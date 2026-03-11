המלחמה במזרח התיכון לא משפיעה רק על הישראלים שמוותרים על חופשות בחו"ל, אלא גם על יעדי התיירות שהתרגלו לארח אותם. במדינות שבהן התייר הישראלי הפך בשנים האחרונות למקור הכנסה משמעותי - מבולגריה וקפריסין ועד אזורי התרמילאים בהודו, כבר מתחילים לחשוש מהיעלמותו ומתרבים הדיווחים על האטה בהזמנות, ביטולים ועל חשש שהעונה הקרובה תהיה חלשה מהרגיל.

בולגריה - עשרות אלפי תיירים עלולים שלא להגיע

בולגריה היא אחד היעדים שבהם כבר מורגשת הדאגה בענף התיירות. לפי התאחדות המלונות והמסעדות במדינה, יותר מ-70 אלף תיירים ישראלים עלולים שלא להגיע למדינה בעקבות המלחמה במזרח התיכון והשלכותיה על התעופה באזור. הפגיעה צפויה להיות מורגשת במיוחד ביעדים הפופולריים בקרב ישראלים, בהם אתר הסקי בנסקו וכן יעדי החוף באזור ורנה ובורגס.

עבור בולגריה מדובר בשוק תיירות משמעותי. לפי נתוני הרשויות במדינה, בשנת 2025 הגיעו לבולגריה 219,067 תיירים מישראל, כאשר ישראל היא בין שווקי התיירות המשמעותיים למדינה.

התאחדות בתי המלון והמסעדות הזהירה כי אובדן המבקרים מישראל עלול לפגוע בענף התיירות המקומי, וקראה לממשלה לבחון צעדים שיסייעו לענף להתמודד עם הירידה הצפויה במספר המבקרים.

קפריסין - האטה בהזמנות על רקע המלחמה באזור

גם בקפריסין עוקבים בדאגה אחרי ההתפתחויות באזור. האי נחשב לאחד היעדים הקרובים והפופולריים ביותר עבור ישראלים, ובשנים האחרונות ישראל הפכה לאחד משווקי התיירות המרכזיים של המדינה.

לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, מאז ההסלמה באזור נרשמה האטה בהזמנות וביטולים של נסיעות לאי. סגן שר התיירות של קפריסין אמר כי בעקבות המלחמה נרשמה האטה בהזמנות, וגורמים בענף התיירות בהם בעלי עסקים ומלונות ציינו כי תיירים רבים חושבים פעמיים לפני שהם מגיעים.

בשנת 2025 הגיעו לקפריסין כ-590 אלף תיירים ישראלים, מה שהפך את ישראל לאחד משווקי התיירות הגדולים של המדינה. על רקע זה, בענף עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות וחוששים כי המשך חוסר היציבות באזור עלול להשפיע על הביקוש לתיירות באי.

הירידה בביקוש רלוונטית לתיירים מכל רחבי העולם. חלק מהתיירים מבטלים נסיעות או דוחים אותן משום שהם תופסים את קפריסין כקרובה מדי לאזור הלחימה. אך מאחר שהישראלים הם קהל גדול במיוחד, ההיעדרות שלהם מורגשת במיוחד.

בהודו מדווחים על עונה חלשה באזורי התרמילאים

באזור ההימלאיה בצפון הודו, ובעיקר בכפר קאסול שבעמק פרוואטי במדינת הימאצ’ל פראדש, התייר הישראלי הפך לאורך השנים לחלק מרכזי מהנוף המקומי. המקום אף זכה לכינוי מיני ישראל בשל המספר הרב של תרמילאים ישראלים שמגיעים אליו מדי שנה לאחר השירות הצבאי.

לפי דיווחים בתקשורת ההודית, מספר הישראלים שמגיעים לאזור ירד בתקופה האחרונה על רקע המלחמה והשלכותיה על התעופה באזור. בעלי עסקים מקומיים אמרו כי העונה הנוכחית שקטה מהרגיל וכי נוכחות המטיילים הישראלים נמוכה מהרגיל.

בכתבות המקומיות צוין כי החודשים פברואר עד יוני נחשבים בדרך כלל לעונת השיא של המטיילים הישראלים בעמק פרוואטי. בענף התיירות המקומי חוששים כי אם המלחמה תימשך, הדבר עלול לפגוע בעונת התיירות הקרובה ביעדים פופולריים בקרב ישראלים כמו קאסול, דרמקוט ואולד מנאלי.