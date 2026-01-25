ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חברות תעופה

מחשש להסלמה עם איראן: חברות התעופה הישראליות מגמישות את תנאי הביטולים

הצעדים נועדו להעניק לנוסעים גמישות גבוהה יותר בתכנון טיסות בתקופה הקרובה, והם מצטרפים להיערכות תפעולית ושירותית של החברות נוכח אי הוודאות הביטחונית • אף שמדובר במהלכים דומים במהותם, היקף ההקלות ותנאיהן משתנים מחברה לחברה

סתיו ליבנה 20:59
מדיניות של חברות התעופה / צילום: Shutterstock
מדיניות של חברות התעופה / צילום: Shutterstock

על רקע תחושת חוסר הוודאות הביטחונית והעלייה בפניות מצד נוסעים, שלוש חברות התעופה הישראליות אל על ישראייר וארקיע הודיעו הערב על הקלות זמניות במדיניות הביטולים והשינויים בטיסות.

הצעדים נועדו להעניק לנוסעים גמישות גבוהה יותר בתכנון טיסות בתקופה הקרובה, והם מצטרפים להיערכות תפעולית ושירותית של החברות נוכח אי הוודאות הביטחונית. אף שמדובר במהלכים דומים במהותם, היקף ההקלות ותנאיהן משתנים מחברה לחברה.

מה מציעה כל חברה ולכמה זמן?

ארקיע

מהות ההקלה: ביטול טיסות ללא דמי ביטול וקבלת שובר זיכוי

למי זה תקף: נוסעים שרכשו טיסות בלבד (לא חבילות נופש)

טווח רכישה/הזמנות: לא צוין

טווח תאריכים לטיסות: טיסות בין 26.1.26 ל־9.2.26

מועד הביטול: עד 48 שעות לפני ההמראה

עלות/תשלום נוסף: לא צוין

החרגות/דגשים: לא צוין מעבר לכך שמדובר בטיסות בלבד ולא חבילות נופש

ישראייר

מהות ההקלה: קיצור פרק הזמן לביטול במסגרת מגן ביטול

למי זה תקף: נוסעים שרכשו טיסות בלבד, לא על חבילות נופש

טווח רכישה/הזמנות: הזמנות חדשות בין 26.1.26 ל־28.2.26

טווח תאריכים לטיסות: לא צוין

מועד הביטול: ניתן לבטל מכל סיבה עד 3 ימים לפני ההמראה, במקום 7 ימים כנהוג

עלות/תשלום נוסף: מגן ביטול בעלות 35 דולר לנוסע

החרגות/דגשים: לא צוין מעבר לכך שזה לא תקף לחבילות נופש

אל על

מהות ההקלה: ביטול מכל סיבה וקבלת שובר זיכוי מלא, ללא תשלום נוסף

למי זה תקף: הזמנות חדשות בלבד.

טווח רכישה/הזמנות: החל מ־26.1.26 ולמשך שבועיים

טווח תאריכים לטיסות: טיסות עד 17 במרץ

מועד הביטול: עד 48 שעות לפני ההמראה

עלות/תשלום נוסף: ללא תשלום נוסף

החרגות/דגשים: לא תקף לכרטיסי LITE או כרטיסי בונוס