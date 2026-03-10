חברת הלואו־קוסט הבריטית איזיג’ט, הודיעה כי לא תפעיל טיסות לישראל וממנה במהלך עונת הקיץ הקרובה. ההחלטה מגיעה על רקע המצב הביטחוני המתמשך באזור והבחינה המתמשכת של לוחות הטיסות של החברה.

"קיבלנו החלטה שלא להפעיל טיסות אל תל אביב וממנה בקיץ הקרוב, וזאת כחלק מהבחינה המתמשכת של תוכנית הטיסות שלנו", כך נמסר בהודעה של החברה, "כל הלקוחות שהזמינו טיסות קיבלו הודעה מראש וקיבלו את האפשרויות העומדות לרשותם, הכוללות החזר כספי מלא או טיסה חלופית. אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר המצב במטרה לחדש את הטיסות בחורף הקרוב. אנו מבקשים להתנצל על כל אי-נוחות שנגרמה".

איזיג’ט תכננה לחדש את פעילותה בישראל החל מ־29 במרץ במתכונת מצומצמת, עם טיסות משלושה יעדים מרכזיים: שדה התעופה לונדון לוטון, אמסטרדם ומילאנו מלפנסה, והודיעה כי קווים נוספים מבסיסים אירופיים אחרים, שתוכננו תחילה לחזור כבר באביב, יידחו לעונת החורף הבאה - בסוף אוקטובר.