הבריטים מחוץ למלחמה: רה"מ קיבל ייעוץ שהיא מנוגדת לחוק הבינ"ל

שר ההגנה הבריטי חשף היום (א') כי לפחות שני טילים איראנים שוגרו "לכיוון קפריסין", במה שנחשד כניסיון לפגוע בבסיסים הבריטיים הנמצאים באי. עם זאת, הוא אמר במקביל לאחר מכן כי "אנחנו לא מאמינים שקפריסין הייתה היעד", והותיר אחריו בעיקר בלבול ותהייה לגבי הרצון הבריטי לצמצם מראית עין של התקפה עליה, ובעיקר לא להתערב במלחמה הנוכחית.

הבסיסים בקפריסין, האי הסמוך לחופי לבנון וישראל, כולל בסיס חיל האוויר אקרוטירי, הם שטח בריטי, ושימשו בעבר להגנת ישראל מפני מל"טים. אולם הבריטים הבהירו ביממה האחרונה כי הם אינם מעורבים בעימות הנוכחי.

חוסר התגובה של בריטניה והבחירה שלהם לא להתערב במלחמה הנוכחית נגד איראן מעוררים ביקורת מהצד הימני של המפה הפוליטית בממלכה המאוחדת.

אתמול יצא ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר לתקשורת והבהיר באופן ברור כי "בריטניה לא מילאה שום תפקיד בהתקפה נגד איראן". הוא אמר כי מטוסים בריטיים "היו בשמיים" כדי לבצע משימות הגנתיות, אולם לא פירט במה מדובר והיכן.

לפי דיווח ב"טיימס" השמרני, סטארמר סירב לאפשר לארה"ב להשתמש בבסיסים של המדינה באזור ובאזורים מרוחקים יותר, מכיוון שקיבל ייעוץ משפטי שהדבר יהיה מנוגד לחוק הבינלאומי. היועץ המשפטי לממשלה הבריטית הוא שבחן את הסוגיה, דיווח העיתון.

העובדה שבסיסים בריטיים הותקפו על-ידי איראן אחרי תחילת המלחמה עשויה לשנות את הדבר, אך שר ההגנה הבהיר כי הוא לא חושב שהם היו היעד. מאות חיילים בריטים מוצבים בבחריין, לצד כוחות אמריקאים, והם כן היו היעד אתמול לשורת טילים ששוגרו מאיראן. אך גם במקרה זה, לונדון הבהירה כי לא מדובר בעילה להתערבות במלחמה.

הביקורת: "איפה בריטניה בכל העניין?"

"המשטר האכזרי ביותר בעולם נמצא לפני קריסה - ולבריטניה אין שום חלק בכך", כתב בביקורת בעל טור ב"טלגרף" השמרני הבוקר. "איפה בריטניה בכל העניין?", כתב, "מה דרוש כדי שנגדיר את האויב שלנו כאויב? מדובר במשטר הנוראי ביותר גלובלית מאז הנאצים".

העיתון ביקר את הכחשת המעורבות של סטארמר ואת "הקשקושים לגבי הצורך בדה-אסקלציה". "סטארמר השתמש בשפה הרבה יותר ביקורתית בעבר נגד אילון מאסק", כתב העיתון.

למעשה, סטארמר נמצא תחת "לחץ הולך וגובר מצד האגף השמאלי במפלגת הלייבור לגנות את המתקפה באיראן ולהכריז כי היא מנוגדת לחוק הבינלאומי", דיווחו כלי התקשורת בבריטניה.

הפגנה היום בלב לונדון הניפה שלטים עם דמותו של עלי חמינאי, קריאות גנאי נגד ישראל ונגד הציונות, ובה נכחו גם בכירי לייבור לשעבר כמו ג'רמי קורבין.

האחראית על מדיניות החוץ בלייבור, אמילי תורנברי, אמרה אתמול לתקשורת כי "אני גאה לראות שבריטניה לא מעורבת בתקיפות הללו על איראן. הן בלתי-חוקיות ושגויות".