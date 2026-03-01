תנועת הספינות במיצרי הורמוז צונחת - ומחיר המעבר מזנק

בעקבות הפעולה הישראלית-אמריקאית נגד איראן, תנועת הספינות במיצרי הורמוז ירדה ב-70%. דרך המיצרים שבין איראן לחצי האי ערב, המובילים מהמפרץ הפרסי לאוקיינוס ההודי, עובר 20% מהנפט העולמי. זאת, בעיקר למדינות התעשייתיות באסיה כמו סין, יפן, קוריאה וטייוואן. כל שיבוש בפעילות באזור עלול להקשות מאוד על שוק הנפט העולמי ולהביא לטלטלות במחירים.

וכעת, נראה שלמרות שאיראן תתקשה מאוד לחסום אותם לגמרי, כפי שאיימה בעבר, המעבר במיצרים הופך למאתגר בהרבה: מחירי הביטוח לספינות העוברות במיצרים, כולל מיכליות נפט, צפויים לעלות בכ-50%, כך דווח ב-Financial Times. בנוסף, איראן תקפה של מיכלית נפט עומאנית בסמוך למיצרים, שאחדים מצוותה נפצעו, ועומאן פועלת כדי לחלץ אותם. מהצד השני, בריטניה ממליצה לספינות להתעלם מהאזהרות, ולהיכנס למיצרים בזהירות הנדרשת.

על פי הדיווח ב-FT, ברוקרי ביטוח מדווחים על זינוק במחירים לספינות שחוצות את המיצרים: מחיר הביטוח לספינה ששוויה ותכולתה עומדים על 100 מיליון דולר יזנקו מ-250 אלף דולר ל-375 אלף דולר. מדובר בתוספת עלות משמעותית, שגם אם לא תניא ספינות מלעבור באחד המיצרים הקריטיים בעולם, תעלה את המחיר של כל דבר שהן שולחות. במקביל, עליות מחירים דומות נרשמות גם לביטוח ספינות שעוברות בנמלי ישראל, אך מרמה נמוכה יותר: מ-100 אלף דולר ל-150 אלף לספינה של 100 מיליון דולר.

העלייה במחירי הביטוח נובעת מהסכנה בשיט כל כך קרוב לאזור מלחמה פעיל, סיכון שהתממש הבוקר כאשר מיכלית עומאנית (הנושאת דגל פלאו) הותקפה בסמוך למיצרים. חלק מצוותה נפצע ועומאן פעלה כדי לפנות את 20 אנשי הצוות למקום מבטחים. טרם ידוע מי תקף את הספינה, אך האיראנים הם כמובן החשודים המיידיים. עוד לפני כן, ספינות יפניות ויווניות קיבלו המלצות להימנע מהמיצרים. בעיתון ניו יורק טיימס נכתב כי על־פי חברת המודיעין העסקי Kpler, תנועת הספינות במיצרים צנחה בכ-70%. גם אלו שעדיין עוברות כנראה מקוות לעשות זאת כעת לפני שתהיה חסימה קשיחה יותר.

בבריטניה ממליצים לימאים לעבור באזור בזהירות

אתמול (ש'), הלכו והתרבו העדויות על קריאות ברדיו של חיל הים של משמרות המהפכה באיראן לספינות להימנע ממעבר במיצרים, אך לא נמסרה על כך כל הודעה רשמית מטעם איראן. במפגן של "עסקים כרגיל", מרכז מבצעי הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) פרסם מסמך הוראות לימאים, שבו הוא הדגיש שהוראות שלא לחצות את המיצרים אינן מחייבות ברמה החוקית. כלומר, הוא למעשה ממליץ לספינות להפר את הקריאות הללו ולחצות בכל זאת. ייתכן שאיראן מנסה לזרוע פחד כדי לעצור את חציית המיצרים בפועל, בלי שבהכרח יש לה את היכולת לאכוף זאת.

בהנחיות לימאים, אומרים ב-UKMTO שלספינות "מומלץ לעבור בזהירות ולבצע הערכות סיכון מוגברות", להקשיב לערוצים הרלוונטיים בקשר, להיזהר מהשבתת אמצעי ניווט של לוחמה אלקטרונית וטעויות בזיהוי (למשל, של כוחות אמריקאים דווקא), להתרחק ככל הניתן מכוחות צבאיים ולדווח על פעילות חשודה. אך בשורה התחתונה, ההמלצה היא לעבור את המיצרים למרות הקריאות ולא להישמע להן. כך שנראה שלפחות כרגע, איראן בוחרת שלא להטיל את מלוא משקלה על חסימת המיצרים, או לחלופין לא מסוגלת כלל לעשות כן.

טרם ברור כיצד יושפעו מחירי הנפט מחסימה של המיצרים, חלקית או מלאה. בדרך כלל, כשמחירי הנפט עולים, ניתן לבקש ממדינות OPEC (קרטל הנפט הבינ"ל, בראשות ערב הסעודית) להגביר תפוקה כדי למתן זאת - אך חסימה תקשה עליהם מאוד טכנית לעשות זאת. נראה שגם אם לאיראן אין ממש יכולת לעצור לחלוטין את המעבר, עצם הסכנה וההטרדה הספורדית של ספינות במעבר מזניקה את מחירי הביטוח, ויוצרת תמריץ לכל הפחות לחכות עד יעבור זעם, או לחלופין להעלות משמעותית את מחיר השינוע ומכאן את מחירי המוצרים שעוברים שם.