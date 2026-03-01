הנסיך המפתיע שתמך ומה השתנה בשישי: מאחורי התקיפה באיראן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1מאחורי ההחלטה של טראמפ לפתוח במלחמה נגד איראן

ההחלטה הסופית לפתוח במלחמה נגד איראן התקבלה על ידי הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ רק בימים האחרונים, בלחץ מסוים של שליחיו למשא ומתן - ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף; כך מדווחת סוכנות הידיעות בלומברג, על סמך שיחות עם בכירים בבית הלבן ומי שהיו מעורבים במאמצים הדיפלומטיים של השבועות האחרונים.

לפי הדיווח, קושנר וויטקוף "שידרו" לנשיא ביום חמישי כי המשא ומתן עם איראן מוצה, ואחרי 16 שעות בשוויץ הם החליטו לחזור הביתה. עד אז, טראמפ החליט לשגר את הכוח הצבאי לאזור במטרה "להרתיע" את האיראנים ולכופף את ידם להתפשר. "אבל לא שמענו מהם את מלות הקסם: 'לעולם לא יהיה לנו נשק גרעיני'", אמרו גורמים בבית הלבן. בשלב זה, המתווך העומאני טס בדחיפות בבוקר יום שישי לוושינגטון, מתוך הבנה כי מלחמה נמצאת בפתח, ונפגש עם סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, הידוע כמי שתומך בהימנעות אמריקאית ממלחמות זרות. הצעד עורר זעם בבית הלבן ונתפס כעקיפת סמכות.

במקביל, מקורות בבית הלבן אמרו כי הישראלים הם אלו שדחפו את טראמפ לפעולה, על ידי אספקת מודיעין מרתיע לגבי הכוונות של טהרן, וכי קושנר ו-וויטקוף קיבלו עצה ידידותית מהאמריקאים "לא להסתמך יותר מדי על המסקנות הישראליות". ביום שישי, אחרי שטראמפ סיים ביקור בטקסס ושב לוושינגטון הסתמן כי הפור נפל. שר החוץ מרקו רוביו עידכן בכירים בקונגרס כי מלחמה נגד איראן הפכה לאפשרות המובילה.

2בוושינגטון מדווחים: נסיך הכתר הסעודי דחף את טראמפ למלחמה

סוגיית הפתיחה במלחמה נגד איראן מעסיקה גם את הוושינטון פוסט האמריקאי, שתולה את ההחלטה בלחץ משותף - "ונדיר מבחינה היסטורית" - של סעודיה ושל ישראל. בהקשר הסעודי, העיתון מדווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן "ביצע כמה שיחות טלפון פרטיות בחודש האחרון לטראמפ, שבהן הוא צידד בהתקפה אמריקאית". זאת, למרות שבאופן פומבי הוא והממלכה הסעודית טענו באופן עקבי כי הם תומכים בפתרון דיפלומטי. זאת, בנוסף ללחץ הבלתי-פוסק מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף ולשים קץ לאיום ההיסטורי על ישראל.

העיתון מדווח כי סעודיה תמכה לכאורה בפתרון מוסדר. במהלך השיחות בין ארה"ב לאיראן, למשל, ואחרי שיחה בין יורש העצר לנשיא האיראני, הסעודים אף הוציאו הודעה לפיה לא ירשו לאף כוח זר להשתמש במרחב האווירי של המדינה כחלק ממתקפה על איראן. "אבל בשיחות הפרטיות שלו, יורש העצר העריך כי איראן רק תהפוך חזקה ונועזת יותר אם ארה"ב לא תפעל כעת", נכתב בדיווח, המסתמך על ארבעה מקורות אנונימיים בממשל טראמפ. מי שתמך בעמדה היה גם אחיו של יורש העצר, שר ההגנה הסעודי חאליד בן סלמאן. הוא נפגש עם בכירים במשרד ההגנה האמריקאי בינואר והזהיר מההשלכות של ויתור לאיראן ואי-תקיפה במועד הנוכחי.

3בבריטניה תוהים: מי יכול להחליף את האייטולה חמינאי?

חיסולו של האייטולה עלי חמינאי עמד במרכז הסיקור הבריטי של הנעשה באיראן ביממה האחרונה. רוב כלי התקשורת, במיוחד מהצד השמרני של המפה הפוליטית, בירכו על כך ש"האייטולה נהרג בבליץ ישראל ואמריקאי", כפי שהגדיר זאת הסנדיי טיימס. העיתון ציטט את טראמפ שאמר כי "אחד האנשים הרשעים ביותר בעולם מת". גם הסאן הציב את תמונתו על השער עם הכיתוב "האייטולה מת". האובזרוור (מהדורת יום ראשון של הגרדיאן, א"א) הציג שער כפול שניתח את "הריגת האייטולה", עם תמונות מהמתחם של המנהיג האיראני שהופצץ, ניסיונות חילוץ באזור ותגובות של אזרחים איראנים. הטלגרף כתב כי "חמינאי נמצא מת בהריסות".

כמה משערי העיתונים הבריטיים הבוקר (מהדורות יום ראשון). הכותרת הטובה ביותר שראיתי לא מופיעה כאן. היא היתה ב"טלגרף": "המשטר הרשע ביותר בעולם הולך לקרוס - ולבריטניה אין שום קשר לזה". מדבר על ההימנעות של בריטניה מכל מעורבות במלחמה הנוכחית והדיבורים של סטארמר על החוק הבינלאומי. pic.twitter.com/SxVEizvlPs - אסף אוני, ברלין (@AssafUni) March 1, 2026



לצד זאת, אחת השאלות המרכזיות שנדונו בממלכה המאוחדת - שלה חשבון פתוח ועימותים רבים מול איראן בעשורים האחרונים - היא מי יחליף את חמינאי. לפי הדיילי מייל, בנו מויטבה חמינאי, בן 55, נחשב למועמד אפשרי, אך הוא מעולם לא כיהן בתפקיד ממשלתי. "התסריט האפשרי ביותר הוא שצמרת משמרות המהפכה תקח את השלטון", אמרה לעיתון מומחית לאיראן. במצב כזה, הוסיפה, איראן עשויה להפוך לדיקטטורה צבאית, אפילו ללא העמדת פנים כי האיסלאם הוא זה שמוביל את שיקולי המדינה.

לפי הדיווחים, חמינאי ציין שלושה יורשים בשמם, אך השמות לא נחשפו. העיתון העלה את האפשרות שמשמרות המהפכה ימנו את דובר הפרלמנט מוחמד חליבאף, שנחשב מקורב לבנו של חמינאי. מבחינה פורמלית, הדיונים על היורש של חמינאי אמורים להתנהל במועצת חכמים בת 88 חברים, שכל דיוניה חשאיים. לפי דיווחים מאיראן, עד למינוי יורש תנהל את איראן ועדה של שלושה בכירים: הנשיא, ראש מערכת המשפט וחבר במועצת שומרי החוקה.

