פרטים חדשים נחשפים: כך גילתה ארה"ב היכן נמצא חמינאי

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● הטיסה הדחופה והזעם בבית הלבן: כך קיבל טראמפ את ההחלטה לצאת למלחמה

● "סוף עידן היציבות והשקט": מדינות המפרץ סופגות נזקים של מיליארדי דולרים

1ה-CIA איתר את מיקום חמינאי, ישראל שינתה תזמון ותקפה

חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, התאפשר לאחר חודשים ארוכים של איסוף מודיעין אמריקאי אינטנסיבי, כך עולה מתחקיר מקיף שפורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, ה־CIA עקב אחר דפוסי התנועה, שגרת האבטחה ואמצעי התקשורת של חמינאי ושל בכירי משמרות המהפכה, תוך ניתוח התנהלותם בתקופות לחץ מאז מלחמת 12 הימים אשתקד.

בשעות שלפני התקיפה זוהה כינוס נדיר של הנהגת המשטר במתחם ממשלתי בלב טהרן, מתחם הכולל את לשכת המנהיג העליון, מוסדות ביטחוניים ואת מועצת הביטחון הלאומי של איראן. המידע, שתואר על ידי גורמים אמריקאים כבעל רמת אמינות גבוהה במיוחד, הועבר לישראל זמן קצר לפני הביצוע והוביל לשינוי קריטי בתוכנית המבצעית: במקום תקיפה לילית שתוכננה מראש, הוחלט להקדים את הפעולה לשעות הבוקר כדי לפגוע במספר מוקדים במקביל, בזמן שבכירים שוהים במקום.

מטוסי קרב המריאו מבסיסיהם בשעות הבוקר המוקדמות ושיגרו חימוש מדויק ארוך־טווח לעבר מספר מבנים במתחם. על פי הדיווח, חמינאי שהה במבנה נפרד אך סמוך, בעוד בכירים ביטחוניים נוספים התכנסו במבנה אחר. התקיפה פגעה בליבת הצמרת המדינית והצבאית, וחלק מבכירי המערכת נהרגו במקום. עוד לפי הניו יורק טיימס, רמת החדירה המודיעינית למעגלי קבלת ההחלטות בטהרן העמיקה בשנה האחרונה, וכי ארצות הברית למדה לעקוב טוב יותר אחר דפוסי ההסתתרות והתנועה של הנהגת איראן בעת משבר.

הבית הלבן וה־CIA סירבו להגיב לפרסום.

מאת ג’וליאן אי. בארנס, רונן ברגמן, אריק שמיט וטיילר פייג’ר, הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2שיתוק במפרץ: אלפי טיסות בוטלו, מניות חברות התעופה צונחות

ההסלמה הצבאית הובילה לסגירה נרחבת של מרחבים אוויריים ברחבי המפרץ הפרסי, מהלך שיצר שיבושים משמעותיים בתעופה הבינלאומית והדגיש את תלותו של העולם בצירי התנועה האוויריים של האזור. לפי בלומברג, אמירייטס, חברת התעופה הבינלאומית הגדולה בעולם, עצרה זמנית את פעילותה מדובאי, קטאר איירווייז השעתה טיסות מדוחה, ואתיחאד האריכה ביטולים באבו דאבי. מדינות נוספות באזור הגבילו תנועות אוויריות בעקבות ירי טילים וכטב"מים, וחברות תעופה מאירופה, אסיה והודו הודיעו על ביטול קווים או שינויי מסלול.

השלכות המהלך אינן אזוריות בלבד. דובאי ודוחה משמשות כצמתים מרכזיים המחברים בין אירופה, אסיה, אפריקה ואוסטרליה. כאשר נתיבי הטיסה הללו נחסמים, שרשרת התעבורה העולמית כולה נפגעת: לפי בלומברג, עשרות אלפי נוסעים נתקעים, מטוסים וצוותים נותרים מחוץ לעמדותיהם, ולוחות הזמנים הבינלאומיים מתערערים. הרשויות באיחוד האמירויות דיווחו על אלפי נוסעים שהושפעו ישירות מהשיבושים, והזהירו כי גם לאחר פתיחת המרחב האווירי יידרשו ימים להשבת הסדר בשל עומסי תפעול.

במקביל, מחירי הנפט טיפסו בחדות והכבידו על עלויות הדלק, ההוצאה המרכזית של חברות התעופה, בעוד שהארכת נתיבי טיסה עקב סגירת שמיים מייקרת עוד יותר את הפעילות. המשקיעים הגיבו בירידות חדות: מניות לופטהנזה ואייר פראנס-KLM צונחות במסחר האירופי, וגם חברות אסייתיות רשמו ירידות ניכרות. עבור הענף, הנכנס לעונת הקיץ הרווחית ביותר בשנה, מדובר באיום כפול, הן על הביקוש והן על שולי הרווח.

מאת לין אל־רשדאן, בלומברג. לקריאת הכתבה המלאה.

3עצרת תמיכה בחמינאי עוררה זעם בדנמרק

האירועים בטהרן עוררו הד ציבורי גם באירופה, שם התקיימו ביום ראשון עצרות שמחה גדולות של גולים איראניים ומתנגדי משטר. עם זאת, לא כולם ביבשת חגגו את חיסול המנהיג העליון. בקופנהגן בירת דנמרק התקיימה בשעות הערב עצרת זיכרון לעלי חמינאי בהשתתפות מאות בודדות של מפגינים, שגינו את המתקפות הישראליות-אמריקאיות על המדינה. האירוע התקיים בכיכר האדומה שבשכונת נורברו בעיר, מתחם שהפך בשנתיים האחרונות למוקד של הפגנות אנטי-ישראליות שבועיות, ומושך אליו גם מהגרים מן המזרח התיכון וגם פעילים בתנועות השמאל המקומיות. לפי הדיווח באתר החדשות הפופולארי בדנמרק, Ekstra Bladet, המפגינים נשאו את תמונותיו של הרודן האיראני, הניפו דגלי איראן, נשאו נאומים בערבית ובדנית ואפף הדליקו נרות בצורת המספר 86 - גילו של חמינאי בעת מותו.

האירוע תפס את הכותרות ברשתות הדניות, וגרר שורה של תגובות מצד בכירי הפוליטיקאים במדינה, בה יתקיימו בחירות כלליות ב-24 במרץ. אחד הנושאים המרכזיים בבחירות הללו הוא אינטגרציית המהגרים במדינה, והתגובות לעצרת הזיכרון לחמינאי נגעו בדיוק בסוגייה הזו.

אלכס ונופסלה, ראש מפלגת הברית הליברלית, מפלגת מרכז-ימין הפופולארית במיוחד בקרב מצביעים בערים הגדולות, צייץ מיד אחרי האירוע כי אם הדבר היה תלוי במפלגה שלו, "השתתפות באירוע כזה הייתה מונעת ממועמד לקבל אזרחות דנית. אזרחות דנית היא המתנה הגדולה ביותר שאנו יכולים לתת". הוא הוסיף וכתב: "כמובן שאסור לנו לתת מתנה כזו לאנשים המהללים איסלאמיסטים שתולים הומואים ממנופים, מכריחים נשים ללבוש רעלות, וטובחים באנשים שמעיזים לחלום על חופש".

מאת קלאס תיילגורד, Ekstra Bladet. לקריאת הכתבה המלאה.