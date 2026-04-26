היכונו לשלם יותר על המכונית: הגזירות שבוחנים באוצר

האוצר בוחן שורה של מהלכים להרחבת גביית המס מתחום הרכב בסוף השנה הנוכחית. זאת, במסגרת עבודת מטה שמטרתה לצמצם את הגירעון התקציבי בעקבות המלחמה. התוכניות שעל השולחן כוללות מהלכים שכבר אושרו בעבר עקרונית, ואף קודמו מעשית, אולם יישומם הוקפא או נדחה בלחץ פוליטי. ביניהם צמצום הטבות המס על כלי רכב "ירוקים", והטלת מס נסועה ואגרת גודש.

אם יאושרו המהלכים בנוהל מזורז לפני סוף השנה, כמתוכנן, הם צפויים להזרים עד כ-3 מיליארד שקלים לקופת האוצר כבר בשנת 2027.

● שוק הרכב מתעורר אחרי המלחמה: הדגמים החדשים שנוחתים בישראל

● "עומסי התנועה ימשיכו לגדול": הפקקים חזרו, במיוחד בכבישים האלה

המהלך הראשון, שכבר אושר והוטמע בתקציב החדש, הוא ביטול הטבת מס הקנייה על רכב חשמלי החל מתחילת 2027, תוך השוואתו לזה של רכבי בנזין ופלאג-אין. על פי התקציב שאושר, בתחילת 2027 אמור מס הקנייה על רכב חשמלי לעלות מ-48%, עם תקרת הטבה שקלית של 22 אלף שקל כיום, למס קנייה מלא, של 83%. המהלך צפוי להזרים לקופת האוצר מאות מיליוני שקלים ב-2027.

מס נסועה בנוהל מזורז

הבא בתור בסדרי העדיפויות הוא יישום בנוהל מזורז של מס הנסועה על כלי רכב חשמלי ורכבי פלאג-אין החל מתחילת 2027. מס הנסועה, בגובה של כ-15 אגורות לקילומטר, אושר כבר לפני כשנתיים בחוק ההסדרים, ואמור היה להיכנס לתוקף בתחילת 2026. ואולם, בסוף 2025 הוא נגנז באופן לא רשמי, בשל התנגדות שר האוצר.

מס הנסועה אמור להכניס 1.2 עד 1.5 מיליארד שקל בשנה הראשונה, עם צפי ליותר מ-3.2 מיליארד שקל בשנה עד סוף העשור. גורם באוצר אמר לגלובס, כי "הצורך במס נסועה התחדד משמעותית בעקבות הזינוק האחרון במחירי הדלק, שהגדיל דרמטית את הפער בין העלות לק"מ נסיעה של כלי רכב חשמליים לזו של רכבי בנזין. כלי רכב חשמליים כמעט לא משלמים מס על העלויות החיצוניות שלהם, כמו תרומה לגודש ולפגיעה בתשתיות הכבישים. הפער המתרחב מעודד כיום נסועת-יתר משמעותית ברכב חשמלי".

מהלך המיסוי השלישי, שמועמד להיות מקודם "במסלול מהיר" בתחילת 2027, הוא אגרת הגודש. זו תוטל על כל כלי הרכב הנכנסים לערים הגדולות ויוצאים מהן, בשעות העומס. המהלך מנוהל לאחרונה "על אש קטנה", בשל התנגדות פוליטית, בעיקר מצד שרת התחבורה. ואולם, מקורות באוצר אומרים כי הוא נמצא "בשלב מבצעי מתקדם" על ידי הזכיין שנבחר, כך שניתן לישם אותו כבר בתחילת 2027.

בשלב הראשון תיגבה אגרת הגודש מכלי רכב בגוש דן עם תעריף של עד כ-37.5 שקל ליום, בהתאם לשעות הנסיעה ואזור הנסיעה, והיא אמורה להכניס לאוצר כ-1.25 עד 1.4 מיליארד שקל. התוכנית המקורית הייתה להקצות את ההכנסות הצפויות בלעדית למימון פרויקטים של תחבורה ציבורית ומטרו. ואולם, באוצר מעריכים כי ייתכן שחלק מההכנסות יופנו כעת לסגירת הגירעון בסעיפי תקציב אחרים.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה, כי הוא "בוחן בכל עת צעדים שונים על מנת לשפר את התחבורה במדינה והתחבורה הציבורית בפרט, לרבות צעדים לצמצום הגודש בכבישים".

יצרני רכבי היוקרה הגרמניים ממשיכים את התנופה החשמלית

חברת מרצדס הציגה השבוע את C קלאס החדשה, שעברה שינוי עיצוב מקיף. ממדיה צמחו משמעותית עם אורך של 4.88 מ', ובסיס גלגלים באורך 2.96 מ', עשרה סנטימטרים כמעט יותר מהדגם היוצא. לרכב יש תא נוסעים "דיגיטלי" עתידני, ובשלב הראשון הוצגה מערכת הנעה עם שני מנועים בהספק משולב של 485 כ"ס, וסוללה בקיבולת 94.5 קילוואט-שעה, עם טווח נסיעה של עד 760 ק"מ. הרכב צפוי להגיע לישראל באוגוסט, והמחיר עדיין לא ידוע.

ב.מ.וו סדרה 7

ב.מ.וו חשפה השבוע את ספינת הדגל המחודשת שלה, סדרה 7, שכוללת גרסאות חשמליות משודרגות מאוד. המכונית עברה שינוי עיצוב מקיף בחרטום ובזנב, וקיבלה תא נוסעים בעיצוב חדש לגמרי, כולל מערך תצוגה חדש, עם מסך מרכזי נייד ומערכת פיקוד חדשה. שלוש הגרסאות החשמליות, שמכונות I7, מגיעות עם הספקים שבין 455 ל-680 כ"ס, וטווח נסיעה של 686 עד 728 ק"מ, בהתאם לגרסה. המחירים באירופה צפויים להתחיל בכ-121 אלף דולר.

פולקסווגן ID.3

פולקסווגן הציגה השבוע את הדור החדש של המשפחתית ID.3, שעבר שינוי מקיף אך הוזל לעומת הדור הקודם. המכונית שמרה על ממדים קומפקטיים, אולם בסיס הגלגלים שלה כעת 2.77 מ', תוספת משמעותית. גם תא המטען גדל משמעותית.

המכונית תוצע עם מספר תצורות הנעה, בהספק של עד 231 כ"ס, ועם סוללות בקיבולת של עד 84 קילוואט-שעה וטווח של עד 630 ק"מ ב-WLTP.

המחירים הראשוניים, שפורסמו באירופה, נמוכים בקרוב ל-10% ממחירי הגרסאות היוצאות, ונעים בגרמניה בין כ-34 אלף אירו ל-44 אלף אירו. עדיין לא ידוע מועד היבוא שלה.