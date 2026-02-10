בשבועיים האחרונים, מניית תאת טכנולוגיות נחלשה לאחר שהגיעה לשיא של כל הזמנים. עם פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, המניה זינקה ביום שני במעל 10% במחזור מסחר גבוה מהממוצע, והתקרבה שוב לשיא. החברה, בניהולו של יגאל זמיר, מספקת מוצרים ושירותי תחזוקה ותיקונים לתעשיית התעופה האזרחית והצבאית, והיא נסחרת במקביל בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב לפי שווי של 687 מיליון דולר (מעל 2 מיליארד שקל).

רק לפני שמונה חודשים, קרן פימי של ישי דוידי, שהייתה בעלת המניות הגדולה בתאת, מכרה את יתרת החזקתה ברווח מכובד, לפי מחיר של 26 דולר למניה - אך כיום המחיר יותר מכפול - כ-53 דולר. מי שנהנה מהעלייה במניה הם גופים מוסדיים שמחזיקים בתאת (שכיום אין בה בעל שליטה), ביניהם מיטב, מור, הפניקס ו-Wastach מארה"ב.

מי שככל הנראה הוביל לקפיצה במניה בתחילת השבוע הוא הפרשן הכלכלי ג'ים קריימר, מנחה התוכנית Mad Money ב-CNBC. ביום שישי, במסגרת סבב שאלות של צופים בתוכנית על מניות שונות, הוא נשאל מה דעתו על מניית תאת, על רקע התיישנות ציי המטוסים ברחבי העולם - מגמה שתאת נהנית ממנה משום שהיא עוסקת בשיפוץ שלהם.

קריימר ענה: "כן, זאת מניה מאוד מעניינת. אני יודע שהיא עלתה הרבה. אני אוהב את Howmet (חברה נוספת מהתחום, שח"ו), ואני חושב שאתה במקום טוב אם אתה (מחזיק) בתאת. אני חושב שזה בדיוק המקום להיות בו".

בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2025, תאת הציגה צמיחה של 18.4% בהכנסות שהגיעו לרמה של כ-131 מיליון דולר. מתוך הסכום, ההכנסות ממכירת מוצרים צמחו ב-5.5% ל-37.8 מיליון דולר, וההכנסות משירותים צמחו ב-24.5% ל-93.7 מיליון דולר. בתקופה זו תאת רשמה רווח נקי (לפי כללי החשבונאות המקובלים GAAP) של 12.1 מיליון דולר, עלייה של 59.3% מהתקופה המקבילה, וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-42.2% ל-18.6 מיליון דולר. בסוף הרבעון השלישי צבר ההזמנות שלה עמד על 520 מיליון דולר.

הכנסות של 180 מיליון דולר

אנליסטים שמסקרים את תאת מצפים שהחברה תרשום בדוחות 2025 הכנסות של כ-180 מיליון דולר, ותמשיך לצמוח גם ב-2026 להכנסות של כ-211 מיליון דולר. נכון להיום ישנם שישה גופים שמסקרים את תאת, ולפי נתוני וול סטריט ג'ורנל כולם ממליצים עליה בהמלצות "קנייה". עם זאת, מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה צנועה יחסית של 5.9% על מחיר המניה בנאסד"ק.

לפי הערכות, רוב הפעילות של תאת היא מול לקוחות מסחריים, ובין אלה נמצאים למשל Airbus, FedEx, לופטהאנזה ובואינג. עם זאת, חלק מהפעילות שלה מכוון לתחום הצבאי, ובין הלקוחות שהיא מספקת להם שירותי תחזוקה ותיקונים (MRO) היא מציינת בדוחותיה את צבא ארה"ב, משרד הביטחון וחיל האוויר בישראל, וכן כמה חילות אוויר במדינות נוספות.

מניית תאת היא חלק ממדד המניות הביטחוניות שהושק לאחרונה בבורסה בתל אביב, ומשקלה בו גבוה יחסית.