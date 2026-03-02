למה ארקיע מפעילה טיסות לטאבה - ואל על וישראייר לא?

בהודעה דרמטית שפרסמה הערב, עדכנה אל על כי בשלב זה לא תפעיל טיסות לטאבה בשל אי־קבלת אישור מגופי הביטחון בישראל. "ללא אישור ביטחוני - לא תתבצע טיסה", נמסר מהחברה. עוד הדגישה כי אזהרת המסע החמורה למצרים עדיין בתוקף, ומשמעות הדבר היא שכל עוד לא תוסר - אין בכוונתה להפעיל טיסות לטאבה. ההודעה חושפת ויכוח רחב יותר המתקיים מאחורי הקלעים סביב טיסות החילוץ דרך טאבה.

● ענקית התעופה שמוסיפה שמתגברת טיסות חילוץ לישראלים

אזהרת המסע של המל"ל למצרים משפיעה ישירות על יכולתן של החברות הישראליות להפעיל קווים למדינה. מאז 7 באוקטובר הן לא מפעילות טיסות למצרים - לא לשארם א־שייח' ולא לטאבה, שכן הן כפופות להנחיות גורמי הביטחון בישראל. נזכיר כי באוקטובר 2023 שוטר מצרי ירה לעבר קבוצת תיירים ישראלים באלכסנדריה, באירוע שבו נרצחו שני תיירים ישראלים.

בינתיים, בארקיע כבר מתגברים בפעם השלישית את טיסותיהם לטאבה. החברה מטיסה ישראלים מיעדים שונים באירופה, בהם בוקרשט, אתונה, רומא וסופיה. מחיר כרטיס בכיוון אחד שאינו כולל העברות דרך מעבר טאבה נע בין 359 ל-549 דולר, בהתאם ליעד.

איך ארקיע עקפה את האיסור?

הטיסות של ארקיע לטאבה מופעלות בשיתוף חברת התעופה הבולגרית אלקטרה איירוויז. המודל המסחרי מבוסס על רכישת שירותי טיסה מחברת תעופה זרה, שמפעילה את הקווים תחת הקוד שלה, עם צוותיה ותחת רישיון ההפעלה שלה. בפועל, החברה הזרה היא שמבצעת את הטיסה ונושאת באחריות התפעולית, בעוד החברה הישראלית משווקת את המושבים לנוסעיה - בדומה לסיטונאי תיירות הרוכש מקומות על טיסה זרה.

גם בישראייר בוחנים מודל דומה. החברה הודיעה כי בכוונתה להפעיל ממחר טיסות חילוץ לטאבה מפראג, בודפשט, סופיה, רובניימי, ברגמו, טביליסי וגרנובל - באמצעות חברת Trade Air הקרואטית וחברת HelloJets הרומנית. נכון לעכשיו, הטיסות טרם זמינות באתר החברה.

באל על בחנו אף הם מודל הפעלה דומה באמצעות מטוסי KlasJet לעקבה ולטאבה, אך החליטו שלא לאמץ אותו, ובשלב זה ימתינו לאפשרות לחלץ את הנוסעים דרך נתב"ג.

חברות זרות נכנסות לחלל

למהלך השבת הנוסעים דרך טאבה הצטרפו גם חברות זרות כגון בלו בירד וטוס. אף שהן נמצאות בבעלות ישראלית, אך הרישום שלהן אירופאי ולכן אינן כפופות לפיקוח השב"כ והמל"ל באותו אופן שבו כפופות החברות הישראליות. בהתאם לכך הן רשאיות להפעיל טיסות למצרים. גם וויזאייר הודיעה הערב כי תעבה את טיסותיה לשארם א־שייח' החל מיום שישי.

כך נוצר מצב שבו ישראלים מגיעים למצרים באמצעות טיסות זרות, בעוד החברות הישראליות עצמן אינן רשאיות להפעיל את הקווים ישירות כל עוד אזהרת המסע בתוקף. למעשה, האזהרה היא כללית וחלה על כלל הישראלים, ללא קשר לדגל המטוס, אך בפועל רק החברות הישראליות מנועות מהפעלה ישירה בשל כפיפותן להנחיות המל"ל ולפיקוח השב"כ.

אם ההגעה למצרים אינה בטוחה - הרי שהסיכון אינו משתנה בהתאם לזהות המפעיל של הטיסה. ואם היא אפשרית בפועל באמצעות חברות זרות, עולה השאלה מדוע החברות הישראליות נדרשות לעקוף את המגבלה באמצעות רכישת מושבים ולהתנהל כמעין סיטונאי תיירות, במקום להפעיל את הטיסות בעצמן תחת רישיון ישראלי.