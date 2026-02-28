המרחב האווירי בישראל נסגר בעקבות פתיחת מתקפת המנע וההתפתחויות הביטחוניות, ונכון לעכשיו הסגירה מוגדרת עד יום שני. עם זאת, חברות התעופה הזרות כבר מתחילות להגיב בביטולים ארוכי טווח יותר ממועד הסגירה הנוכחי, וחלקן משהות פעילות לפרקי זמן ממושכים מעבר ל־48 השעות הראשונות. כך, קבוצת לופהטנזה וחברת התעופה וויזאייר הודיעו שיבטלו טיסות עד ה-7.3 כולל.

נכון לשעה זו, ה־EASA - רשות הבטיחות בתעופה של האיחוד האירופי - וה־FAA - רשות התעופה הפדרלית של ארה״ב - טרם פרסמו NOTAM ייעודי נגד טיסות לישראל. NOTAM (Notice to Airmen) הוא מסמך רשמי שמפרסמות רשויות תעופה ובו התרעה מקצועית על סיכון, הגבלה או שינוי במרחב האווירי. אם אחד מהגופים הללו יפרסם NOTAM מחמיר או הנחיה מגבילה, ייתכן שנראה גל ביטולים רחב אף יותר מצד חברות תעופה אירופיות ואמריקאיות.

בחברות שטרם הודיעו רשמית על הארכת ביטולים, הטיסות מבוטלות לעת עתה בשל סגירת המרחב האווירי בישראל, ובמקביל נבחנת האפשרות להאריך את ההשעיה מעבר ל־48 השעות הקרובות - בהתאם להתפתחויות הביטחוניות ולהערכות הסיכונים.

ביטולי טיסות עדכניים לפי חברות תעופה:

עד יום שני - כלל חברות התעופה לא יפעילו טיסות לישראל

אל על - עד ה-1.3 כולל

ישראייר- עד ה-2.3 בשעה 10:00

ארקיע- עד ה1.3 כולל

וויזאייר- עד ה-7.3 כולל

קבוצת לופטהנזה (לופטהנזה, SWISS, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס) עד ה-7.3 כולל