויו"ר לשעבר של לשכת המסחר האמריקאית בסין.

התומכים בשיתוף הפעולה עם CATL אומרים שהחברה אוחזת במפתח לסוללות זולות יותר ולמכוניות חשמליות שהן בהישג יד. בלעדיה, הם סבורים, ייתכן שארה"ב לעולם לא תדביק את הפער מול סין.

יותר מ-21 אלף מהנדסים

מה שהניע את צמיחת החברה היה הימור טכנולוגי אחד של זנג.

חברות אחרות השקיעו עשרות מיליארדי דולרים בבניית מפעלים בארה"ב לייצור סוללות יוני ליתיום שמכילות את המתכות היקרות ניקל וקובלט. אלא ש־CATL, שנודעה בעבר בשם Contemporary Amperex Technology, הימרה על סוללות העושות במקום זאת שימוש בברזל, שהוא זול יותר. התברר שהטכנולוגיה מציעה ביצועים כמעט שווים תמורת פחות כסף.

בבסיס הייצור ג'יאוצ'נג ליד משרדו של זנג החברה מפעילה 12 קווי ייצור של תאי סוללות. זה עסק שהותאם לסין של ימינו, שבה יש מחסור בעובדי מפעלים.

יריעות נחושת ואלומיניום עוברות דרך מכונות שמצפות אותן בתרחיף אלקטרודות. מכונות ליפוף גדולות מגלגלות את היריעות המצופות, ולאחר מכן מכונת לחיצה של 20 טונות דוחסת אותן בחוזקה. זרועות רובוטיות מרתכות את רכיבי תאי הסוללה. מדי פעם עובדים לבושי לבן בכובעים ובמסכות בודקים את התהליך, לצד טכנולוגיית בינה מלאכותית המשמשת לבקרת איכות.

החברה מעסיקה יותר מ־21 אלף מהנדסים ופיתחה מומחיות באלקטרוכימיה, שלדברי זנג אינה קיימת בארה"ב. "כולם שם הולכים לשבבים, תוכנה, בינה מלאכותית, כי זה מכניס הרבה כסף", אמר. סוללות נחשבות ל"תעשייה לא חכמה במיוחד בארה"ב", הוסיף.

CATL, שנוסדה לפני 15 שנה בלבד, נהנתה במחצית השנייה של העשור הקודם מסובסידיות שהעניקה סין ליצרניות רכב חשמלי מקומיות שהשתמשו בסוללות מספקים מאושרים. היא גם קיבלה כספי ממשלה באופן ישיר - יותר מ־500 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2024 לבדה, לפי דוחות שפרסמה. מבין החברות הנסחרות בבורסות סין, רק חברת הפטרוכימיה הממשלתית Sinopec קיבלה יותר, לפי חברת הנתונים הפיננסים Wind.

האם המתחרות יצליחו?

הכימיה מבוססות הברזל של הסוללות, הנקראת ליתיום פרופוספט (LFP), עולה עד 30% פחות לקילו־ואט לשעה בהשוואה לסוללות ניקל־מנגן־קובלט, הסוג שחברות דרום־קוריאניות ויפניות מייצרות בדרך כלל, לדברי מומחים בתעשייה.

בשנה שעברה CATL פיתחה סוללת LFP עם טווח נסיעה של 800 ק"מ, שניתן להטעין לשימוש של עד 510 ק"מ בחמש דקות בלבד.

הטכנולוגיה שלה היא הסיבה שפורד בחרה בה לשיתוף הפעולה במפעל במישיגן, אמרה ליסה דרייק, בכירה בפורד העוסקת בפרויקט, בשנה שעברה. "כנראה היה לוקח לנו עשור להדביק את הפער ולהשיג טכנולוגיית LFP משלנו". היא ציינה בצער שסוללות LFP הומצאו בארה"ב, אך חברות סיניות כמו CATL הן שגילו כיצד להפוך אותן לאפשרות מעשית לשימוש במכוניות. "פשוט לא מסחרנו את הטכנולוגיה הזאת", היא אמרה.

לאחרונה, כאשר פורד הפסיקה את ייצור הסוללות לכלי רכב חשמליים במפעל חדש בקנטקי, היא פנתה שוב ל־CATL. פורד מתכננת כעת לייצר שם סוללות נייחות בקנה מידה תעשייתי, באמצעות הטכנולוגיה שלה.

יצרניות סוללות מחוץ לסין ממהרות לנסות להדביק את הפער. בימים האחרונים LG Energy Solution הקוריאנית הודיעה כי תייצר סוללות LFP עבור עסקי אגירת האנרגיה של טסלה במפעל חדש במישיגן. LG וג'נרל מוטורס הוסיפו כי הן משפצות מפעל סוללות לרכבים חשמליים בטנסי, כדי לייצר אנרגיה בקנה מידה של רשתות חשמל.

ההימור הבא של CATL הוא סוללות יוני נתרן, העשויות מתרכובת נתרן המופקת ממלח שולחן. מלח זול בהרבה מליתיום, והסוללה אף פועלת טוב יותר במזג אוויר קר מאוד, אם כי היא מכילה פחות אנרגיה בנפח נתון. יצרנית הרכב הסינית צ'אנגן צפויה להתחיל למכור רכב חשמלי עם סוללת יוני נתרן של CATL באמצע 2026.

פורד וג'נרל מוטורס זקוקות אמנם לטכנולוגיית הסוללות שלה, אך שתי יצרניות הרכב עובדות גם על סוג חדש של סוללה שישחרר אותן מהתלות בענקית הסינית. "אם רק נעשה LFP כמו שהסינים הולכים לעשות, לא ננצח", אמר קורט קלטיי, ראש מחלקת הסוללות של ג'נרל מוטורס, בכנס באוקטובר. "אנחנו צריכים חדשנות".

הפגישה עם שי ג'ינפינג

בסין זנג הוא גיבור טכנולוגיה לאומי, ובשנה שעברה הוזמן לפגוש את המנהיג שי ג'ינפינג. בחודש שעבר הוא היה בבייג'ינג והשתתף באירוע הפוליטי השנתי הגדול ביותר של סין כחבר בגוף מייעץ. "נמכור את המוצרים הסיניים שלנו ברחבי העולם, ובמקביל נקדם את הטכנולוגיה והסטנדרטים שלנו", אמר לכתבים בהיכל הגדול של העם בבייג'ינג.

עבור זנג משמעות הדבר היא לא רק לשרת רכבים חשמליים בסיסיים במחירים נמוכים, אלא גם לספק את הטכנולוגיה המתקדמת ש־CATL יכולה להציע למכוניות יוקרתיות. האמריקאים זקוקים לנו, אמר זנג, משום שאנחנו יכולים לספק את הטכנולוגיה העדכנית ביותר תוך שמירה על עלויות נמוכות. "לייצור מוצרי היוקרה קשה מאוד להסתדר בלי CATL", אמר.

זנג ציין שמוניות אוטונומיות, שעשויות להיות הדבר הגדול הבא בתעשייה, הן כמעט תמיד חשמליות. אם אמריקאים ינטשו את כלי הרכב החשמליים, הוא אמר, "אז אתם תישארו מאחור בתחום הנהיגה האוטונומית".

לעת עתה הוא אומר שאינו יכול לבנות מפעל משלו בארה"ב. "אני מוכן להשקיע שם, אבל הבעיה היא שבחלק מהמדינות חברה סינית לא יכולה אפילו לקנות קרקע", ציין בהתייחסו להגבלות בטקסס ובמקומות אחרים.

ובכל זאת, הוא צופה הפשרה והקלות בעתיד. "אולי עד שנת 2028 זה ישתנה, כי קשרים עסקיים הם תמיד חזקים וארוכי טווח יותר מאשר פוליטיקאים".