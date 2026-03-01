הישראליות בוול סטריט שיושפעו הכי הרבה מהמבצע נגד איראן

המסחר בוול סטריט התנהל במגמה שלילית ביום שישי, וסגר שבוע מסחר שלילי, עם ירידה של 0.4%-1.3% במדדים המובילים. עם זאת, המשקיעים עוד לא הגיבו לחדשות מסוף השבוע - התקיפה האמריקאית-ישראלית על איראן, חיסולו של המנהיג האיראני חמינאי והתקיפות האיראניות על ישראל ועל מדינות המפרץ.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF’s, מעריך כי התקיפות המשותפות של ארה"ב וישראל מייצרות פרמיית סיכון מיידית, בעיקר סביב מיצרי הורמוז, שדרכם עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית. להערכתו, תרחיש של קפיצה של 10-20 דולר לחבית נפט הוא ריאלי, והמשמעות היא גם לחץ אינפלציוני שעלול לשנות את מסלול הריבית בארה"ב. להערכתו, בטווח הקצר, יהיה לחץ על סקטורים רגישים לאנרגיה כמו תעופה וצריכה מחזורית, ומנגד, רוח גבית לחברות אנרגיה וביטחון.

אלה המניות הישראליות (ובעלות הזיקה לישראל) שעשויות לבלוט במסחר השבוע בוול סטריט על רקע הלחימה, וגם אלו שבלטו בסוף השבוע שעבר:

חברות ביטחוניות

השנים האחרונות היו שנים של ביקושים חזקים לתוצרת של החברות הביטחוניות ברחבי העולם - זה התחיל עם פלישת רוסיה לאוקראינה לפני ארבע שנים, והמשיך עם המלחמות במזרח התיכון והמתיחות בין סין וטייוואן. התוצאה הייתה הגדלה של תקציבי הביטחון במדינות רבות, ובהגדלת שיעור ההוצאה על ביטחון של כל מדינה שחברה בנאט"ו. סביר להניח שכל הסלמה ביטחונית תוביל למגמה חיובית במניות הביטחוניות השונות.

אחת הנהנות המרכזיות מהמגמה היא אלביט מערכות , שפעילה במדינות רבות באמצעות חברות בנות. החברה, בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס רשמה ברבעון השלישי של 2025 שיא בצבר ההזמנות שהגיע ל-25.2 מיליארד דולר. דוחות 2025 של אלביט יתפרסמו ב-17 במרץ ואפשר להעריך שהצבר ימשיך לגדול, לאור מספר חוזים עליהם דיווחה לאחרונה.

מלבד אלביט, גם תאת טכנולוגיות הישראלית הדואלית, בניהולו של יגאל זמיר, פעילה גם בשוק הביטחוני, ועוסקת בשיפוץ ותחזוקה של מטוסים. מניית תאת עלתה לאחרונה לשיא שמשקף לחברה שווי של מעל 2 מיליארד שקל.

צים

חברת התובלה הימית צים נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי של קרוב ל-3.5 מיליארד דולר, אחרי שעלתה בשבועות האחרונים כשנודע על מכירתה לידי הפג לויד וקרן פימי. עסקת המכירה מתמחרת את צים בשווי של 4.2 מיליארד דולר, אך המניה נסחרת במחיר שמשקף עדיין פער משמעותי ממחיר העסקה, בשל חוסר־ודאות בנוגע להשלמתה - היא צפויה להיסגר בסוף 2026, בהנחה שיתקבלו כל האישורים הרגולטוריים, בראשם אישור מדינת ישראל, שמחזיקה ב"מניית זהב" בחברה.

על רקע סגירת המרחב האווירי, צים הודיעה אתמול (שבת) כי לאור המצב הביטחוני, היא תעמיד את האוניות והתשתיות שלה לטובת הצרכים הלאומיים של מדינת ישראל, והאוניות יופנו בעדיפות ראשונה להעברת מטענים מכל מקום בעולם לישראל. "דאגותינו העיקריות בזמנים כאלו הן מדינת ישראל ועובדי החברה בישראל ובעולם", מסר נשיא ומנכ"ל צים, אלי גליקמן.

עובדי צים, שפתחו בשביתה בעקבות המכירה, ובהמשך חזרו חלקית לעבודה על רקע מו"מ עם ההנהלה, הפסיקו לשבות בסוף השבוע, בעקבות המלחמה. בוועד מסרו כי "בשעה שבה המדינה זקוקה לכל ספינה ולכל עובד - מקומנו הוא לצד ישראל", והוסיפו עוד כי "מה שקורה מוכיח בדיוק למה נלחמנו. המרחב האווירי סגור. חברות הספנות הזרות - כמו תמיד בשעת משבר - לא נכנסות (לנמלי ישראל). רק צים נכנסת". לדבריהם, "98% מהמסחר עובר בים. בלי צים ישראלית - אין מי שמביא את האספקה".

נזכיר שהעסקה בנויה כך שקרן פימי תחזיק ב"צים החדשה", שתישאר ישראלית ויהיו לה 16 אוניות. בדיון שנערך לאחרונה בכנסת, חלק מהגורמים העלו ספקות האם זה מספיק בשעת חירום, בזמן שפימי הבטיחה שלא יהיה מצב שבו החברה לא תעמוד בדרישות של מדינת ישראל.

מלבד נושא התובלה לישראל ומכירת החברה, עניין נוסף שיכול להשפיע על צים שוב הוא התקפות חות'יות בים האדום. בעבר, בעקבות התקפות החות'ים, צים כחברה ישראלית נתפסה תחילה כנפגעת עיקרית. עם זאת, בהמשך, כל החברות נאלצו להאריך את הדרך סביב אפריקה כדי להימנע מכך, מה שהוביל למחסור בהיצע של אוניות ומכולות בכל זמן נתון ולעליית מחירי התובלה. לפי דיווח בפייננשל טיימס, מחירי הביטוח לספינות העוברות במיצרים, כולל מיכליות נפט, צפויים לעלות בכ-50%.

חברות אנרגיה מתחדשת

עוד סקטור שעשוי לבלוט במהלך המסחר השבוע הוא האנרגיה. פעמים רבות, על רקע עליית מחירי הנפט (כפי שצפוי על רקע התקיפות), גם מניות אנרגיה מתחדשת עולות. זאת, משום שככל שהמחיר של אנרגיה עולה, כך משתלם גם להשתמש בפתרונות של אותן חברות.

בין החברות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) מהסקטור אפשר לציין את שתי החברות הדואליות - אנלייט בניהולה של עדי לויתן ואורמת בניהולו של דורון בלשר, וכן את סולאראדג' בניהולו של שוקי ניר, וטיגו האמריקאית שמנוהלת על-ידי הישראלי צבי אלון.

בסוף השבוע: המניות שבלטו אחרי דוחות

עוד לפני התחדשות המלחמה בין ישראל ואיראן, מספר מניות ישראליות בלטו בימי המסחר האחרונים של השבוע בוול סטריט, לאחר שפרסמו דוחות כספיים. מניית אודיטי טק , שנפלה ביום רביעי עם פרסום הדוחות ב-49.2%, המשיכה לרדת גם בימים הבאים ובסך הכול מחקה 59.4% משוויה, למחיר שפל שמשקף לחברת הטכנולוגיה לעולם היופי שווי נוכחי של 676 מיליון דולר. החברה, בניהולו של אורן הולצמן, ספגה הורדות המלצה ומחירי יעד אחרי הדוחות, והתחזית שהצביעה על שיבוש בתחום הפרסום הדיגיטלי שלה, שהוביל לגידול בעלויות וצפוי להשפיע לרעה על התוצאות, בעיקר במחצית הראשונה של 2026.

גם חברת האוטוטק ארבה רובוטיקס איבדה בשני ימי המסחר שאחרי פרסום הדוחות שלה 20.2% לשווי נוכחי של 101 מיליון דולר. ארבה הודיעה במקביל לדוחות גם על שינוי בהנהלה: המייסד קובי מרנקו יעבור מתפקיד המנכ"ל לתפקיד נשיא החברה, ויוחלף על־ידי סמנכ"ל העסקים רם מכנס.

גם חברת הטכנולוגיה לתחבורה חכמה ויה , שהונפקה לפני מספר חודשים, פרסמה דוחות ביום שישי ואיבדה 7.5% מערכה לשווי נוכחי של 1.5 מיליארד דולר. החברה, בניהולו של המייסד המשותף דניאל רמות, דיווחה על צמיחה של 30% בהכנסות ב-2025, גידול בהפסד הנקי וצמצום ההפסד הנקי המתואם.