מבט על התנהגות הבורסה בשנים האחרונות, מלמד כי לאירועים גיאו־פוליטיים, כמו התקיפה הישראלית־אמריקאית באיראן בסוף השבוע האחרון, יש נטייה לטלטל את השווקים, לפחות בטווח הקצר. מה שמעלה את השאלה המתבקשת כיצד המשקיעים הישראלים, למודי הניסיון באירועים מהסוג הזה, צריכים להתאים את תיק ההשקעות שלהם, לנוכח השינויים הגיאו־פוליטיים המתהווים.

● המניה שמחקה 60% משוויה ואלו שירוויחו מהמלחמה

● המומחים אופטימיים לגבי כיוון השווקים במלחמה. מה בכל זאת יכול לשבש את המצב?

בשוק אמנם חלוקים לגבי ההשפעות קצרות הטווח של המערכה, אך מסכימים שכדאי למשקיעים המקומיים להימנע משינויים דרסטיים בתיק ההשקעות, בין היתר לנוכח ניסיון העבר: "השוק יהיה עצבני בימים הקרובים ומאוד תנודתי, כי אף אחד לא יודע במצב הנוכחי לאן אנחנו הולכים", מעריך עופר בן שימול, מנהל הפמילי אופיס של בית ההשקעות אם אס רוק.

לכן הוא סבור כי עבור המשקיעים "זה לא הזמן להגדיל סיכון. בכל מקרה תמיד כדאי לעבור על ההחזקות בתיק, ולקבל החלטה מושכלת לגביהן בלי קשר אם יש מלחמה או אין מלחמה". למי שבכל זאת רוצה לבצע שינויים הוא ממליץ "ללכת למניות דפנסיביות, למשל בתחום הקמעונאות, ולהעדיף מדדים על פני החזקה ישירה במניות".

בן שימול מדגיש כי חשוב "להימנע מאפקט העדר, ולא להגיע למצב של מכירת חיסול כי יש מלחמה. הניסיון מלמד יותר מדי פעמים שמי שמכר בתחילת מלחמות ומבצעים צבאיים, מפסיד את העליות החדות שבאות אחר כך. צריך להיצמד לכלכלה ולא לאירועים גיאו־פוליטיים קצרים".

ואכן, המשקיעים בת"א לא צריכים ללכת רחוק מדי כדי להיזכר באירוע דומה. במבצע "עם כלביא" בחודש יוני האחרון, במסגרתו תקפה ישראל את מתקני הגרעין באיראן - יום המסחר הראשון לאחר המבצע אמנם נפתח בירידות קלות, אך כעבור זמן קצר המסכים בבורסה באחוזת בית נצבעו ירוק. כך, מדד ת"א 125 סיכם את שמונת ימי המסחר במהלך המלחמה עם עליות של כ־8%, בהובלת מניות הנדל"ן (עם עלייה של 17%) והפיננסים (16%).

תמונה דומה נרשמה גם בכל הקשור לשקל. המטבע המקומי אמנם נחלש קלות בפתח המערכה, דבר שאף הביא להתערבות נקודתית של בנק ישראל, שמכר דולרים ביום שלאחר התקיפה. אך בסיכום עם כלביא רשם השקל התחזקות ניכרת שגרמה לירידה של כ־5% בערכו של הדולר, בזמן שהמטבע האמריקאי נסחר ביציבות מול המטבעות המובילים בעולם.

ההמלצות הבולטות של מנהלי ההשקעות אי.בי.אי

● לא לרוץ ולעשות שינוי בתיק

● לשמור על העדפה לשוק המקומי וחשיפה משמעותית לשוק האמריקאי איילון ביטוח

● לשקול להגדיל את הרכיב הישראלי בתיק ההשקעות

● לשקול צמצום רכיבי המט"ח סיגמא קלאריטי

● לשמור על חשיפה גבוהה לשוק הישראלי: "ת״א עשויה להפוך להזדמנות קנייה לא נורמלית"

● השוק המקומי עשוי ליהנות מהשינויים, ובפרט חברות הטכנולוגיה והבנקים

"נעבור גם את זה"

"אני לא יודע מה הולך להיות בבורסה בתחילת השבוע הקרוב, אבל אנחנו לימודי ניסיון, ובמבחן התוצאה, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, המגמה בישראל היא חיובית", אומר גיל דותן סמנכ"ל לקוחות פרימיום ופרטיים באי.בי.אי ניהול תיקים. "השוק הישראלי בסופו של דבר התבגר, ואנחנו יודעים שמה שצריך להסתכל עליו זה ההיבט הכלכלי, והוא בסה"כ בהחלט נראה חיובי".

בהקשר זה, הוא מציין, כי הנתונים הכלכליים, לצד העובדה שריבית בנק ישראל צפויה לרדת בטווח הקרוב, כמו גם האפשרות לשינויים גיאו־פוליטיים שיורידו את פרמיית הסיכון של ישראל כתוצאה מהמתקפה צפויים להמשיך לתמוך בשוק המקומי.

על כן, ההמלצה שלו היא למי שכבר נמצא בחשיפה גבוה לשוק הישראלי לשמור על התיק הקיים. "אין מה לרוץ ולעשות איזשהו שינוי בתמהיל הקיים", הוא אומר. לדבריו, "אנחנו (בבית ההשקעות אי.בי.אי; א"ג) מראש מוטים יותר למניות ישראל, והיתרה במניות בעיקר ארצות הברית.

"אם התיק של המשקיע בנוי פחות או יותר בפרופורציות האלה, אין מה לשנות. הבורסה תעבור גם את זה. תהיה לה תנודתיות כזו או אחרת, אבל לאחר מכן יחזרו להסתכל על הנתונים הכלכליים, וזה מה שייתן את הטון בסופו של דבר".

ת"א תהפוך להזדמנות?

בזמן שחלק ממנהלי ההשקעות נוטים לשמור על התיק הקיים, יש גם מי שממליצים על שינויים בתיק, בדגש על המניות הישראליות. "גם אם ימי המסחר הראשונים יהיו תנודתיים, אני סבור שלאור ההתפתחויות האחרונות על המשקיע לשקול להגדיל את הרכיב הישראלי בתיק ההשקעות ועל צמצום של רכיבי המט"ח", ממליץ תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף ההשקעות באיילון ביטוח ופיננסים.

"אני מעריך שלאירוע הנוכחי השפעות חיוביות באופן דרמטי על הבורסה ובעיקר על השקל. האיום האיראני היה פקטור מרכזי בתמחור פרמיית הסיכון של ישראל וכעת אני סבור שברמת הסיכון סביב כלכלת ישראל, צפויה ירידה באופן ניכר".

לדברי הרשקוביץ, "אנו בעיצומו של תהליך עיצוב מחדש של המזה"ת - מדומיננטיות איראנית־רוסית לשליטה ישראלית־אמריקאית. מדובר באירוע בקנה מידה היסטורי שהנהנית המרכזית ממנו היא מדינת ישראל וכלכלת ישראל. אנו על סף הסרת האיום האיראני או החלשתו של האיום באופן משמעותי, מה שיוביל בסיכוי גבוה לקריסת הציר השיעי וביסוס ישראל כמעצמה אזורית צבאית וטכנולוגית בלעדית במזה"ת".

על כן, הוא סבור, כי "סקטור התעשיות הביטחוניות ימשיך להוביל גם השנה את הבורסה, תוך שהוא נהנה מרכזי מההצלחות המסחררות בימים האחרונים. במהלך הרבעון הרביעי 2025 קצב הצמיחה בישראל הואץ ולדעתי נראה האצה נוספת במהלך החודשים הקרובים. לגבי השקל־דולר - אנחנו בדרך לקידומת 2, תתכוננו".

"אני חושב שצריכה להיות למשקיע חשיפה גבוהה לשוק הישראלי", מוסיף עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי, סיגמא־קלאריטי בית השקעות. "עם כל העליות בשנתיים האחרונות, אי אפשר להגיד שהשוק הישראלי נמצא בבועה. אפשר לומר שהוא קצת יקר בחלק מהמקומות, אבל אם התמונה משתנה, כפי שנראה, זה הופך אותו להזדמנות קנייה לא נורמלית".

לדבריו, "האמריקאים מאוד מעורבים במהלכים מול איראן, לצד העובדה שהיעד המלחמה הוא להפיל את המשטר, אם זה יקרה, באמת אפשר יהיה להגיד שהאיום הוסר. אז תתחיל, שרשרת אירועים, שראשיתה בירידה של פרמיית הסיכון של ישראל, אפילו לרמה של לפני המלחמה ("חרבות ברזל"; א"ג). לכן אני חושב שזה יכול להיות מאוד־מאוד משמעותי, בין אם אנחנו מדברים על תחושת הביטחון פה, ובין אם מסתכלים על תחושת הביטחון של משקיעים זרים, שגם ככה הייתה די טובה לפני המלחמה".

מי שעשויים ליהנות מהשינויים הללו, להערכת אזולאי, הן בראש ובראשונה החברות הביטחוניות שהטכנולוגיה שלהן מקבלת נוכח המלחמה חשיפה גבוהה. עם זאת, הוא מעריך שתהיה לכך השפעה רוחבית המשק. "נהנים עקיפים מהסיטואציה יכולים להיות גם בנקים. מפני שאם יבואו משקיעים זרים, הבנקים המקומיים צפויים להרוויח מכך. אנחנו רואים מה קורה במדינות שבהן יש סקטור בנקאות חזק, בזמן שהכלכלה צומחת. אבל אני חושב שההשפעה החיובית תהיה רוחבית, ולא תסתכם בתחום מסוים", הוא מסכם.