במתכונת חריגה: חברת התעופה שמודיעה על חידוש הטיסות לישראל

אחרי ביטולי הטיסות בשבוע האחרון, חברת התעופה ההולנדית KLM מודיעה על חידוש פעילותה לישראל, אך במתכונת חריגה שמוכרת היטב מאז פרוץ המלחמה: טיסות הכוללות עצירת ביניים בקפריסין. נזכיר כי גם אייר פראנס, החברה בקבוצת אייר פראנס KLM, החליטה על ביטולי טיסות למשך יממה בלבד והשיבה אותן כבר בשבת האחרונה.

● מחשש להסלמה עם איראן: חברות התעופה הישראליות מגמישות את תנאי הביטולים

● "עשו לנו מחטף": בענף התעופה הישראלי מודאגים מהפרויקט שיכניס למדינה מיליארדים

לפי הודעת החברה, חברת התעופה צפויה לחדש את טיסותיה לישראל החל מ־28 בינואר. עם זאת, לאור המצב הגאופוליטי באזור והערכת מצב עדכנית, לוח הזמנים יעודכן באופן זמני. הטיסות מאמסטרדם לתל אביב יופעלו בשעות הבוקר, עם המראה מאמסטרדם בשעה 08:15 ונחיתה בנתב"ג בשעה 13:45.

הטיסות חזרה מישראל ייצאו בשעות הצהריים, אך יופעלו עם עצירת ביניים בפאפוס שבקפריסין, למה שהחברה מכנה ״צרכים תפעוליים״, ללא ירידת נוסעים מהמטוס. ההמראה מתל אביב מתוכננת לשעה 15:20, והנחיתה באמסטרדם בשעה 20:55.

מדובר במודל תפעולי שמאפשר לחברות תעופה להמשיך להפעיל קווים לישראל, תוך הימנעות מהשארת צוותי אוויר ללינה בארץ. עצירת הביניים מאפשרת לצוותים להשלים את הסבב ולשוב לבסיסם באותו היום, ללא שהייה לילית בישראל, ממנה חוששים לעתים צוותי אוויר זרים.

ברוב המקרים, החלטות על ביטול או חידוש טיסות מתקבלות ברמת קבוצת התעופה, ולכן חברות־אחיות נוטות לפעול יחד. אלא שבמקרה הזה, אייר פראנס השיבה את טיסותיה לישראל כבר קודם, ואילו KLM עושה זאת רק כעת. בעוד שבאייר פראנס משך הטיסה הקצר יחסית מאפשר להפעיל את הקו במסגרת טיסות יום, כך שצוותי האוויר אינם נדרשים ללון בישראל, ב-KLM נאלצו למצוא פתרון יצירתי יותר.

טיסה מתל אביב לאמסטרדם אורכת כחמש שעות, וכאשר היא יוצאת בשעות אחר הצהריים, נחיתה ישירה הייתה מובילה לסיום יום העבודה בשעה מאוחרת ולעיתים גם לחריגה ממגבלות שעות הטיסה והמנוחה.

עצירת הביניים בקפריסין מאפשרת לבצע החלפת צוות מחוץ לישראל. לאחר ההמראה מתל אביב המטוס נוחת בפאפוס, שם מסתיים מקטע העבודה של הצוות שהמריא מישראל, והטיסה ממשיכה לאמסטרדם עם צוות אחר. כך החברות מעבירות את נקודת הלינה וההתארגנות של הצוותים לקפריסין, עומדות במגבלות שעות הטיסה והמנוחה, ומצליחות להפעיל את הקו לישראל גם בתנאי אי־ודאות ביטחונית מבלי לבטל אותו לחלוטין.

המודל הזה אינו ייחודי ל־KLM. גם בריטיש איירוויז ביצעה עצירות ביניים בקפריסין במהלך המלחמה. בנוסף, כאשר וירגין אטלנטיק בחנה חזרה לפעילות בישראל לאחר פרוץ המלחמה, זה היה המודל המתוכנן. (בסופו של דבר, החברה לא חידשה את טיסותיה מאז 7 באוקטובר, ואין לה נכון לעכשיו מועד חזרה רשמי).

בלי עצירת ביניים - הפתרון של לופטהנזה

נזכיר כי גם קבוצת לופטהנזה, נקטה בביטולים חלקיים של טיסותיה לישראל מסיבות דומות. בשבוע שעבר הודיעה כי תפעיל את הטיסות לתל אביב וממנה כטיסות יום בלבד. ההחלטה, שנכנסה לתוקף ב־15 בינואר, הוארכה עד ל־31 בינואר 2026 (כולל), מהלך שמאפשר לצוותי האוויר להשלים סבב הלוך־חזור באותו היום ולשוב לבסיסם מבלי להידרש ללינה בישראל.

טיסות הממריאות מאירופה בשעות הבוקר נוחתות בישראל בצהריים, ויכולות להמריא חזרה בשעות אחר הצהריים או הערב המוקדם. לעומת זאת, טיסות לילה נוחתות בישראל בשעות שמחייבות את הצוות לעצור ללינה לפני טיסת החזור, ולכן בוטלו או הוזזו. בהתאם לכך, מרבית טיסות הלילה של הקבוצה בוטלו או הועברו לשעות היום, ורק מספר מצומצם של טיסות בוטל לחלוטין.

הבוקר גם חברת התעופה האיטלקית ITA (בתהליכי הצטרפות ללופטהנזה) התיישרה על החלטה זו והודיעה על ביטול טיסות הלילה והבוקר המוקדמות, עד סוף החודש.