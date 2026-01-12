כבוד השופטת איריס רבינוביץ ברון בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחתה בפסק דין (שטרם פורסם) בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד אל על נתיבי אוויר לישראל, במסגרתה נטען כי החברה ניצלה לרעה את מעמדה כמונופול מוכרז בקו תל אביב-מומבאי וגבתה מנוסעים "רגישי זמן" מחירים בלתי הוגנים. היקף התביעה הוערך בכ־321 מיליון שקל - אך בית המשפט קבע כי אין עילה להתערבות במחירי החברה ודחה את הבקשה על כל רכיביה.

התובענה הייצוגית הוגשה בפברואר 2018, על רקע טענות שלפיהן אל על - כמונופול מוכרז - הייתה המפעילה היחידה לאורך שבע השנים האחרונות של טיסות ישירות בין ישראל להודו ובחזרה, וגבתה מחירים גבוהים במיוחד מנוסעים עסקיים ומנוסעים רגישי זמן (שנזקקו ללוחות זמנים מצומצמים), שרצו לטוס להודו ביום ראשון ולחזור בחמישי לישראל.

עוד נטען להסדר כובל בין אל על לאייר-אינדיה (חברת התעופה ההודית) בדרך של תיאום מחיר או תגמול מאל-על לאייר אינדיה תמורת הימנעותה של אייר אינדיה מטיסה בקו ת"א-מומבאי. לטענת המבקשים, מדובר בניצול כוח שוק אסור ובהפרה של דיני התחרות, ובפרט באיסור על גביית "מחיר מופרז" בידי מונופול, כמו גם הפרת חובת תום הלב והתעשרות שלא כדין. כתימוכין לכך הוגשה חוות דעת של מומחה שלפיה מחיר שעת טיסה של אלעל בקו ת"א-מומבאי הוא מופרז ושערורייתי בכל קנה מידה.

ביהמ"ש: "המחירים הוגנים"

אל על טענה שהתובעת מבקשת מבית המשפט להתערב באיזון מחירי הכרטיסים בין מחלקות וסוגי טיסות שכן קביעת מחיר לנוסעים מסוימים תשליך על מחירי יתר הכרטיסים בקו באופן שהופך את בית המשפט למאסדר מחירים ,שאינו מתפקידיו או יכולותיו וזאת בניגוד להלכת בית המשפט העליון. עוד נטען כי לא הוכח שאל על היא בעל מונופול ביחס לקבוצה הרלוונטית, וכי לא הוכח שמדובר במחיר גבוה משמעותית מהמחיר התחרותי. עוד נטען כי חוות הדעת שהוגשה מטעם התובעת הייתה פשטנית ושטחית תוך התעלמות ממאפיינים רלוונטיים של שוק התעופה.

בפסק הדין, שניתן ביום 7 בינואר 2026, קבע בית המשפט כי לא מתקיימת עילת המחיר המופרז לאחר שבית המשפט מצא כי מדובר במחירים הוגנים, בשים לב למודל התמחור המקובל בתחום התעופה, וכי התערבות במחירים כאלה יכול שיהיו לה השפעות שלא ייטיבו עם ציבור הנוסעים בטווח הקצר או הארוך. כמו כן, בית המשפט קבע כי אין סיכוי סביר שתתקבל הטענה להפרת האיסור על ניצול לרעה של מעמד בטענה להפליית מחירים, כך לפי דיווח של אל-על בבורסה.

עבור אל על, מדובר בסיום של הליך משפטי ארוך ומתוקשר, שנמשך קרוב לשמונה שנים, ואשר חשף את המתח שבין דיני התחרות לבין חופש הפעולה העסקי של חברות הפועלות בשווקים גלובליים.