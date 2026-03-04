יותר ישראלים יצאו מאשר חזרו: כמה יעלה לכם לצאת מישראל

מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" והמשך סגירת המרחב האווירי של ישראל, אלפי ישראלים פונים למעברי הגבול היבשתיים כדי לצאת מהמדינה ולהמשיך משם בטיסות בינלאומיות. נתוני רשות שדות התעופה מצביעים על כך שבימים האחרונים אף יותר ישראלים יצאו מהמדינה מאשר חזרו אליה. זאת על אף אזהרת המסע שחלה על ירדן ומצרים.

לפי נתוני הרשות, בין 28 בפברואר ל־3 במרץ נכנסו לישראל דרך המעברים היבשתיים כ־10,000 נוסעים, בעוד שכ־15,000 נוסעים יצאו מישראל דרך אותם מעברים. מרבית הנכנסים בתקופה זו הם אזרחים ישראלים ששבו ארצה לאחר שנתקעו בחו"ל, אך במקביל נרשמה גם תנועה משמעותית של ישראלים שעוזבים את המדינה כדי להמשיך בטיסות ממדינות שכנות, וכן תיירים שנתקעו ללא טיסה.

המעבר העמוס ביותר היה מעבר בגין (טאבה), שבו נכנסו לישראל 5,739 נוסעים אך יצאו דרכו 9,180. במעבר רבין (ערבה) נכנסו 2,863 נוסעים לעומת 3,147 שיצאו מהמדינה, ובמעבר נהר הירדן נכנסו 772 נוסעים בלבד לעומת 2,574 שיצאו.

הדרך החוצה מישראל, לפחות בימים הקרובים תמשיך לעבור בעיקר דרך המעברים היבשתיים. זאת מכיוון שבשלב הראשוני, מבצעי החילוץ דרך נתב״ג אינם כוללים טיסות יוצאות. זאת משום שטיסות יוצאות מחייבות שהות ארוכה יותר של המטוס על הקרקע, בין היתר בשל הליכי בידוק ביטחוני לנוסעים. לעומת זאת, בטיסות נכנסות הנוסעים נדרשים בעיקר לאיסוף מזוודות בלבד, ולכן זמן השהייה של המטוס על הקרקע קצר יותר. בהתאם להערכת המצב הנוכחית, ההעדפה היא לצמצם ככל האפשר את משך השהייה של המטוסים על הקרקע.

איך אפשר לצאת מישראל?

נכון לעכשיו, הדרכים המרכזיות לצאת מישראל הן דרך מעברי הגבול למצרים ולירדן. מעבר בגין (טאבה) פועל סביב השעון ופתוח 24 שעות ביממה. מעבר רבין (ערבה) פתוח בימים א’ עד ה’ למעבר נוסעים בין 6:30 ל־20:00 ולרכבים פרטיים עד 19:00. בימי שישי ושבת המעבר נפתח בשעה 8:00 בבוקר, כאשר מעבר הנוסעים נמשך עד 20:00 ומעבר הרכבים עד 19:00. מעבר נהר הירדן פועל בימים א’ עד ה’ בין 8:30 ל־17:00, כאשר ההגעה למעבר מתאפשרת עד 15:30. בימי שישי ושבת המעבר פתוח בין 8:30 ל־16:00, והגעה למעבר מתאפשרת עד 14:30.

ישראלים שמגיעים לטאבה ממשיכים משם בטיסות בינלאומיות שמפעילות בין היתר ישראייר, ארקיע, בלו בירד וטוס. שימו לב: ארקיע הסיטה חלק מטיסותיה מטאבה לעקבה.

מחירי טיסות החילוץ מטאבה לימים הקרובים (עד שבת) נעים בטווח רחב. בארקיע טיסה לאתונה מתומחרת ב־449 דולר, ללרנקה ב־359 דולר ולרומא או סופיה ב־549 דולר. בישראייר טיסה ללרנקה מתומחרת ב־290 דולר, לאתונה ב־390 דולר, לרומא ב־390 דולר, וליעדים כמו ברצלונה, פראג וברלין ב־490 דולר.בחברת בלו בירד טיסה ללרנקה מתומחרת בכ־350 דולר וטיסה לאתונה בכ־430 דולר, ואילו בחברת טוס איירווייז המחירים עומדים על כ־355 דולר ללרנקה וכ־435 דולר לאתונה.

ניתן גם לצאת משדה התעופה בשארם א שייח, אולם חלה על מצרים אזהרת מסע חמורה והמלצת המלל היא שלא לשהות שם לאורך זמן, הנסיעה לשדה בשארם ארוכה יותר ביחס לשדה בטאבה.

כמה עולה לצאת דרך מעברי הגבול היבשתיים?

● מעבר בגין (טאבה, מצרים): כ-117 ₪ אגרת יציאה מישראל + כ-405 לירות מצריות (כ-40-50 ₪) בצד המצרי.

סה״כ: בערך 160-170 ₪ לאדם.

● מעבר רבין (ערבה, ירדן): כ-117 ₪ אגרת יציאה מישראל + כ-40 דינר ירדני ויזה (כ-200 ₪).

סה״כ: בערך 310-320 ₪ לאדם.

● מעבר נהר הירדן (שייח' חוסיין, ירדן): כ-117 ₪ אגרת יציאה מישראל + כ-40 דינר ירדני ויזה (כ-200 ₪).

סה״כ: בערך 310-320 ₪ לאדם.